Wie das Gäu zum Wachstumsmotor des Kantons wurde

Boomregion des Kantons Lagerhäuser, Autobahn, Zersiedelung und viele neue Stellen: Wie das Gäu zum Wachstumsgenerator des Kantons wurde Ob Lagerhäuser, Einwohner oder Verkehr: Kein Bezirk wächst wie das Gäu. Was macht das mit der Region? Ein Besuch in Egerkingen, wo die Gemeindepräsidentin sagt: «Heute würde man das Gäu anders planen».

Autobahn, Eisenbahnlinie und viele Industriegebäude: Damit ist das Gäu Wachstumsmotor des Kantons Bruno Kissling

Johanna Bartholdi hört das Rauschen der Autobahn nicht mehr. Nach 40 Jahren in Egerkingen hat sie sich an den permanenten Geräuschteppich ihrer Gemeinde gewöhnt.

Egerkingen, 4215 Einwohner, bekannt aus den Staumeldungen im Radio. Alles wächst permanent, vom Verkehr über die Einwohnerzahl bis hin zu den Firmen. Hier werden neue Industriehallen gebaut und neue Stellen geschaffen. Hier, zwischen Eisenbahnlinien und Schnellstrassen, mitten im Dreieck Bern-Basel-Zürich und nahe am Eisenbahnknoten Olten, ist das Lagerhaus der Schweiz.

Von hier aus versorgen Tausende Lastwagen die Schweiz mit den nötigen Gütern: Ob Lebensmittel für Coop und Migros, ob Pakete für die Post oder einfach Velos: Das Gäu liefert.

Und immer ist sie da, die Autobahn. Im Osten engt die Abzweigung nach Basel Egerkingen ein. Im Süden liegt die A1, die Schlagader der (auto-)mobilen Schweiz, der Wachstumstreiber im Gäu. «Wir waren die Kornkammer, jetzt sind wir das Logistikvalley der Schweiz», sagt Johanna Bartholdi. Emotionslos fügt die Egerkinger Gemeindepräsidentin an:

«Müsste man das Gäu neu planen, würde man es anders machen.»

Die FDP-Politikerin steuert ihren grauen Nissan über die Industriestrasse. Links und rechts stehen riesige Hallen. Industriebetriebe, Gewerbeliegenschaften, Wohnhäuser: Alles mischt sich auf kleinem Raum. Die Zonen, einst durch Grün getrennt, fliessen fast nahtlos ineinander, Gemeindegrenzen verschwimmen. Und der Verkehr ist immer da. «Stehen Sie einmal an einem Morgen an die Hauptstrasse», sagt Bartholdi und schüttelt den Kopf.

«Heute würde man das Gäu anders planen», sagt FDP-Politikerin Johanna Bartholdi. Bruno Kissling

Es ist der Preis fürs Wachstum – wie die Zersiedelung, der Verlust von Grünflächen oder der schwindende Dorfzusammenhalt. In den 1970er-Jahren sind Chancen verpasst worden Zehntausende fahren täglich an Egerkingen, Oensingen, Härkingen oder Neuendorf vorbei. Und wenn es staut, wechseln sie auf die Hauptstrassen der Dörfer. Aber was hier, links und rechts der Autobahn, im Gefolge der ständigen Mobilität passiert, das bekommen die Vorbeifahrenden nicht mit über. Dabei geschieht hier so viel wie nirgends sonst im Kanton. In den letzten 20 Jahren nahm die Bevölkerung um einen Drittel zu. Absoluter Rekord, nicht mal halb so schnell sind die anderen Bezirke gewachsen. Fast jede Gemeinde hier im Gäu baut gerade neue Schulhäuser.

Autobahnausbau, Güterbahn, SBB-Verkehrsdrehscheibe. Das Wachstum geht unaufhaltsam weiter

Wie konnte es so weit kommen? Johanna Bartholdi steuert ihren Nissan um den Gäupark, das grosse Einkaufszentrum. Man könne beinahe einkaufen wie in Zürich, sagt sie. «Wir haben hier alles.» 1972 kam die Waro nach Egerkingen, direkt an die Autobahn, baute auf dem freien Feld. Für Bartholdi ein Sinnbild der verpassten Chance:

«Man hat in Egerkingen nicht erkannt, was die Autobahn bewirken wird. Aber die Waro hat das Potential gesehen.»

Das soll nicht mehr passieren. Die Gemeindepräsidentin will nun rechtzeitig vorspuren und künftig mehr Einfluss nehmen. Denn dass das Wachstum weitergehen wird, ist sonnenklar: Der Sechsspur-Ausbau der A1 wird gerade geplant. Er wird weitere Logistikbetriebe anziehen und mehr Verkehr bringen.

Die Waro (heute: Gäupark) erkannte, wie gut die Lage am Autobahnkreuz ist - und baute auf dem freien Feld. Heute ist die ganze Gegend überbaut. Bruno Kissling

Dann sind da die SBB. Sie wollen Egerkingen zur regionalen ÖV-Drehscheibe ausbauen. Ab 2035 sollen die Interregio-Züge nach Zürich im Halbstundentakt halten. Egerkingen wird noch enger mit dem Rest der Schweiz verzahnt, noch besser erreichbar. Die Wohnlage dürfte noch attraktiver werden. Dabei ist der Bauboom bereits heute immens. Beim Bahnhof gingen gerade 72 neue Wohnungen weg wie warme Weggli. Alleine von 2019 auf 2020 ist die Gemeinde um 254 Einwohner gewachsen.

Und schliesslich ist da das unterirdische Gütertransportsystem Cargo sous terrain, das in der Region starten könnte. Das Gäu wäre dann vollends die Schweizer Logistikdrehscheibe. Selbstverständlich sei es sinnvoll, dort neue Logistikbetriebe anzusiedeln, wo es bereits welche hat, sagt Bartholdi.

Cargo sous terrain soll unterirdisch Güter in die Städte bringen - aus dem Gäu. zvg

Künftig will man stärker steuern, wer kommt

Im Büro der Gemeindepräsidentin nimmt nichts so viel Platz ein wie die Karte mit den Bauzonen. Was wo hin kommt: Das ist eine Frage, die Bartholdi beschäftigt. Und Raumplanung heisst das Zauberwort, mit dem künftig mehr Einfluss genommen werden soll. «Das Rad kann man nicht zurückdrehen», sagt Bartholdi. Aber:

«Wir wollen nicht alles als gottgegeben hinnehmen.»

Die Gemeinden wollen sich mehr einmischen. Sie wollen vermehrt mitgestalten und mitreden, wer wohin kommt. Egerkingen, Härkingen, Neuendorf, Niederbuchsiten und Oberbuchsiten möchten künftig in einer gemeinsamen «Arbeitsplatzzone» die Neuansiedlungen bündeln. Über eine Aktiengesellschaft möchten sie eine vorbestimmte Fläche am Autobahnkreuz vermarkten und die Ansiedlungen koordinieren. So sehen zumindest die Pläne aus, Fragen in der Zusammenarbeit gibt es noch zu klären.

«Wir wollen eine finanzielle Abgeltung»

Bartholdi hat einst mit dem Steuerpranger oder der Forderung nach der Deutschpflicht auf dem Pausenhof schweizweit für Schlagzeilen gesorgt. Doch hinter der Frau, die sich geschickt in die Schlagzeilen manövriert, steckt eine Politikerin, die viel nachdenkt und differenziert abwägt. Sie sagt: «Der Verkehr ist belastend.» Sie sagt aber auch:

«Jeder fährt Auto. Der Verkehr sind wir selbst.»

Sie kennt die Nachteile der Logistikansiedlungen. Sie gehört aber nicht zu denen, die Logistik-Bashing betreiben, die mit dem Mahnfinger auf Landverschleiss und fehlende Wertschöpfung zeigen. «Reine Logistiker haben wir fast nicht mehr», sagt die Gemeindepräsidentin, der man auch nach 40 Jahren Egerkingen noch ihre Berner Oberländer Herkunft anhört. Die Logistik baue in die Höhe, ziehe weitere Betriebe wie Stapler-Händler oder LKW-Garagen an, es gebe immer mehr hochwertige Arbeitsplätze, etwa im IT-Bereich.

Entlang der Autobahn stehen die Lagerhallen: Blick auf das Migros Verteilzentrum Neuendorf und das Industriegebiet Neuendorf/Egerkingen. Bruno Kissling

Eine Forderung hat die Gemeindepräsidentin dann aber doch: Die Egerkinger Bevölkerung soll mehr von der Logistik haben, soll eine Entschädigung erhalten für die Nachteile als Lagerhaus der Nation; für Landverschleiss und Zersiedelung. «Wir wollen eine finanzielle Abgeltung», sagt Bartholdi und denkt an eine Infrastrukturabgabe bei Neubauten. Denn die Gemeinde stelle die Infrastruktur zur Verfügung, Gewinne und Steuerzahlungen fielen aber nicht in den Logistikzentren an, sondern in den Konzernzentralen.

Das kleine Idyll in der verkehrsgeplagten Gemeinde

Eine Abgabe könnte kleine Oasen ermöglichen, wie die Martinsstrasse, die nördlich der Hauptstrasse direkt auf die schmucke Kirche und den schönen Jurahang zu führt. Die Strasse im alten Dorfkern ist ein wenig der Stolz der Gemeindepräsidentin. Im Sommer hängen hier Flaggen und Blumen schmücken den Wegrand. Es ist ein Kleinod, ein bisschen Idylle in der hart beanspruchten Gemeinde. Manchmal kommen die asiatischen Touristen, deren Cars oft in Egerkingen Übernachtungspausen einlegen, sogar vorbei und machen Fotos.

Die Martinsstrasse mit der schmucken Kirche. Bruno Kissling

Gibt es Einbürgerungen, fragt Bartholdi die Einbürgerungswilligen jeweils, was sie an Egerkingen schätzen. Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass sie von der Ruhe im Dorf sprachen. Bartholdi schmunzelt. Man kann das Rauschen der Autobahn gut vergessen.

Und immerhin: Sie hat mit dem Bund verhandelt. Wenn die Autobahn ausgebaut wird, sollen auch bessere Lärmschutzwände her.

