Wyss und Gassler ringen um Glaubwürdigkeit in der Boni-Affäre

Wyss und Gassler ringen um Glaubwürdigkeit: In der Solothurner Boni-Affäre müssen jetzt endlich alle Fakten auf den Tisch Eine Regierungsrätin, die nicht die ganze Wahrheit sagt. Eine alt-Regierungsrätin, die happige Vorwürfe macht. Fakten, die nur nach und nach ans Licht kommen: Es läuft einiges schief bei der Aufklärung rund um zweifelhafte Vorgänge bei der Gebäudeversicherung. Lucien Fluri 29.12.2021, 12.00 Uhr

Brigit Wyss und Esther Gassler.

Man könnte es auf den ersten Blick als Lappalie abtun und Gras über die Sache wachsen lassen. So wie man es im Kanton am liebsten getan hätte. Was soll man um die 15'500 Franken ein Theater machen, die der ehemalige Direktor der kantonalen Gebäudeversicherung zwischen 2015 und 2017 zu viel erhalten hat? Der Mann hat das Geld schliesslich zurückbezahlt.

Doch es ist längst keine Lappalie mehr. In diesem Fall geht es inzwischen um viel mehr als um 15'500 Franken. Es geht um die Integrität von zwei Regierungsrätinnen. Es geht um die Frage, wie gut die Aufsichtsbehörden funktionieren. Es geht um das höchste Gut der Politik: Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Es ist angekratzt.

Da ist Brigit Wyss. Die Grünen-Regierungsrätin hatte das Amt 2017 von Esther Gassler übernommen. Es passierte, was schon unter Gassler passiert war: Auch unter Wyss erhielt der neue Direktor mehr Bonus ausbezahlt, als gesetzlich erlaubt ist. Daraus hätte niemand der neuen Regierungsrätin einen Strick gedreht. Denn sie hatte die Zahlen einfach übernommen. Dennoch ist ihre Integrität nun angekratzt. Die Grünen-Regierungsrätin verheimlichte dem Parlament die Zahlung, die die Finanzkontrolle aufgedeckt hatte. Ja, sie verschwieg in einen parlamentarischen Vorstoss gar die Wahrheit, damit die Angelegenheit nicht öffentlich wird. Ein solcher Umgang mit dem Parlament ist Regierenden nicht würdig.

Da ist Esther Gassler. Die frühere FDP-Regierungsrätin ist die Schlüsselfigur in dieser Geschichte. Ihr wird vorgeworfen, die zu hohen Boni visiert und abgesegnet zu haben. Sie hätte damit willentlich einem Angestellten mehr ausbezahlt als das Gesetz vorsieht. Gassler bestreitet dies nicht nur; im Gegenteil. Sie sagt: Jemand müsse nachträglich die Zahlen geändert haben. Das hat Zündstoff. Dann ginge es um strafrechtlich relevante Vorgänge.

Entweder lügt Gassler dreist - oder sie deckt happige Missstände auf

Es sind äusserst brisante Aussagen, die Gassler macht. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder hat sie recht oder sie hat die Vorwürfe erfunden, um sich selbst und ihren Ruf zu schützen. Das wäre starker Tobak. Es wäre gar dreist. Man traut dies Gassler nicht so richtig zu. Warum sollte sie an die Öffentlichkeit treten? Ihr Ruf droht mehr Schaden zu nehmen, als wenn sie die Sache einfach an sich vorbeiziehen lassen würde und man ihr allenfalls nachweisen würde, dass sie die Zahlungen ausgelöst hat.

Brisanter ist allerdings, wenn Gassler recht hat: Dann nämlich stehen die Aufsichts- und Ermittlungsbehörden in keinem guten Licht. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrates. Beide haben sich mit der Angelegenheit befasst; beide liessen die Sache dann ruhen. Die Staatsanwaltschaft fand, «auch aus pragmatischen Gründen» müsse man nicht genauere Abklärungen treffen. Schliesslich seien die Involvierten im Ruhestand. Man ging einfach davon aus, dass Gassler die Zahlung ausgelöst hat – ohne sie je zu befragen. Die Geschäftsprüfungskommission wiederum schien sich auch nicht tiefer in die Materie einzuarbeiten. Sie bestätigte zuletzt gar noch, dass die Angaben, die Wyss gegenüber dem Parlament gemacht hatte, richtig sind. Die Angaben, die eben nicht korrekt waren. Man drückte für Regierungsrätin Wyss quasi öffentlich ein Auge zu. Ein Vorgehen, das für eine Aufsichtsbehörde zweifelhaft ist.

Nur Transparenz hilft, Vertrauen zu schaffen

Es hätte so einfach sein können. Hätte die Finanzkontrolle ihren Bericht veröffentlicht, in dem die Vorfälle aufgedeckt worden waren: Es hätte vielleicht einen kleinen Sturm gegeben. Alles wäre rasch vorbei gewesen. Nun aber zieht sich die Angelegenheit seit gut zwei Jahren hin; tröpfchenweise kommen immer neue Informationen an die Öffentlichkeit. Es schadet der Glaubwürdigkeit der Solothurner Institutionen und dem Vertrauen in die Politik. Es hätte längst eine richtige Untersuchung geben müssen.

Der Fall zeigt, wie wichtig Transparenz für das Vertrauen der Öffentlichkeit ist. Anders als beim Bund etwa, sind Berichte der kantonalen Finanzkontrolle nicht öffentlich. Transparenz hätte verhindert, dass eine Regierungsrätin ihr unangenehme Tatsachen unter dem Deckel behalten könnte.

