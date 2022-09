Trotz Diabetes: Wie eine Solothurnerin Spitzensportlerin wurde

Bodybuilding Eine Krankheit und keine Ausrede: Wie eine Solothurnerin trotz Diabetes zur Spitzensportlerin wurde Die Solothurnerin Natalie Friedli hat Diabetes. Sie lernte, damit zu leben und weiterhin intensiv Sport zu treiben. Ihre Erfahrungen möchte sie nun weitergeben. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Natalie Friedli, aufgenommen am Solothurner Aareufer. Hanspeter Bärtschi

Kein Zucker, energielos, immer eine Spritze dabei, stigmatisiert. Lange Zeit wurde die Krankheit Diabetes in ein sehr negatives Licht gerückt. Als Betroffene war man versucht, möglichst gar nicht darüber zu reden. Man scheute die Fragen. Wenig scheu, ganz viel Lebensfreude und Energie pur strahlt die Solothurnerin Natalie Friedli aus.

Die 31-Jährige hat während ihrer Lehre gemerkt: «Da stimmt was nicht.» Sie hatte dauernd Durst, komische Gewichtsschwankungen, war müde. Sie machte damals eine Ausbildung zur Fachfrau Betreuung – und als im Unterricht das Thema Diabetes behandelt wurde, merkte sie: «Die Symptome kenne ich.» Sie liess sich gesundheitlich abchecken – und erhielt die deutliche Diagnose: «Diabetes Typ 1».

Eine Welt fiel für sie nicht zusammen, aber eine grosse Umstellung im Alltag erwartete sie. Die 17-jährige Frau war schon damals sehr sportlich. Sie liebte es zu reiten und sie übte mit viel Engagement und Erfolg den Laufsport auf.

Den Sport aufzugeben, kam nicht in Frage

Sie wusste, dass sie das weder aufgeben möchte noch kann. Der Wunsch nach sportlichen Höhenflügen in Verbindung mit der Diagnose führten dazu, dass die Ernährung und das Gewicht zum grossen Thema wurden. Für die aktive junge Frau begann eine intensive Zeit: «Ich musste mich auf vielen Ebenen mit mir und meinem Körper auseinandersetzen.» Ihr half, dass sie schon immer einen starken Willen sowie eine positive Grundhaltung hatte – und einen ausgeprägten Kämpfergeist.

Bald fand sie für sich Wege, mit der chronischen Krankheit gut zu leben. Sie trieb weiter Sport, wollte beweisen, dass Diabetes kein Stolperstein für Leistung und Sixpack ist. Sie entdecke den Poledance für sich, stürzte sich in die Ausbildung zur Sozialpädagogin, trainierte viel und begann 2016 als Bodybuilderin an Bühnenwettkämpfen teilzunehmen. In dieser Zeit eignete sie sich viel Wissen an. Sie begann Trainings- und Ernährungspläne zu entwickeln.

Gleichzeitig baute sie sich ihr eigenes Business auf. Über einen Onlineshop verkauft sie verschiedene Produkte – und gleichzeitig begann sie Coachings anzubieten:

«Ohne es gesucht zu haben, wurde ich plötzlich zur Ansprechperson für andere mit Diabetes.»

Vor allem sportbegeisterte Betroffene suchten das Gespräch mit ihr, wollten wissen, wie sie trotz der Krankheit so erfolgreich war, wie sie das alles stemmte.

Auch schon beim Bachelor mitgemacht

Natalie Friedli begann auf den sozialen Kanälen aktiv zu werden, machte bei Podcasts mit und sogar auch mal beim «Bachelor». Sie wollte sich und der Welt beweisen: «Alles ist möglich, wenn du nur willst.» Sie ging und geht ihren Weg, gibt gerne Tipps weiter.

«Bis zu einem Punkt mache ich das freundschaftlich und kostenlos. Aber wenn es dann zu sehr ins Detail geht, dann gebe ich meinen Gesprächspartnern schon zu verstehen, dass das nun ‹Business› ist.» Gerne erstelle sie Trainingspläne, gebe Empfehlungen zur Ernährung ab und stelle Kontakte her. «Aber dann eben als Geschäftsfrau – und nicht einfach als Natalie. Denn auch ich habe viel Zeit und Geld in meine Erfahrungen investiert.»

Sie hat gelernt, mit der Krankheit zu leben. Die Forschungsentwicklung hat ihr dabei auch geholfen. Seit ein paar Jahren muss sie sich nicht mehr ständig Blutproben entnehmen, sondern kann mittels Badge am Oberarm und einer App die Blutwerte testen. Insulin muss sie sich weiter selber zuführen: «Aber daran gewöhnt man sich – und man lernt sich zu spüren und bewusst mit allem umzugehen.»

Eigentlich kaum Hindernisse

Hindernisse sieht sie wenige. Einzig Corona machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Die Wettkämpfe, welche in der Vorbereitung viel Entbehrungen und Disziplin erfordern – fielen alle weg. Dadurch hatte sie plötzlich mehr Zeit für sich und die Freunde. Und auch wenn sie bald wieder an Wettkämpfen teilnehmen möchte, will sie vermehrt Zeit in den Genuss investieren: «Ich werde mir in Zukunft bewusst mehr Zeit nehmen für Reisen, für einen Drink an der Aare oder Spaziergänge in der Natur.»

Denn sie möchte sich möglichst wenig einschränken lassen, weder durch eine Krankheit noch durch Erwartungen von anderen Menschen. Zudem musste sie lernen, nicht immer alles mit zig Ausreden zu rechtfertigen oder sogar zu unterbinden. Inzwischen ist sie überzeugt:

«Nicht die Gesellschaft setzt uns Grenzen, sondern jeder sich selber.»

«diabetessolothurn» lädt am Samstag, 24. September, zu einer Diskussion über Sieg und Niederlagen, über Schmerz, Freuden und Selbstfindung ein. Der Rennradprofi Oliver Behringer sowie die Leistungssportlerin Natalie Friedli erzählen von ihrem Leben mit Diabetes. Kino Capitol, Ringstrasse 9, 4600 Olten, 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr). Anmeldung über info@diabetessolothurn.ch

Eine Fachstelle bietet Hilfe an Vor etwas mehr als 100 Jahren, nämlich 1921, wurde das Insulin entdeckt. Die Diabetes-Therapie hat sich seither stetig weiterentwickelt und rettet damit Leben respektive erleichtert Diabetikern den Alltag. Aktuell sind in der Schweiz schätzungsweise 500’000 Personen an Diabetes erkrankt. «Diabetes mellitus» ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die sich in einem erhöhten Blutzuckerspiegel äussert. Dieser entsteht durch einen absoluten Mangel an Insulin (Diabetes mellitus Typ 1) oder durch eine verminderte Wirkung (relativer Mangel) des Insulins (Diabetes mellitus Typ 2). Unterstützung erhalten Betroffene im Kanton Solothurn von der Fachstelle «diabetessolothurn». Ziel der Fachstelle ist es, zu begleiten, zu informieren und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten im Umgang mit dieser Krankheit bestehen. Beat Strub, der Präsident der Organisation, ist zwar selber nicht von der Krankheit betroffen, jedoch ist sein Sohn Typ-1-Diabetiker: «Ich wollte meinen Sohn nicht mit Samtpfoten anfassen und ihm alle Stolpersteine aus dem Weg schaffen, sondern ihm die Werkzeuge geben, damit er möglichst rasch eigenständig einen normalen Alltag geniessen kann.» Darum ist es ihm und seinem Team wichtig, dass Betroffene wissen: «Eine gute Behandlung der Stoffwechselkrankheit, unterstützt durch eine Veränderung des Lebensstils, ermöglicht ein Leben mit hoher Lebensqualität und Lebenserwartung.» Für die Organisation ist es ein grosser Mehrwert, mit Natalie Friedli eine erfolgreiche und engagierte Botschafterin gefunden zu haben: «Nicht alle Diabetiker müssen gleich Spitzensport treiben, das ist nicht unsere Botschaft. Aber wir möchten aufzeigen, dass – wenn man den Willen hat und sich auch die Hilfe holt, die nötig ist – man auch mit der Diagnose ‹Diabetes› ein gutes Leben führen kann.»

