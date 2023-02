Aufruf zur Blutspende in den Kantonen Aargau und Solothurn

Blutspenden kann jede Person, die bei der ersten Spende zwischen 18 und 60 Jahre alt ist, sich gesund fühlt und mindestens 50 Kilogramm wiegt. Gespendet werden kann in den Blutspendezentren in Aarau, Baden, Brugg, Muri, Olten, Solothurn und Zofingen sowie an den Blutspendeaktionen in den Gemeinden. Spendenden wird empfohlen, einen persönlichen Termin online oder telefonisch im gewünschten Spendezentrum zu vereinbaren und vorgängig den Online-Spendecheck durchzuführen: https://www.blutspende-ag-so.ch/blutspende-kurzcheck