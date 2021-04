Blog zu den Wahlen

Sandra Kolly (CVP) und Peter Hodel (FDP) werden in die Solothurner Regierung gewählt – der 2.Wahlgang zum Nachlesen

Am Sonntag wurden in einem 2.Wahlgang die noch freien Plätze im Solothurner Regierungsrat besetzt. 4 Kandidaten traten an. Die Ereignisse und Reaktionen zum Nachlesen.