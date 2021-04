Grossaufgebot in einem Verteilzentrum in Neuendorf: Ausströmender Ammoniak löst Gasalarm aus

Am Sonntagabend wurde in einem Verteilzentrum in Neuendorf ein automatischer Gasalarm ausgelöst, welcher zu einem grösseren Aufgebot an Einsatzkräften geführt hat. Personen wurden keine verletzt. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.