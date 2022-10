Neue Strukturn im Blasmusikverband Solohurn

Blasmusikverband «Es ist bitter nötig, dem Verband neue Strukturen zu geben»: So will Solothurns oberster Blasmusiker den Musikantenschwund bremsen In Luterbach findet die Delegiertenversammlung des Solothurner Blasmusikverbandes statt. Ruedi Berger aus Laupersdorf, der 2021 neu in den Vorstand des Verbandes gewählt worden ist, erklärt, wie sich der Blasmusikverband neuen Aufgaben stellen will. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Ruedi Berger, Präsident ad interim (links) zusammen mit dem musikalischen Leiter des Solothurner Blasmusikverbandes, Marco Nussbaumer. Bruno Kissling

«Seien wir ehrlich. Nicht nur aufgrund von Corona kam das Musikleben in verschiedenen Vereinen in den letzten zwei Jahren zum Stillstand. Auch schon vorher bemerkten wir im Verband einen Schwund von Musikantinnen und Musikanten», sagt Ruedi Berger, Lehrer in Laupersdorf und seit Anfang dieses Jahres Präsident ad interim des Solothurnischen Blasmusikverbandes.

Deshalb haben die Verbandsverantwortlichen die «musiklose» Zeit genutzt, um sich Gedanken um die Zukunft des Solothurner Blasmusikwesens zu machen. Berger zeigt eine Symptomatik auf, die beweist, dass ein Neuanfang nötig wurde.

«Alle fünf Jahre sollte ein Kantonales Blasmusikfest durchgeführt werden. 2014 fand das letzte in Kriegstetten statt. Seither erklärte sich kein Musikverein mehr bereit, dieses Fest durchzuführen. Wenigstens konnte 2019 mit dem Musikfestival Olten ein Ersatzprogramm auf die Beine gestellt werden. Es musste also einiges neu aufgegleist werden. Erfreulicherweise stellt sich die Musikgesellschaft Konkordia Mümliswil als Austragungsort für 2024 zur Verfügung.»

Vom Scherbenhaufen zum Frühlingserwachen

Nach dem Coronastillstand konnten zwar dann in diesem Jahr drei Regionalmusiktage durchgeführt werden. Und auch die zwei kantonalen Jugendmusiklager konnten stattfinden. Das beweist Berger, dass die Blasmusik lebt, aber auch: «Dass es jetzt bitter nötig wird, dem Verband neue Strukturen zu geben.»

Der Musiktag in Grenchen des Musikverbandes Bucheggberg-Wasseramt-Solothurn-Lebern wurde durchgeführt. Im Bild die Blasmusik Zuchwil. Carole Lauener

So habe man die zwei vergangenen Jahre genutzt und mittels verschiedener Workshops und Befragungen an der Basis sich klar zu werden, wohin die Zukunft des Blasmusikverbandes gehen könnte. Dem Solothurner Blasmusikverband gehören die drei Unterverbände Blasmusikverband Thal-Gäu-Olten-Gösgen, der Musikverband Bucheggberg-Wasseramt-Solothurn-Lebern und der Musikverband Schwarzbubenland an. Mitglieder dieser Verbände sind 78 Musikvereine mit knapp 2000 aktiven Musikantinnen und Musikanten.

Wozu braucht es heute noch einen Verband?

An durch Arbeitsgruppen organisierten Workshops, wurden also strukturelle Änderungen des Verbandes diskutiert. Gefragt wurde, wozu ein Verband heute noch diene? Was braucht es, um eine Verbandsstruktur sinn- und gehaltvoll zu führen? Berger: «Zuallererst wurde klar, dass die herkömmliche Verbandsstruktur neu mit einem Vorstand von einem Ressortsystem abgelöst werden soll. Das wurde teilweise bereits umgesetzt.»

Man habe eine sogenannte Mission mit sechs Handlungsfeldern erarbeitet. Am Anfang stehe ganz klar: «Die Blasmusik verbindet, ist innovativ und schafft Emotionen», so Berger. Das soll auch nach aussen kommuniziert werden. Wichtig sei, dass sich die Unterverbände besser vernetzen, sich kennen lernen und ihre Bedürfnisse anmelden und mit dem Verband allfällige Probleme besprechen können. Starre Strukturen sollen also aufgebrochen werden.

Attraktive Angebote für aktive Musikantinnen und Musikanten

Wichtig sei, den aktiven Musikantinnen und Musikanten Angebote machen zu können. «Wir müssen die Leute weiterbringen, die Interesse haben.» Berger meint damit etwa Instrumentalkurse für Musikanten bei anerkannten Ausbildnern, die durch den Verband angeboten werden. Und einmal pro Jahr soll ein Workshop stattfinden, an dem die Basis mit der Verbandsleitung hängige Fragen oder Zukunftsperspektiven beraten soll.

Neu will man als Verband musikalische Projekte in Aussicht stellen, an denen sich Musikanten aller Vereine beteiligen können.

«Es soll also nicht einfach nur noch ein festes Jahresprogramm eines Vereins im Vordergrund stehen, sondern man kann sich an unterschiedlichen Musikprojekten beteiligen.»

Der Verband sehe sich als eine Art ‹Erwachsenenbildungsinstitution›. «Gemäss unseren Befragungen würde ein solches Angebot sehr geschätzt», meint Berger.

Das neue Drei-Säulen-Modell der Verbandsarbeit

Um künftig aber für all die neuen Aufgaben gerüstet zu sein, schlägt der Vorstand der Delegiertenversammlung ein Drei-Säulen-Modell vor:

Es gibt eine gewählte Vorstandsführung mit momentan fünf Personen, die für ein bestimmtes Ressort zuständig sind.

Es wird eine Geschäftsstelle eingerichtet, in welcher eine Person mit Musikmanagement-Qualitäten in ca. einem 20-Prozent-Pensum Aufgaben wie Beratung von Vereinen in allen Belangen, Einreichung von Dossiers zur Beschaffung von Fördergeldern, Erarbeitung von Dossiers, Kontaktstelle, sowie administrative Verbandsaufgaben erledige.

Es wird ein Freiwilligen-Netz aufgebaut. Ein Pool von interessierten Musikbegeisterten, welche projektbezogen mitarbeiten und auf die man für jegliche Arbeiten zurückgreifen kann.

Impressionen der Marschmusikparade am regionalen Musiktag Fulenbach. Colin Frei

Zum neuen Geschäftsmodell sagt Berger: «Der Schweizer Blasmusikverband hat sich bereits so ausgerichtet und auch der Luzerner Kantonal-Musikverband hat gleich zwei Geschäftsstellen ins Leben gerufen; eine für das Administrative und eine für die musikalischen Fragen.»

Mitgliederbeitrag um drei Fragen erhöhen

Der Solothurner Blasmusikverband will sich an der Versammlung von den Delegierten eine Honorarsumme von rund 12'000 Franken für eine solche Geschäftsstelle gutheissen lassen. «Damit könnte ein Musikstudent, oder ein -lehrer mit adäquater Ausbildung ein Teil seines Auskommens bestreiten. Das bedingt aber, dass der Jahresbeitrag unserer Mitglieder um rund drei Franken, auf rund 30 Franken angehoben werden muss.»

Weiter wird in Betracht gezogen, Sponsoren für die Verbandsarbeit zu suchen und auch die Gesuchsstellungsform für Förderbeiträge an den Kanton via Swisslos-Fonds muss neu überdacht werden, erwähnt Berger.

Eine Menge Diskussionsstoff für die heutige Versammlung, zu welcher Berger rund 170 Stimmberechtigte erwartet. «Wir sind sehr gespannt, wie die Versammlung abläuft. Aber wir sind auch sicher, dass die Zeit jetzt gekommen ist, unsere Verbandsstrukturen der gesellschaftlichen Entwicklung gemäss anzupassen.»

