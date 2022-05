Bis zu neun Monate Ergänzungsleistungen: Pendenzenberg beim Kanton Solothurn – Betroffene müssen monatelang auf ihr Geld warten Die Solothurner Ausgleichskasse schiebt wieder einen Pendenzenberg vor sich her. Für Leute, die Ergänzungsleistungen beantragen, kann dies zu monatelangen Wartefristen führen. Dies hat für sie teils gravierende Konsequenzen. Lucien Fluri 2 Kommentare 28.05.2022, 05.00 Uhr

Monatelange Verzögerungen: Die Solothurner Ausgleichskasse kann Gesuche derzeit nicht in der vorgegebenen Frist bearbeiten. Thomas Ulrich

Sie warten und warten. Und warten. In der Zwischenzeit schmilzt ihr bescheidenes Vermögen. Oder sie wenden sich an die Sozialhilfe. Obwohl sie Anspruch auf finanzielle Hilfe durch den Staat hätten – in Form von Ergänzungsleistungen.

Doch wer im Kanton Solothurn diese Unterstützungszahlungen beantragt, muss teilweise monatelang warten, bis sein Gesuch bearbeitet ist oder die Krankheitskosten erstattet werden. Es gibt Fälle, da dauert die Bearbeitung eines Gesuchs ein Dreivierteljahr.

Dabei sind die gesetzlichen Vorgaben eigentlich klar: Innert drei Monaten müssten die Behörden entschieden haben, ob jemand Anspruch auf Ergänzungsleistungen hat oder nicht. In den meisten Kantonen klappt dies problemlos. Doch bei der zuständigen Solothurner Ausgleichskasse (AKSO) dauert es aktuell mitunter deutlich länger.

Die Verzögerungen treffen Leute, die wenig Geld haben. Leute, die an der Grenze zur Armut leben und deshalb Ergänzungsleistungen benötigen. Ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung. Sie benötigten das Geld, um Altersheim- oder Krankheitskosten zu bezahlen.

Es trifft Menschen, die kaum Angespartes haben

Die Verspätungen haben grosse Konsequenzen für die Betroffenen. «Alte Menschen können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, wenn sie die Ergänzungsleistungen nicht bekommen», sagt Ida Boos, Geschäftsführerin von Pro Senectute Kanton Solothurn. Und weiter:

Nicht erfreut: Ida Boos, Geschäftsführerin von Pro Senectute Kanton Solothurn. BAR

«Es gibt Leute, denen droht das Altersheim mit der Kündigung, weil die Gelder seit sechs Monaten nicht ausbezahlt worden sind. Das ist dramatisch.»

«Die Leute kommen ans Existenzminimum», sagt auch John Steggerda, Geschäftsführer von Pro Infirmis Aargau-Solothurn. «Denn es sind Menschen, die sich nie ein Vermögen aneignen konnten. Sie haben keinen Spielraum beim Budget.» Die Folge: Unsicherheit über die Zukunft und finanzielle Ängste bei den Betroffenen. Und bei den Sozialdiensten wächst der administrative Aufwand, der eigentlich nicht nötig wäre.

Denn einige der Leute melden sich bei den Sozialämtern. Seit gut einem halben Jahr spüre man die Verzögerungen der Ausgleichskasse, sagt stellvertretend Etienne Gasche vom Sozialdienst Wasseramt.

«Für die Leute, die es betrifft, ist dies eine unangenehme Situation.»

Dass die Sozialdienste Ergänzungsleistungen bevorschussen, ist aber nicht vorgesehen. Es kommt nun vor, dass die Sozialdienste Briefe schreiben an Gläubiger, um Betreibungen zu verhindern.

Nicht zum ersten Mal hat Solothurn Verzögerungen

Dass es grosse Pendenzenberge gibt, ist nicht neu. Bereits zwischen 2014 und 2016 war dies im Kanton der Fall. Solothurn wurde damals sogar vom Bund beobachtet. Zwischenzeitlich besserte sich die Situation, nun stapeln sich die Gesuche bei der Kasse, die zum Volkswirtschaftsdepartement von Regierungsrätin Brigit Wyss gehört, wieder.

«Wir verstehen nicht, warum es so weit kam», sagt Ida Boos. Zwar könne bei dringenden Fällen Pro Senectute intervenieren, diese Fälle würden dann schneller behandelt. «Das kann aber keine Lösung sein, denn alle anderen warten dann ja noch länger», so Boos. Steggerda ergänzt:

«Alle Mitarbeitenden sind bemüht, aber das System ist überfordert.»

Ihn stört vor allem, dass es zum wiederholten Mal zu massiven Verzögerungen kommt. «Es läge in der Verantwortung der Ausgleichskasse und des Kantons, dass dies nicht passiert.»

Zu den Zahlen: 1844 Neuanmeldungen zählte die Ausgleichskasse im Jahr 2021. Ende Jahr waren 666 Gesuche pendent, 351 davon waren älter als drei Monate.

Die Gründe: Personalausfälle und unvollständige Gesuche

Wie kam es zu den Pendenzen? AKSO-Geschäftsleiter Roger Schmid nennt Erkrankungen, Unfälle und Covid-Ausfälle beim Personal als Gründe. «Zusätzlich wird die Bearbeitung der Gesuche durch technische Probleme erschwert.»

Schmid spielt den Ball allerdings auch zurück an die Gesuchsteller. «Unsere Auswertungen haben ergeben, dass rund 75 Prozent der eingereichten Gesuche unvollständig waren.» Dies führe dazu, dass die Ausgleichskasse die fehlenden Unterlagen einfordern müsse. «Durchschnittlich vergehen 70 Tage, bis fehlende Unterlagen nachgereicht werden.»

Kämpft mit unvollständigen Gesuchen: AKSO-Chef Roger Schmid. zvg

Die Ausgleichskasse sei dabei gar kulant: «Um unserer Versicherten in ihren teilweise schwierigen Situationen nicht noch zusätzlich zu belasten, ist die AKSO bei der Handhabung der Eingabefristen für fehlende Unterlagen grosszügig und erlässt nicht sofort eine Nichteintretensverfügung beim kleinsten Verzug, wie das möglich wäre.»

Bis zu Beginn des vierten Quartals 2022 soll sich die Situation laut Schmid beruhigen. «Danach ist von einem permanenten, normalen Pendenzenstand von 250 bis 300 Fällen auszugehen.»

Bund zeigt gewisses Verständnis für Solothurn

Beim Bundesamt für Sozialversicherungen in Bern hat man Kenntnis von den Pendenzen in Solothurn – und steht in Kontakt. Die Gesuche seien komplex, zeigt der Bund Verständnis. «Schon der Weggang einer einzelnen Mitarbeiterin oder eines einzelnen Mitarbeiters kann Verzögerungen auslösen.» Allerdings übt Bern auch einen gewissen Druck aus. Es sei klar, «dass die Bearbeitung der Gesuche die innerhalb von 90 Tagen zu erfolgen hat, oberste Priorität haben muss», lässt das Bundesamt ausrichten.

Helfen könnte die Ausgleichskasse, indem sie beispielsweise Altersheimkosten bevorschusst, bevor ein Gesuch erledigt ist. So wäre es im Gesetz vorgesehen. Doch die Bürokratie beisst sich hier in den Schwanz: Ein Vorschuss könne geleistet werden, wenn der Anspruch auf Ergänzungsleistungen nachgewiesen sei, sagt AKSO-Chef Schmid. Doch:

«Dieser Nachweis kann jedoch erst bei Vorliegen aller für die Beurteilung relevanter Unterlagen vorgenommen werden.»

Solange die Kasse fehlende Unterlagen noch einfordern müsse, kann sie auch keine Vorschüsse eisten. «In den Fällen, wo noch Unterlagen fehlen, aber die AKSO aufgrund der vorhandenen Akten einen Entscheid fällen kann, wird dies unter Vorbehalt der Einreichung der ausstehenden Unterlagen getan.»

