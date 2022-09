Bis 2025 Die Papierberge sollen verschwinden: Baugesuche im Kanton Solothurn sollen digitalisiert werden Für Baugesuche werden Unmengen an Papier benötigt. Das dürfte sich nun im Kanton Solothurn ändern, der gesamte Prozess soll digitalisiert werden. Dadurch sollte das Ganze künftig auch deutlich schneller gehen. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 07.09.2022, 18.00 Uhr

Baugesuche benötigen oftmals Unmengen an Papier. Gaetan Bally

Sämtliche Baugesuchs-Prozesse im Kanton sollen in Zukunft vollständig digitalisiert werden. «Kurz gesagt: Es geht darum, das Papier wegzuhaben, das meist sogar noch in zwei- oder sogar dreifacher Ausführung gebraucht wird», erläutert Cédric Möri, Leiter Controlling und Projekte im Bau- und Justizdepartement.

Wegfallen soll damit auch, dass zum Beispiel Baugesuche eingescannt werden müssen, Stichwort «Medienbruchfreiheit.» Das solle am Schluss sogar ohne Mails funktionieren. «Aber wir sind noch in der Konzeptphase», so Möri. Realisiert werden soll das Ganze in den Jahren 2023 und 2024, der Abschluss ist im Mai 25 geplant.

Es braucht zudem noch einen Beschluss des Kantonsrates. In einer Übergangsphase sollen gleichzeitig analoge und digitale Prozesse möglich sein. Digitalisierung also nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch, um die Effizienz dieser aufwendigen Prozesse zu verbessern.

Möri: «Wir sind nicht der erste Kanton, der dieses Projekt mit dem Arbeitstitel eBauSO» angeht; deshalb suchen wir die Zusammenarbeit mit jenen Kantonen, die in diesem Projekt schon weiter sind, etwa Bern, Schwyz oder Uri. Eventuell kann man vorhandene Projekt an die Bedürfnisse unseres Kantons anpassen.»

Hoheit liegt grundsätzlich bei den Gemeinden

Grundsätzlich liegt die Hoheit über die Baugesuche bei den Gemeinden, die Kantone sind aber auch involviert; zum Beispiel wenn es um das Bauen ausserhalb der Bauzonen geht. «Dafür gibt es bereits ein System, das innerhalb der kantonalen Verwaltung schon gebraucht wird.»

Architektinnen und Architekten würden heute selbstverständlich digital arbeiten, sodass die meisten Baugesuche nicht mehr auf Papier bearbeitet würden. Früher ergaben selbst kleine Bauvorhaben umfangreiche Konvolute, deren Handhabung umständlich und zeitraubend war.

Erst recht viel Papier wird bei Grossprojekten wie etwa dem neuen Bürgerspital produziert. Möri sagt:

«Das Ziel ist, dass der Prozess von Anfang bis Ende digitalisiert wird, sodass auch alle in den Bauprozess Involvierten gleichzeitig Zugriff haben auf sämtliche Dokumente.»

Und involviert sind oft sehr viele Parteien, etwa die Denkmalpflege oder das Amt für Umwelt, Anliegen, die Luft, Wasser oder Lärm betreffen, müssen berücksichtigt werden. Daher lassen sich die Bauprozesse dank der Digitalisierung stark beschleunigen.

Die Zusammenarbeit als grosse Herausforderung

Ein weiteres Thema dabei ist allerdings noch die elektronische Unterschrift, deren rechtliche Bewilligung zur Zeit noch aussteht. Cédric Möri fasst zusammen: «Die grosse Herausforderung ist nicht die Technik, sondern die Tatsache, dass es im Kanton 107 Gemeinden gibt, also die Zusammenarbeit.» Man müsse das Projekt so gestalten, dass es in erster Linie den Gemeinden diene.

Zudem müsse das Recht angepasst werden und die Finanzierungsmodalitäten zwischen Kantonen und Gemeinden geklärt werden. Auch aus diesem Grund haben im Steuerungsausschuss drei Gemeindepräsidenten Einsitz, aber auch andere Interessierte wie zum Beispiel die Behindertenorganisation Procap sind in das Projekt eingebunden. Zudem würden später auch Architekten und Baugesuchsteller involviert.

