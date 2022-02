Biotech Biogen will 2022 350 Millionen Dollar einsparen, weil Aduhelm bisher floppt – aber in Luterbach sind «erhebliche Aktivitäten» vorgesehen Nur 3 Millionen anstatt mehrere Milliarden Dollar Umsatz: Aduhelm kommt nicht vom Fleck. Es drohen «aggressive Schritte», aber nicht in Luterbach. Die Aduhelm-Produktion hier läuft. Aber man fertigt auch andere Therapien. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 03.02.2022, 20.14 Uhr

Die Biogen-Produktionsstätte in der Späckmatte in Luterbach. Urs Byland

Die Hoffnungen in Aduhelm waren riesig, als Biogen 2016 eine erste kleine Studie zu ihrem Alzheimer Medikament veröffentlichte. Bei den Probanden konnte eine signifikante Verlangsamung des geistigen Verfalls festgestellt werden. Aduhelm schien ein Milliardenpotenzial zu haben. Allein in der Schweiz leben an die 150'000 Menschen, die an Alzheimer oder anderen Formen der Demenz erkrankt sind. Die Krankheit war und ist noch immer eines der grossen Rätsel der Medizin.

Doch der grosse Durchbruch scheint auch Aduhelm nicht zu sein. Die Hoffnung ist geschrumpft. Genauso wie die Verkäufe lahmen. 2021 hat Biogen gerade einmal drei Millionen US-Dollar mit dem Verkauf des Medikamentes eingenommen. Und auch 2022 erwartet das Unternehmen mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, keine grossen Einnahmen aus dem Verkauf von Aduhelm, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Präsentation der Jahreszahlen bekannt gab.

Allein 2022 will Biogen 350 Millionen Dollar sparen

Weil nicht nur das Geschäft mit Aduhelm lahmt, sondern auch einige andere Medikamente weniger abwerfen, rechnet Biogen damit, dass der Umsatz weiter zurückgeht. Während das Unternehmen 2020 noch rund 13,4 Milliarden Dollar umsetzte, waren es 2021 bloss noch knapp 11 Milliarden. Und fürs kommende Jahr rechnet man mit knapp 10 Milliarden Dollar.

Denn auslaufender Patentschutz und die daher aufkeimende Konkurrenz durch Biosimilare oder Generika erschweren das Geschäft mit mehreren Medikamenten wie Rituxan (Krebs-Medikament) oder Tecifedra (Multiple-Sklerose-Medikament). Deshalb rechnet man auch mit weiter abnehmender Rendite pro Aktie.

Weil derzeit zwar einige vielversprechende Produkte in der Pipeline sind (insgesamt laufen über 30 klinische Programme), aber noch keines dieser Produkte Marktreife hat, muss Biogen sparen. Ende letzten Jahres kündigte das Biotech-Unternehmen deswegen an, 500 Millionen Dollar einsparen zu wollen. Am Donnerstag hat Finanzchef Michael McDonnell präzisiert, dass man die Kosten schon in diesem Jahr um 350 Millionen reduzieren werde.

Medicare will Behandlung nur zahlen, wenn Patient an Studie teilnimmt

Wie genau man diese Kostenreduktion erreichen will, beantwortete er dagegen nur schwammig. Er sprach von diversen Sparinitiativen. Auch eine Verkleinerung der derzeitigen Alzheimer-Infrastruktur wollte er nicht ausschliessen. Vieles hängt dabei von US-Behörden ab. Die allgemeine US-Krankenversicherung Medicare will die Aduhelm-Behandlung nur bezahlen, wenn der Patient zugleich an einer klinischen Studie teilnimmt. Das stösst Biogen sauer auf, da man davon ausgeht, dass dies den Einsatz des Mittels stark hemmt.

Biogen-CEO Michel Vounatsos (fotografiert am 13. November 2018 in KKL Luzern). Manuela Jans-Koch

Derzeit stehe man mit der öffentlichen Krankenversicherung in Verhandlungen. Im April will Medicare entscheiden, ob man die Deckung der Behandlung weiterhin einschränken will oder nicht. Biogen-CEO Michel Vounatsos:

«Wir hoffen stark, dass schon bald mehr Patienten Zugang zu unserem Medikament bekommen.»

Denn der Anreiz für eine weitere Studie sei überflüssig, man sei selbst daran, solche durchzuführen. Kurz: Medicare verkompliziere unnötigerweise alles.

«Erhebliche Aktivitäten» in Luterbach vorgesehen

Sollte sich an der Haltung von Medicare bis im April nichts ändern, sei man bereit, «aggressive Schritte» einzuleiten, so Vounatsos weiter. Was bedeutet das für den Produktionsstandort Luterbach? Man habe mit der Betriebsbewilligung (Multi-Produkt-Lizenz) durch Swissmedic letztes Jahr eine wichtige Hürde genommen, teilt Biogen Schweiz auf Anfrage mit.

Und: «Die Herstellung von Aducanumab (Name des Wirkstoffes von Aduhelm; Anm. d. Red.) ist im Gange.» Aber man stelle in Luterbach auch andere Therapien her. Mediensprecher Tristan Schmitz: «Wir haben bereits die Kapazitätsauslastung mit verschiedenen Therapien für das Jahr 2022 und darüber hinaus geplant, was erhebliche Aktivitäten am Standort vorsieht.»

Das sind einerseits erfreuliche Neuigkeiten für den Standort und dessen Mitarbeitende. Andererseits zeigt es auch, dass die Hoffnungen von Biogen in Aduhelm auch schon grösser waren. Allerdings bestanden auch letzten Sommer, als die amerikanische Zulassungsbehörde FDA eine provisorische Zulassung erteilte, stets Zweifel an der Wirksamkeit von Aduhelm. Weniger überraschend war dann für viele Experten der Scheid der europäischen Zulassungsbehörde EMA. Sie verweigerte Aduhelm Ende 2021 die Zulassung. Der Entscheid von Swissmedic ist derweil noch immer ausstehend. Man sei in «fortgeschrittenem Stadium», mehr könne man derzeit nicht sagen, heisst es auf Anfrage.

