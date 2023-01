Biotech Biogen gewährt einen exklusiven Blick ins Innere der Produktionsstätte in Luterbach: Hier wird der neue Hoffnungsträger in der Alzheimer-Bekämpfung produziert Lecanemab heisst der neue Hoffnungsträger von Biogen. Der Wirkstoff zeigte bei Alzheimer-Erkrankten im Frühstadium eine Verlangsamung der Degeneration. Er wird in Luterbach hergestellt. Wird er ein Erfolg, dürfte südlich des Attisholz-Areals wieder gebaut werden. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Blick ins Innere der Biogen-Anlage in Luterbach. In den Produktionsfermentern werden die Säugetierzellen angezüchtet und vermehrt, die dann die Wirkstoffe produzieren. Biogen/André Scheidegger

Fast im Wochentakt sind zuletzt Medienmitteilungen von Biogen eingetroffen. Hauptsächlich ging es in diesen Mitteilungen um Lecanemab, den nächsten Hoffnungsträger des US-Biotech-Unternehmens, der nächste Versuch von Biogen, Alzheimer die Stirn zu bieten. Mit Aduhelm scheiterte ein erster Versuch und die Produktion in Luterbach wurde vorerst eingestellt. Zu teuer, zu grosse Nebenwirkungen, so im Groben das Urteil der Experten damals.

Auf Lecanemab ruhen nun nicht nur die Hoffnungen von Biogen und den Alzheimer-Erkrankten, sondern auch von Luterbach. Denn der gemeinsam mit dem japanischen Pharma-Unternehmen Eisai entwickelte und vermarktete Wirkstoff wird exklusiv hier in der Schweiz hergestellt. Hoffnungen, die durchaus begründet scheinen, so wenigstens der Eindruck, den man kriegt durch die jüngsten Entwicklungen.

Anfang Jahr erteilte die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA dem neuen Wirkstoff eine vorläufige Marktzulassung. Erst letzte Woche wurde bekannt, dass die europäische Zulassungsbehörde einer Prüfung des neuen Wirkstoffs zugestimmt hat. Und am Montag gaben die beiden Unternehmen bekannt, dass man in Japan von einem beschleunigten Prüfungsverfahren profitieren wird. Dieses wird neuen Arzneimitteln gewährt, denen ein hoher medizinischer Nutzen für schwere Krankheiten zugesprochen wird.

Der Wirkstoff wird von Säugetierzellen hergestellt

Um die Produktion biopharmazeutischer Wirkstoffe hochzufahren, braucht es viel Zeit. Zuerst müssen die Anlagen, in denen der Wirkstoff produziert wird, angepasst und regulatorische Voraussetzungen erfüllt werden. Biogen/André Scheidegger

Mit der Produktion des neuen Wirkstoffs wurde in Luterbach schon 2022 begonnen. Schon die Vorbereitungen dafür sind langwierig. Denn Lecanemab ist kein konventionelles Medikament, das pharmazeutisch hergestellt wird, sondern eben biopharmazeutisch. Anders gesagt: Lecanemab ist ein Antikörper, der sich gegen ein Ziel richtet. Er soll die Ablagerung von Beta-Amyloid verhindern. Es wird vermutet, dass diese Eiweiss-Ablagerungen für die Zerstörung der Nervenzellen mitverantwortlich sind.

Die Lecanemab-Antikörper werden von Säugetierzellen hergestellt. In Bioreaktoren werden die Zellkulturen in einer speziellen wässrigen Nährlösung kultiviert. Unter ähnlichen Bedingungen, die sie ansonsten im Körper der Säugetiere vorfinden. So beträgt beispielsweise die Temperatur etwa 37 Grad Celsius. Die Sauerstoffversorgung wird genauso geregelt wie der pH-Wert.

Der Produktionsprozess von Lecanemab ist hochkomplex. Er erstreckt sich über mehrere Wochen. Auch, weil die Antikörper nach der eigentlichen Produktion in mehreren Schritten gereinigt werden. Biogen/André Scheidegger

Grundsätzlich erfolgt die Produktion biopharmazeutischer Wirkstoffe – wie Lecanemab einer ist – in vier Schritten: Anzucht und Vermehrung der Zellen: Wie schon erwähnt, werden für die Produktion biopharmazeutischer Wirkstoffe Säugetierzellen benötigt. Eine grosse Zahl solcher Zellen. Während der Anzuchtphase werden diese in Kultivierungsgefässen und Fermentern unterschiedlicher Grösse herangezogen. Produktionskultivierung: In dieser Phase kommen die grossen Biofermenter zum Zug. In Luterbach stehen zwei solche Fermenter mit einem Fassungsvermögen von je 18'500 Litern. In regelmässigen Abständen werden den Zellen essenzielle Nährstoffe zugeführt, die sie für ihr Wachstum und die Produktion des Wirkstoffes brauchen. Aufreinigung: Damit die Wirkstoffe Menschen verabreicht werden können, müssen sie sich durch höchste Reinheit auszeichnen. In dieser Phase wird der Antikörper in verschiedenen Reinigungsschritten von Zellen und prozessbedingten Verunreinigungen getrennt. Formulierung: Zum Schluss wird der Wirkstoff in eine stabile Formulierungslösung überführt und in Behälter abgefüllt, in denen er über einen längeren Zeitraum gelagert werden kann. In diesen Behältern wird der Wirkstoff Lecanemab nach North Carolina transportiert, wo er in Injektionsfläschchen abgefüllt wird.

Im automatisierten Lager in Luterbach wird in grossen Behältern auch Lecanemab eingelagert. Diese werden später nach North Carolina gebracht, wo der Wirkstoff in Ampullen oder Spritzen abgefüllt wird. Biogen/André Scheidegger

Der Produktionsprozess erstreckt sich über mehrere Wochen. Biogen geht davon aus, dass die Produktion von Lecanemab auch in diesem Jahr einen Teil der Kapazitäten der Anlage beanspruchen wird. Je nach Bedarf kann sie hochgefahren werden. Alles hängt vom Erfolg des neuen Wirkstoffes ab, der unter dem Namen Leqembi auf den Markt kommen wird.

Ob weiter gebaut wird, dürfte stark vom Erfolg von Lecanemab abhängen

Sollte der Wirkstoff gefragt sein, dann ist Biogen vorbereitet. Die Anlage in Luterbach ist modular aufgebaut. «Je nach Entwicklung der Nachfrage können weitere Fertigungszellen erstellt und so die Produktion in Luterbach erweitert werden», teilt Tristan Schmitz, Mediensprecher von Biogen Schweiz, mit.

Wie der Blick von oben auf das Biogen-Gelände zeigt, ist noch viel freie Fläche vor dem Biogen-Gebäude (weiss, oben rechts), die bebaut werden könnte. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Ob respektive wann das geschieht, darüber gibt es von Biogen noch keine Informationen. Zentral sei allerdings die Sanierung der Späckmatt gewesen. Schmitz formuliert es so: «Jetzt können wir das Gelände für verschiedene Bauvorhaben nutzen: für Lager, Produktionsgebäude oder auch Grünanlagen.»

