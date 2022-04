Biografie Emanzipation zur Künstlerin oder: Über das Leben der Solothurner Malerin Amanda Tröndle-Engel Die Schriftstellerin Mara Meier zeichnet in ihrem ersten Roman die Biografie der Solothurner Künstlerin Amanda Tröndle-Engel nach. Quelle ist ihr unter anderem der reiche Nachlass der Malerin. Ein Künstlerinnenleben, hier in groben Zügen nacherzählt. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Amanda Tröndle-Engel (Mitte) mit Cuno Amiet und seiner Frau Anna, Oschwand 1951. Zvg

Als die Malerin Amanda Tröndle-Engel 1956 in Solothurn starb, hinterliess sie einen reichen Nachlass. Aus Briefen und anderen Dokumenten lässt sich ihre Biografie, mal genauer, mal weniger genau, rekonstruieren.

Die Schriftstellerin Mara Meier, Solothurn, geht in ihrem 280-seitigen biografischen Roman jener Frau nach, welche die Solothurner Kunstszene bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts mitprägte. Es heisst, sie habe Cuno Amiet unterrichtet, bevor aus ihm ein international bekannter Künstler wurde.

1861 in Ligerz geboren, verliert Amanda Engel als Zehnjährige ihren Vater. Daraufhin zieht sie mit ihrer Mutter nach Aarau, zu ihrem um viele Jahre älteren Halbbruder. Mutter und Tochter werden bevormundet. Früh weiss Amanda, dass sie Musikerin oder Malerin werden will. Oder beides.

Da die Mutter als Witwe nicht über die Ausgaben für Amanda verfügen kann und der Vormund Amandas Berufswunsch der Künstlerin nicht gutheisst, geht Amanda nach Basel. Dort lässt sie sich zur Zeichnungslehrerin ausbilden, sie ist noch keine zwanzig.

Amanda Amiet-Engel mit ihrem ersten Gatten Arnold, 1885. Zvg

1885 heiratet sie ihren Cousin Arnold Amiet, später Jurist und Oberrichter in Solothurn. Sie bewohnen an der Kapuzinergasse die Villa Rosenhag, die Arnolds Familie in den 1840er-Jahren gekauft hatte. Beide singen im Domchor, spielen im Laientheater. Amanda scheint das Leben als Gattin des Herrn Oberrichters zu geniessen. Als Porträtistin ist sie gefragt.

Die Beziehung zwischen den beiden muss eine innig-freundschaftliche gewesen sein, Arnold unterstützt seine musisch begabte Frau in ihren künstlerischen Bestrebungen. So stimmt er einem Parisaufenthalt zu. Mitte der 1890er-Jahre verbringt Amanda ein paar Wochen in Paris, wohnt in einer Mansarde und nimmt Malunterricht bei Madame Thoret. Wenige Jahre später besuchen sie zusammen die Weltausstellung in der Metropole. Es soll ihre letzte gemeinsame Reise werden.

Amanda Amiet-Engel (Mitte) im Atelier bei Madame Thoret in Paris, um 1895/1896. Zvg

Kaum zurück, erkrankt Arnold an Typhus. Amanda pflegt ihn im Rosenhag. Innerhalb von 14 Tagen hat ihn die Krankheit weggerafft. Wir schreiben das Jahr 1900: Amanda ist mit 38 Jahren kinderlos verwitwet.

«Jetzt war sie auf sich gestellt. Und war auf einmal nicht mehr sicher, ob sie als Künstlerin noch genügte.»

Von der Handwerkerin zur Künstlerin

Mit knapp 40 Jahren beginnt die Solothurnerin von Grund auf neu: In ihrem grossen Haus nimmt sie Pensionsgäste auf, beschäftigt eine Köchin und treibt währenddessen in München ihre künstlerische Entwicklung voran. Sie schreibt sich in die Damenakademie des Künstlerinnen-Vereins ein, arbeitet an ihrer malerischen Sprache, ihrem künstlerischen Ausdruck.

«Was würde Arnold dazu sagen? Er wäre vermutlich stolz darauf, wie sie sich in ihrem neuen Leben als Malerin eingerichtet hatte, und dass sie in den einfachen Verhältnissen so gut zurechtkam.»

In München führt sie mit ihrer Nichte Martha ein Bohème-Leben: Die beiden Frauen bewohnen zwei ärmlich eingerichtete Mansarden, in der einen malen sie, in der anderen schlafen sie, verbringen die Abende mit anderen Künstlerinnen und Künstlern.

Die junge Amanda Amiet-Engel, Datum unbekannt. Zvg

Neuanfang in München

Dass das Haus Rosenhag, das Arnold ihr hinterlassen hat, kostet, ja ihr zu viel kostet, geht aus Briefen hervor. Es scheint ihr mehr Last als Freude. Die finanziellen Engpässe hindern sie aber nicht daran, ihren Weg unbeirrt zu gehen.

«Und dann war es trotzdem jedes Mal so gemütlich gewesen, wenn sie wieder ein paar Wochen daheim in Solothurn bei Maman war. Es war angenehm, sich von Albertina bekochen und bedienen zu lassen. Oft hatte sie sich richtiggehend losreissen müssen, um nach München zurückzukehren.»

Bereits vor 1904 muss sie den 20 Jahre jüngeren Oskar Tröndle kennen gelernt haben. Es verbindet sie die Leidenschaft für die Kunst. Wohl nicht nur. Im Mai 1904 zieht Amanda von München nach Dachau, an die Frühlingstrasse 7. Oskar Tröndle hilft ihr beim Umzug, trägt ihre Koffer, Schachteln, den Malrucksack und die Staffelei die Treppen hoch in das Dachzimmer, das Amanda von da an bewohnen würde.

«Sie war mehr als doppelt so alt. Eine nicht mehr junge Frau, die unter die ‹Malweiber› gegangen war. Er war im Januar erst einundzwanzig geworden und hatte gewiss andere Interessen.»

Amanda mit Oskar Tröndle 1906 in München. Zvg

Amanda verbringt längere Zeitspannen in Dachau, besucht Zeichenstunden bei Adolf Hölzel. Die Malschülerinnen, ausgerüstet mit weissem Malschirm und einer Staffelei, zogen oft «ins Moos», um zu zeichnen. Im Sommer 1904 folgt Oskar ihr nach Dachau. 1906 heiraten sie in München.

Malschule «Mooli» in Solothurn

1907 kehren sie nach Solothurn zurück, wohnen zuerst im Rosenhag an der Kapuzinergasse, bis das Haus 1909 abgerissen wird. In den folgenden Jahren leben sie an verschiedenen Adressen in der Stadt, etwa im Vigierhaus am Kronenplatz. 1938 ziehen sie in das Haus Grafenfels, das der Architekt Hans Luder für sie gebaut hat.

Während Oskar zurückgezogen als Künstler lebt und vor allem Holzschnitte macht, sorgt sie als Porträtmalerin und mit der «Mooli», ihrer Malschule am Sälirain, für den Lebensunterhalt. 1945, sieben Jahre nach dem Einzug in ihr Haus, stirbt Oskar.

Amanda führt ihre Malschule auch nach seinem Tod weiter, nimmt rege am gesellschaftlichen Leben teil. 1956, im Alter von 94 Jahren, geht ihr bewegtes Leben zu Ende. Sie hinterlässt einen reichen Nachlass, mit Aquarellen, Ölbildern, unzähligen Skizzen, Briefen und Notizheften.

Zur Autorin Hanspeter Bärtschi Mara Meier: «Im Sommer sind die Schatten blau» Es ist die Entwicklung dieser Frau zur Künstlerin, welche die Solothurner Schriftstellerin Mara Meier interessierte. Ein Gemälde von Amanda Tröndle-Engel, das im Besitz ihres Partners ist und sie seit vielen Jahren begleitet, weckte bereits 2012 ihre Neugier. Ihre umfangreiche Recherchearbeit zu Amanda Tröndle-Engel hat Mara Meier nun in ihrem ersten Roman verarbeitet. Am 11. April 2022 erscheint im Zytglogge-Verlag mit «Im Sommer sind die Schatten blau» die Romanbiografie über das bewegte Leben der Solothurner Künstlerin.

Das Buch «Im Sommer sind die Schatten blau» gibt es hier zu kaufen. zvg

Erscheint am 11. April 2022. Buchvernissage: 27. April, 20 Uhr, Buchhaus Lüthy, Gurzelngasse 17, 4500 Solothurn. Reservation: E-Mail solothurn@buchhaus.ch oder

Telefon 032 625 33 15. Infos zu den weiteren Lesungen unter www.mara-meier.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen