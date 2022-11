Bioabfälle Wenn der Kompost-Kontrolleur kommt: Eine Solothurner Anlage fällt durch die Inspektion Im Kanton Solothurn wird immer mehr Bioabfall kompostiert und vergärt. Inspektoren kontrollieren die Verwertungsanlagen akribisch – nur ein Betrieb ist mangelhaft. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Dampfendes Kompostsubstrat wird in einer Kompostierungshalle gelagert. Martin Rütschi/Keystone

Man spricht auch vom «grünen Gold». Im Kanton Solothurn wird kompostiert und vergärt, was das Zeug hält. Das Geschäft wächst: 2021 wurden über 66'000 Tonnen biogene Abfälle in den hiesigen Kompostier- und Vergärungsanlagen verarbeitet – fast 20'000 Tonnen mehr als noch zehn Jahre zuvor. Die Abfälle stammen aus der Industrie und der Landwirtschaft, aber auch aus Privathaushalten oder dem Gartenbau.

Biogene Abfälle sind solche, die von pflanzlichen oder tierischen Produkten stammen und biologisch abbaubar sind. Grüngut und Küchenreste zählen da ebenso dazu wie Rückstände aus der Lebensmittelindustrie. Die Abfälle werden einerseits stofflich verwertet, indem aus ihnen Kompost gewonnen wird. Andererseits sind sie energetisch nutzbar: Sie werden vergärt, um Biogas herzustellen.

Mit der aktuellen Energiedebatte haben Kompostier- und Vergärungsbetriebe nochmals an Bedeutung gewonnen. Ob für Strom, Wärme oder als Treibstoff: Das Energiepotenzial der biogenen Abfälle soll ausgeschöpft werden, so will es der Gesetzgeber.

Wer eine Abfallanlage betreibt, braucht dafür eine Bewilligung. Arbeitet ein Betrieb nicht umweltverträglich, ist das Schadenspotenzial gross. Deshalb schaut das kantonale Amt für Umwelt hier genau hin – und heuert eigens Kompost-Kontrolleure an. Die Betriebe werden vom Inspektorat der Kompostier- und Vergärbranche aus Münchenbuchsee überprüft.

Betriebe werden standardisiert kontrolliert

2022 inspizierten die Fachleute 16 Anlagen im Solothurnischen. Das Resultat fällt grundsätzlich positiv aus, wie aus dem aktuellen Tätigkeitsbericht des Inspektorats hervorgeht. Demnach haben 15 Betriebe die Inspektion bestanden. Gabriel Zenklusen, Chef im Amt für Umwelt, bilanziert zufrieden:

«Die Inspektionen sind in den letzten Jahren stetig besser geworden, was einen guten Standard bei den Solothurner Betrieben zeigt.»

Bei den Inspektionen wird geprüft, ob die einschlägigen Vorschriften eingehalten werden. Die Kontrolleure interessieren sich unter anderem für umweltrechtliche Vorgaben, den Gewässerschutz und Hygienevorschriften. In einem Betrieb werden rund 30 Aspekte kontrolliert.

Gehört auch wirklich alles in die Tonne? Zwei volle Kompostcontainer. Gaetan Bally/Keystone

In zwei Betrieben stiessen die Inspektoren jeweils auf einen Aspekt, bei dem die Bewertung im orangen Bereich ist. In einem weiteren Betrieb fanden sie zwei solche Aspekte. Eine orange Bewertung bedeutet: «erfüllt mit Mangel». So weit, so unauffällig.

Doch eine Kompostieranlage im Kanton ragt negativ heraus. Sie ist durch die Inspektion gefallen. Gleich acht der geprüften Aspekte hat die Anlage «nicht erfüllt», wie die Kompost-Kontrolleure bilanzieren. Bei fast jeder dritten Beurteilung wurden also Mängel festgestellt.

Was heisst das genau? Welche Anlage betroffen ist, bleibt geheim. Die Behörden äussern sich dazu nicht. Man gebe «zur einzigen Anlage mit nicht erfüllter Inspektion keine genauere Auskunft», erklärt Amtschef Zenklusen. Selbst aus ungefähren Hinweisen, in welcher Region sich die Anlage befindet, lasse sich auf einzelne Betriebe schliessen.

Es wurde unsauber protokolliert

Gabriel Zenklusen verrät immerhin: Alle Mängel seien darauf zurückzuführen, dass die Temperatur im Kompost nicht in den notwendigen Protokollen aufgezeichnet worden sei. Somit habe auch die Hygienisierung des Materials nicht nachgewiesen werden können.

Nur genügend hohe Temperaturen über einen bestimmten Zeitraum garantieren, dass die verarbeiteten Abfälle hygienisch unbedenklich sind. Konkret: Erforderlich ist eine Verweilzeit des Materials von mindestens drei Wochen bei mindestens 55 Grad Celsius.

Bei der einzigen Anlage, welche die Inspektion nicht bestanden hat, ergaben sich so etwa Mängel in verschiedenen Hygienekategorien oder auch bei den Protokollen für Betriebsabläufe. Zenklusen betont aber: «Für die Umwelt besteht dadurch keine unmittelbare Gefahr, wie es beispielsweise bei Kriterien zum Abwassermonitoring der Fall wäre.»

Momentan erwäge man auch keine Konsequenzen für die abfallrechtliche Betriebsbewilligung, so Zenklusen weiter. Denn der betroffene Betrieb habe die Inspektion im Vorjahr noch bestanden und setze sich «sehr gründlich» mit den Prozessen der Kompostierung auseinander. Wird die geforderte Qualität nicht erfüllt, kann dies im äussersten Fall dazu führen, dass einem Betrieb die Bewilligung entzogen wird.

