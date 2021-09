Bildungsdepartement Asbest entsorgen, erdbebensicher machen: Der Solothurner «Rosengarten» wird seit gut einem Jahr umgebaut Das kantonale Bildungsdepartement bekommt bald ein neues Zuhause: den Solothurner «Rosengarten». Nach langen Verzögerungen im Vorfeld schreiten die Bauarbeiten nun gut voran. Bereits nächsten Sommer sollen sie abgeschlossen sein. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.00 Uhr

Der Solothurner «Rosengarten» wird umgebaut. Hanspeter Bärtschi Auf der Ostseite wurden im ersten Stock Fenster eingebaut. Hanspeter Bärtschi Im Sommer 2022 soll der Umbau abgeschlossen sein. Zvg Hanspeter Bärtschi So sieht es im 3. Stock aktuell aus. Zvg Zvg Zvg Zvg So sah der Rosengarten vor dem Umbau aus.

Wolfgang Wagmann Auf der Ostseite hatte er im ersten Stock keine Fenster.

Lucien Fluri So sah die Liegenschaft 2011 aus, bei der Wiedereröffnung des Coop.

Andreas Kaufmann Und so noch etwas früher. 1910. Die Strasse ist flankiert vom Restaurant Rosengarten mit Konzertgarten. In der Bildmitte der alte «Schwanen» und das «Capitol», noch vor dem Umbau.

zvg

Es ist nicht zu übersehen: Beim Solothurner «Rosengarten» wird gebaut. Das ganze Gebäude ist eingerüstet, ein roter Kran steht direkt nebenan. In der Liegenschaft, in der früher Berufsschüler ein und aus gingen, soll dereinst das Bildungsdepartement unterkommen. Dem Ganzen waren lange Verzögerungen inklusive eines Gangs bis ans Bundesgericht vorausgegangen.

Doch seit bald einem Jahr wird gebaut. Zuerst wurde die Einrichtung herausgerissen: Türe, Schränke, Apparate und dergleichen. Später folgte die Schadstoffsanierung, war doch die Liegenschaft asbestbelastet. Im ersten Stock wurden auf der Ostseite Löcher in die Wände geschnitten: Mehr Fenster sollen für mehr Helligkeit sorgen. Dann mussten am Gebäude statische Massnahmen ergriffen werden, um das Ganze erdbebensicher zu machen. Und mittlerweile wurde bereits mit dem Innenausbau begonnen.

Während oben gebaut wird, gehen im Erdgeschoss nach wie vor die Kundinnen und Kunden des Coop ein und aus. Eine besondere Herausforderung, wie Kantonsbaumeister Guido Keune sagt. Sind doch die Flächen für Baumaterial und Anlieferungen knapp, während gleichzeitig noch auf die Anlieferungen des Coop Rücksicht genommen werden muss.

Nicht nur beim Rosengarten baut die Kantonsverwaltung

Wer im Coop einkaufte, dem ist es vielleicht aufgefallen: Es mussten Eimer aufgestellt werden, weil es stellenweise von der Decke tropfte. Das gehe auf Altlasten zurück, sagt Kantonsbaumeister Keune. Als Coop im Jahr 2000 den Laden umbaute und die Rolltreppen in den ersten Stock entfernte, seien die Löcher in der Decke lediglich gestopft und nur oberflächlich verfüllt worden. Als nun die Rückbauarbeiten vorgenommen wurden, seien laufend undichte Stellen zum Vorschein gekommen.

Dass der Kanton Liegenschaften umbaut, um eigene Verwaltungszweige darin unterzubringen, hat System. «Eigentum vor Miete» lautet die Devise, auf diese Weise sollen langfristig insbesondere Mietkosten eingespart werden. So hat der Kanton etwa schon in Grenchen eine Liegenschaft gekauft, in der er unter anderem den Regionalposten der Kantonspolizei unterbrachte. Ausserdem biete es mehrere Vorteile, die Verwaltung zu zentralisieren, sagt Keune: Betriebsabläufe können vereinfacht und der Wissensaustausch gefördert werden.

Kredit wird wohl eingehalten, Frist sogar unterschritten

Ausserdem wird die Liegenschaft so umgebaut, dass die Büroräume zeitgemässes Arbeiten ermöglichen. Sogar mit der FHNW, Fachrichtung Angewandte Psychologie, hat das Hochbauamt dafür zusammengearbeitet. So sind verschiedene Zonen geplant: Projekträume, Coworking-Zonen sowie Räume für konzentriertes Arbeiten.

Bereits über 90 Prozent der Aufträge wurden mittlerweile vergeben. Stand heute werde man den Verpflichtungskredit von 14,9 Millionen Franken einhalten können, sagt Keune. Und dem Zeitplan ist man sogar voraus: War der Bezug ursprünglich im Herbst 2022 geplant, soll das Bildungsdepartement nun bereits Ende Juni 2022 einziehen können. Vorausgesetzt, es folgen keine Einschränkungen wie etwa Lieferengpässe.