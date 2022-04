Biberist Verhandlung am Amtsgericht: Der Beschuldigte streckte einen Unbekannten nieder und zündete seine Gefängniszelle an Ein junger Mann soll wegen schwerer Körperverletzung und weiterer Delikte hinter Gitter. Dieser will seine Störungen statt mit einer stationären therapeutischen Massnahme lieber auf freiem Fuss mit Medikamenten behandeln lassen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 05.04.2022, 15.00 Uhr

In der Gefängniszelle steckte der Mann das Mobiliar in Brand (Symbolbild). Urs Bucher

Der Kontrast ist frappant. Hier der Täter T., ein junger Mann, der von der Sozialhilfe lebt, täglich kifft und seine Angehörigen drangsaliert. Da das Opfer O., ein Ingenieur, der pro Monat 17'000 Franken verdient und in einer erfüllten Beziehung lebt. Unterschiedlicher könnten die Welten kaum sein. Es war einem Zufall geschuldet, dass sich ihre Wege in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 2020 in Biberist auf verhängnisvolle Weise kreuzten.

Diese Woche trafen die beiden vor dem Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt erneut aufeinander und rekapitulierten die Szene. O. war damals in den frühen Morgenstunden auf dem Rückweg von einem Mitarbeiterfest. Angetrunken traf er auf eine Gruppe von jungen Leuten, die unweit des Bahnübergangs an der Solothurnstrasse auf den Pizzaservice warteten.

Ab diesem Zeitpunkt weiss O., der nur Englisch spricht und dessen Schilderungen von einer Dolmetscherin übersetzt wurden, nicht mehr viel. An die Reklame des «Spar» erinnert er sich, an das Gesicht von T. und daran, dass er nach hinten fiel.

Dieser Sturz jedoch veränderte sein Leben. Mit dem Hinterkopf schlug er ungebremst auf dem Strassenbelag auf. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma und einer gebrochenen Nase wurde er zuerst ins Bürgerspital, danach ins Berner Inselspital eingeliefert und notoperiert.

Über einen Monat konnte er nicht arbeiten und leidet noch heute an Tinnitus und Gleichgewichtsstörungen. Aus der Region sei er inzwischen weggezogen. «Hier fühle ich mich nicht mehr sicher.»

Portemonnaie und Handy geklaut

Zugeschlagen in dieser Sommernacht, dies bezeugen Videoaufnahmen, hat der damals 22-jährige T. Er erinnert sich etwas detailreicher. O. habe sie provoziert und sich nach Kokain erkundigt, ihm zwischen die Beine gegriffen. Da habe er O. weggeschubst, und als dieser nicht locker liess, mit Faustschlägen auf ihn eingedroschen.

Schliesslich stiess er ihn weg, worauf es zum fatalen Fall rücklings gekommen sei. «Das ist sehr, sehr unglücklich gelaufen», sagte Pflichtverteidiger Oliver Wächter vor Gericht. Sein Mandant habe nicht davon ausgehen können, dass er O. schwer verletzen würde. Allerdings, und dies ist erwiesen, stahl T. dem bewusstlosen Mann Portemonnaie und Handy aus den Hosentaschen und liess ihn einfach liegen. Das Diebesgut schmiss er danach ganz in der Nähe in einen Abwasserschacht.

Für den Staatsanwalt steht fest, dass der ehemalige Kampfsportler eventualvorsätzlich gehandelt hat, die lebensgefährlichen Verletzungen also billigend in Kauf nahm. Er beantragt eine Freiheitsstrafe von 51 Monaten sowie eine stationäre therapeutische Massnahme. Denn zur Körperverletzung kommen zahlreiche weitere Delikte.

Am schwersten wiegen Brandstiftung und Hehlerei. Knapp zwei Monate nach dem Vorfall in Biberist zündete T., inzwischen in Untersuchungshaft, aus Wut über eine vermeintliche Haftverlängerung seine Zelle an. Dabei erlitt er Verbrennungen zweiten Grades, Raum und Mobiliar waren zerstört.

Später behauptete er, im Gefängnis Haschisch konsumiert zu haben. In einem Schreiben ans Bundesgericht hielt er fest, im «Schachen» heroinabhängig geworden zu sein. Jede zweite Woche erhalte er 50 Gramm von dieser Droge, ziehe den Stoff durch die Nase oder rauche ihn. Beides war gelogen mit dem Ziel, in eine andere Anstalt wechseln zu können.

Er versuchte, ein gestohlenes Auto zu verkaufen

Nicht geblufft war der Versuch, ein gestohlenes Auto zu verkaufen. In einer Mainacht 2020 drang T. zusammen mit Bekannten in ein Ingenieurbüro in Biberist ein, wo diese unter anderem ein Baustellen-Messgerät mitgehen liessen.

Am übernächsten Morgen fuhr T. mit einem Auto, das die Bekannten vor dem Firmensitz in Biberist gestohlen hatten, durch den Bucheggberg via Grenchen nach Bellach. Dort wollte er den Skoda für 5000 Franken einem Autohändler verkaufen. Statt den Kaufpreis zu bezahlen, rief dieser jedoch die Polizei.

Zu weiteren Vorhalten, etwa der Nötigung seiner Schwester oder der Geldwäscherei – der Angeklagte soll eine Prepaid-Kreditkarte beantragt und einer unbekannten Täterschaft zur Verfügung gestellt haben, mit der diese Vermögenswerte aus der Schweiz ins Ausland transferierten – verweigerte er die Aussagen.

Im Gegensatz zum Staatsanwalt verlangte der Verteidiger einen Schuldspruch einzig wegen einfacher Körperverletzung, Diebstahls und versuchter Hehlerei. Eine Freiheitsstrafe sei nicht nötig, eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 10 Franken reiche absolut.

Ziel müsse sein, dass T. arbeiten kann – um eine Lehrstelle werde er sich bemühen – und sich wieder in die Gesellschaft eingliedert. Die Eltern, die Schwester und eine Handvoll Freunde stärkten ihm im Gerichtssaal symbolisch den Rücken.

Eine stationäre therapeutische Massnahme für seine schizophrene Erkrankung, wie von der psychiatrischen Gutachterin attestiert, sei unverhältnismässig, fand T. Stattdessen wolle er sich ambulant medikamentös behandeln lassen. Und so verhindern, rückfällig zu werden. Sein früheres Leben, das «nicht gut war», wolle er hinter sich lassen.

Das Urteil wird am Mittwoch verkündet.

