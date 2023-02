Biberist Autofahrerin stiess mit einer Motorradfahrerin zusammen – eine Person mittelschwer verletzt Auf der Engestrasse in Biberist verunfallte am Donnerstagabend eine Motorradfahrerin. Sie wurde ins Spital gebracht. Online-Redaktion 17.02.2023, 13.58 Uhr

Auf der Engestrasse in Biberist kam es am Donnerstagabend zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. Kantonspolizei Solothurn

Eine Autofahrerin wollte am Donnerstag, um 22.20 Uhr, aus Richtung Grenchen herkommend, von der Autobahn A5 in Biberist, nach links in Richtung Solothurn abbiegen. In der Folge kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einer vortrittsberechtigten Motorradfahrerin.