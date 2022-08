Wer zahlt für Biberschäden im Kanton Solothurn?

Biber auf dem Vormarsch Im Kanton Solothurn dringt der Biber in die verschiedensten Ämter ein und verzögert die Antwort auf die Frage, wer für Schäden zahlt Der Nager sorgt für interdisziplinäre Zusammenarbeit – damit wird ein Auftrag des Kantonsrats aufgeschoben. Die Kostenfrage nach Schäden an Infrastrukturen ist noch immer nicht geklärt. Peter Brotschi 1 Kommentar 15.08.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton Solothurn gibt es über 300 Biber. zvg

Wer soll zahlen, wenn der Biber Schäden an der Infrastruktur anrichtet? Im Frühling 2021 hiess der Kantonsrat einen Antrag der Regierung gut, dass im Umgang mit dem Biber ein kantonales Konzept erarbeitet werden soll. Als Termin wurde vom Regierungsrat Mitte dieses Jahres angegeben. Nun, dieses Datum ist vorbei. Wir haben nach dem Stand der Dinge nachgefragt.

Der Ursprung des parlamentarischen Auftrags ist ein Vorstoss von alt Kantonsratspräsidentin Verena Meyer-Burkhard (FDP, Mühledorf). Sie wollte eine gesetzliche Grundlage schaffen, durch die Entschädigungen für Biber-Schutzmassnahmen und Biber-Schäden fliessen können.

Der Hintergrund: Am 27. September 2020 lehnte das Volk die Revision des eidgenössischen Jagdgesetzes wegen der umstrittenen Frage über den Umgang mit dem Wolf ab. Mit dem neuen Jagdgesetz sollte aber die Unterstützung bei der Verhütung und Vergütung von Schäden des Bibers an Infrastrukturanlagen durch Bund und Kantone eingeführt werden.

Durch das Volks-Nein fiel auch dieser Passus dahin, sodass es bis heute keine gesetzliche Grundlage gibt, mit denen Biber-Schäden an der Infrastruktur – also zum Beispiel an Feldwegen – finanziell abgegolten werden können. Bei Schäden im Wald und an landwirtschaftlichen Kulturen gibt es bereits die Möglichkeit für eine Entschädigung.

Ein grosser Förderer der Biodiversität

Der Biber ist ein Gestalter der Natur und damit ein grosser Förderer der Biodiversität. Aber mit seinem Graben und Anlegen von Dämmen kommt er in der Landschaft der Schweiz, in der jeder Quadratmeter seinen Zweck und Eigentümer hat, nicht selten in Konflikt mit dem menschlichen Tun.

Aus der Vorlage des Regierungsrats an den Kantonsrat geht hervor, dass der Biberbestand im Kanton Solothurn 2019 durch die nationale Biberfachstelle auf rund 300 Tiere geschätzt wurde.

Hinweisschild in Altreu. Peter Brotschi

Durch seine Art und Weise erwischte der Nager die kantonale Verwaltung quasi auf dem linken Fuss, «dringt» er doch in verschiedene Ämter ein. Katrin Schäfer vom Amt für Wald, Jagd und Fischerei sagt:

«Das Bibermanagement tangiert sehr viele Fachbereiche, vom Wasserbau über die Strasseninfrastruktur bis hin zur Landwirtschaft und dem Wald.»

Für die interdisziplinäre Erarbeitung des Grundlagenkonzepts Biber wurde innerhalb der Verwaltung eine Kerngruppe gebildet, in der die verschiedenen Ämter vertreten sind. Zudem wurde eine Echogruppe eingerichtet mit den Ansprechpartnern ausserhalb der Verwaltung. Diese tagte bis jetzt einmal im September 2021.

Keine Lösungen für konkreten «Biberfall»

Dass der Biber in Sachen Verwaltung ein «Querschnittstier» ist, bestätigt auch die Medienstelle des Kantons: «Wir begründen diese Verzögerung damit, dass für die Erarbeitung des Konzepts unter Leitung des Amts für Wald, Jagd und Fischerei eine sehr interdisziplinäre beziehungsweise ämterübergreifende Zusammenarbeit erforderlich war und ist; es sind fünf Ämter aus zwei verschiedenen Departementen in den komplexen Erarbeitungsprozess eingebunden», heisst es auf Anfrage dieser Zeitung.

Die Arbeit heisst nun offiziell «Grundlagenkonzept Biber Kanton Solothurn». Mit dem neuen Titel gebe es eine Aussage, was vom Konzept zu erwarten sei und welche Stossrichtung angestrebt werde, schreibt die Medienstelle weiter.

Auf die Frage nach dem Inhalt des Konzepts konnte noch nichts Konkretes in Erfahrung gebracht werden. Es wird auf den laufenden Prozess verwiesen. Immerhin war zu erfahren, dass das Konzept keine Aufschlüsse liefern werde, wie bei einem konkreten «Biberfall» genau vorzugehen sei.

Vielmehr werde es eine Bestandesaufnahme zur Situation des Bibermanagements im Kanton Solothurn sein. Es werde Aussagen beziehungsweise Handlungsempfehlungen machen, was die ämterübergreifende Projektgruppe für «ein koordiniertes und zukunftsorientiertes Vorgehen im kantonalen Bibermanagement als zielführend» betrachte.

Ende Jahr wird es konkreter

Im Moment befinde man sich noch in der Erarbeitung des Entwurfsmodus, man sei aktuell am Beschreiben, Zuschneiden und Konkretisieren der Kernaussagen. Zudem sei ein zusätzlicher Workshop einberufen worden, um noch «wenige, aber grundlegende Punkte ämterübergreifend zu diskutieren und zu bereinigen». Als neuer Termin für das Konzept rund um den Biber wird Ende dieses Jahres angegeben.

1 Kommentar Anna Weber vor 9 Minuten Dieser Nager richtet mehr Schäden an als er Nutzen bringt, der gehört längst unter bessere Kontrolle. Der Landwirtschaft bringt dieser Nager nur Aerger und vorallem Schäden. Alle Kommentare anzeigen