Einbruch in Raiffeisenbankfiliale in Hofstetten – Täter flüchtig

Bezirk Dorneck Einbruch in Raiffeisenbankfiliale in Hofstetten – Polizei sucht nach Zeugen Mehrere Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Bankfiliale in Hofstetten eingebrochen. Die Täter konnten über die Landesgrenze nach Frankreich fliehen. Die Polizei sucht Zeugen. 16.06.2022, 13.29 Uhr

Die Kantonspolizei Solothurn sucht weiterhin nach den unbekannten Tätern, welche in der Nacht auf Donnerstag in eine Filiale der Raiffeisenbank eingedrungen sind. zvg/Kantonspolizei Solothurn

In der Nacht auf Donnerstag, 16. Juni, zwischen 2.15 Uhr und 2.35 Uhr, haben sich unbekannte Täter Zutritt in die Filiale der Raiffeisenbank an der Ettingerstrasse in Hofstetten verschafft, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Dort haben sie eine unbekannte Geldsumme erbeutet und flüchteten damit in Richtung Flüh, wo sie schliesslich die Landesgrenze nach Frankreich passierten.

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, wurde der Einbruch durch Anwohnerinnen und Anwohner gemeldet. Verletzt wurde beim Einbruch niemand. Zur Flucht benutzten die Täter einen schwarzen Personenwagen.

Die Kantonspolizei Solothurn leitete umgehend eine Fahndung nach den Tätern ein. Dabei wurde sie in der Nacht von Patrouillen der Polizei Basellandschaft und durch das Grenzwachtkorps GWK unterstützt.

Die Fahndung sowie die eingeleiteten Ermittlungen führten bislang nicht zur Anhaltung der Täter, so die Kantonspolizei. Personen, die Angaben zum Fahrzeug machen können oder im Bereich der Bankfiliale verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Breitenbach per Telefon 061 785 77 01 in Verbindung zu setzen. (kps)