Lotto im Kanton Solothurn nur mit Bewilligung: Vereine gefrustet

Bewilligungspflicht «Uns fehlen gegen 20’000 Franken»: Frust bei Vereinen wegen neuen Lotto-Vorschriften im Kanton Solothurn Vereine brauchen neu eine Bewilligung vom Kanton, wenn sie einen Lottoabend veranstalten. Nach dem nationalen Geldspielgesetz gelten diese als «Kleinlotterie». Die Bestimmungen stossen Solothurner Vereinen sauer auf – und kosten sie teils viel Geld. Tele M1 Jetzt kommentieren 06.01.2023, 19.15 Uhr

«Zu gewinnen: Lebensmittelkörbe, Fleischpreise, Reisegutscheine, Goldvreneli, Staubsauger, Käseplatten...»: So oder so ähnlich lockten bisher Plakate an Lottomatches in der Region. Bis zum 1. Januar 2023. Denn seit Sonntag hat der Spielspass einen Haken.

Der Grund: Der Kanton Solothurn hat das neue nationale Geldspielgesetz nach zwei Jahren Schonfrist umgesetzt. Tombolas oder Lottomatches können nur noch ohne Bewilligung des Kantons durchgeführt werden, wenn ausschliesslich Sachpreise zu gewinnen sind. Goldvreneli, Edelmetalle und Gutscheine sind neu keine Sachpreise mehr. Sollen sie auf den Gabentisch, braucht es das OK des Kantons.

Lottomatch: Für viele Vereine elementar, um Geld einzunehmen. (Symbolbild) Reto Martin

Vereine, wie die Schützengesellschaft Subingen, mussten kurzfristig umdisponieren. Präsident Urs Ledermann erklärt gegenüber Tele M1: «Von den vielen Preisen die wir haben, mussten wir etwa 50 Prozent auswechseln. Statt Gutscheine gibt es andere Preise: Elektrovelos, viele Körbe, Fleisch und vieles mehr.»

Vereine verlieren Zehntausende Franken

Jeder Tag, an dem gespielt wird, braucht eine Bewilligung von den Behörden. Zudem sind maximal zwei pro Jahr erlaubt. Nicht wenige Vereine spielten bisher an drei Tagen Lotto. Der Anlass ist für viele die Gelegenheit, die Vereinskasse zu füllen. Zum Beispiel bei der Musikgesellschaft Recherswil.

Viele Vereine müssen ihre Lottoabende neu vom Kanton bewilligen lassen – oder die Preispalette anpassen. Reto Martin

«Der Ausfall dieses Lottomatches bedeutet für unseren Verein eine finanzielle Einbusse», sagt Organisator Urs Kaufmann zu Tele M1. «In schlechten Jahren sind das vielleicht 10’000 Franken, in guten Jahren sind das gegen 20’000 Franken – das fehlt jetzt in unserer Kasse.» Erst im November wurden die Vereine via Brief der Gemeinden über die neuen Auflagen informiert.

Dass die Vereine neu eine Bewilligung für eine «Kleinlotterie» gemäss den Bestimmungen des eidgenössischen Geldspielgesetzes einholen müssen, stört SP-Kantonsrat und Gemeindepräsident von Recherswil Hardy Jäggi.

Hardy Jäggi. Tom Ulrich

Dafür muss der Veranstalter darlegen, wie er den Anlass durchführt: Wie er etwa sicherstellt, dass keine Minderjährigen mitmachen. Auch muss nach Durchführung über Spielverlauf, Abrechnung und Gewinnverwendung berichtet werden.

Und für Hardy Jäggi das Schlimmste: Die Veranstalter sind verpflichtet, mindestens 50 Prozent der maximalen Summe aller Einsätze als Preise auszugeben – auch wenn sie weniger einnehmen. Bei einem schlecht besuchten Lottomatch bleibt da für die Vereinskasse nichts mehr übrig. So würden Dorfvereine, die den Aufwand oder das finanzielle Risiko nicht auf sich nehmen können, eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen verlieren, kritisiert Jäggi.

Kanton Solothurn ist selbst wenig glücklich über die Regelung

Was sagt der Kanton nun dazu? Auch hier ist man wenig begeistert. Der Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit, Jonas Motschi, kann den Frust der Vereine nachvollziehen, sagt er zu Tele M1.

Jonas Motschi. Michel Luethi

«Wir haben sehr viele unzufriedene Kunden, die das nicht verstehen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Ansprechpersonen und müssen ihnen das erklären. Es gibt also auch für uns relativ viel mehr Aufwand.»

Der Kanton setze lediglich die Vorgaben des Bundes um. Man sei selber alles andere als glücklich und halte die Weisung für reichlich weltfremd halte, wie Motschi gegenüber dieser Zeitung bereits ziemlich unmissverständlich hatte durchblicken lassen. Eine 3000-fränkige Uhr geht, ein 50-Franken-Restaurantgutschein aber nicht, nannte er als Beispiel.

Hardy Jäggi versucht das Problem indes an der Wurzel zu packen: Er hat seine Parteileute in Bundesparlament kontaktiert und hofft auf eine Ausnahmeregelung für gemeinnützige Vereine im nationalen Geldspielgesetz.

