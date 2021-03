Bewilligung fehlt noch «Es fehlt nicht mehr viel»: Kriegt das Solothurner Sterbehospiz das nötige Geld bis Ende April zusammen? Rund eine Million Franken an Spenden muss der Verein Sterbehospiz Solothurn vorweisen können, um eine Bewilligung des Kantons zu erhalten. Dafür hat der Verein bis Ende April Zeit. Am Montag fand eine Aussprache zwischen den Verantwortlichen statt. Noëlle Karpf 10.03.2021, 05.00 Uhr

Sobald der Verein eine provisorische Betriebsbewilligung hat, wird hier umgebaut: im ehemaligen Pfarrhaus Derendingen. Hans Peter Schläfli

Zwei Monate. Bis Ende April muss der Verein Solothurner Sterbehospiz eine provisorische Betriebsbewilligung haben. Diese Frist setzte die Kirchgemeinde Wasseramt dem Verein, der seit 2016 versucht, ein Angebot im Kanton zu schaffen - einen Ort, an dem Kranke und Betagte bis zum Lebensende begleitet werden. Rückblende: Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass die Kirchgemeinde das ehemalige Pfarrhaus in Derendingen für das Hospiz zur Verfügung stellen wird – sofern der Verein gewisse Bedingungen erfüllt. Eine davon: die Betriebsbewilligung des Kantons.

Stand jetzt hat der Verein diese noch nicht. Um eine Bewilligung zu erhalten, muss er vorweisen können, dass die Finanzierung der ersten drei Betriebsjahre abgesichert ist. Deshalb setzte die Kirchgemeinde die Frist.

Diese Woche fand nun eine Aussprache statt – zwischen Regierungsrätin Susanne Schaffner, dem Leiter des Amts für Soziale Sicherheit Sandro Müller, der Präsidentin des Vereins Sterbehospiz Heidi Zumbrunnen und dem Präsidenten der Reformierten Kirchgemeinde Wasseramt Martin Joss. Die Bilanz: positiv. Die Bewilligung: Noch nicht erteilt – aber alle Beteiligten sagen, dass das klappen wird.

Der Verein

Vereinspräsidentin Heidi Zumbrunnen zvg

«Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das nötige Geld in zwei Monaten zusammen haben werden. Wir brauchen rund eine Million Franken – inklusive der Spenden, die schriftlich zugesichert worden sind, haben wir rund 800'000. Es fehlen also noch 200'000 Franken. Die Ankündigung der Frist durch die Kirchgemeinde hat noch eine grosse Spendenfreudigkeit ausgelöst.»

Die Kirchgemeinde

Martin Joss, Präsident Ref. Kirchgemeinde Wasseramt zvg

«Die Zahlen sehen tatsächlich schon besser aus als im Februar. Wir sind zuversichtlich, dass der Verein das schafft; das Gespräch haben wir als sehr konstruktiv und korrekt empfunden. Sobald der Verein die provisorische Betriebsbewilligung hat, werden wir die Umbauarbeiten am Pfarrhaus in Angriff nehmen. Vorgesehen ist zudem, dass sich auch die Kirchen am Projekt beteiligen – die reformierte Synode hat das Geschäft für ihre nächste Versammlung traktandiert.»





Der Kanton

Sandro Müller, Amt für soziale Sicherheit. zvg

«Bisher war der Knackpunkt für uns, dass die Finanzierungsfrage nicht abschliessend geklärt war. Die Zahlen, die der Verein uns nun aber präsentiert hat, sehen schon besser aus – es fehlt nicht mehr viel. Sobald der Verein das Geld beisammen hat, werden wir ein Gesuch für eine provisorische Betriebsbewilligung gerne wieder prüfen.»

Die nächsten Schritte sind also klar: Sobald das Geld da ist, folgt die Bewilligung, dann die Umbauarbeiten am Pfarrhaus in Derendingen, wo der Betrieb des Hospiz im Sommer anlaufen soll.

Was bei der Aussprache offenbar auch Thema war: Das Konzept Palliative Care des Kantons, welches vorsieht, dass die Gemeinden in diesem Bereich auch eine gewisse Verantwortung haben; konkret «Finanzierungsmöglichkeiten» zu prüfen haben, solange es diesbezüglich keine Regelung auf Bundesebene gibt. Gespräche laufen laut der Vereinspräsidentin des Hospizes noch nicht, aber erste Anfragen habe man bereits gestartet – für die Zeit, in der das Hospiz mit seiner Arbeit im Kanton dann tatsächlich beginnt.