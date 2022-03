Remo Ankli hielt am Friedenskonzert eine Ansprache.

Bewegende Ansprache Landammann Remo Ankli: «Auch unsere Freiheit wird in der Ukraine verteidigt» Am Mittwochabend fand in der Solothurner Marienkirche ein Benefiz- und Friedenskonzert zu Gunsten humanitärer Hilfe in der Ukraine statt. Regierungsrat Remo Ankli (FDP) übernahm das ­Patronat und hielt eine Rede, die wir auszugsweise abdrucken. Jetzt kommentieren 31.03.2022, 07.30 Uhr

Regierungsrat Remo Ankli. Bruno Kissling

«Die schrecklichen Nachrichten und Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen, schockieren und machen uns betroffen. Zugleich sind wir bewegt vom Mut und von der Entschlossenheit der ­Ukrainerinnen und Ukrainer, die ihr Land, ihr Leben und ihre Freiheit mutig gegen eine brutale Invasion verteidigen.

Auch die Menschen in Russland, die gegen den Krieg auf die Strassen gehen und für ihren Mut harte Strafen in Kauf nehmen, nötigen uns Respekt ab. Ja, die ukrainische Bevölkerung führt einen Kampf um ihre Existenz und ihre Heimat.

Doch gleichzeitig wird in der Ukraine auch unsere Freiheit, die Freiheit von ganz Europa, verteidigt. Heimat bedeutet Geborgenheit. Heimat von einem Tag auf den andern zu verlieren, stellt unsere Existenz in Frage. Diese tiefgreifende Erfahrung machen aktuell jene Menschen, die als Opfer der kriegerischen Ereignisse zu uns gelangen.

Einen Krieg, wie er in diesen Tagen ausgetragen wird, hätte ich im Europa des 21. Jahrhunderts nicht mehr für möglich gehalten. Nun wurde ich brutal eines Besseren belehrt. Wahrscheinlich geht es noch vielen Menschen in der Schweiz so oder ähnlich.

Gleich anschliessend wird das Stabat Mater erklingen. Dieses Gedicht beschreibt eindrücklich die Schmerzen der Gottesmutter angesichts ihres gemarterten und gekreuzigten Sohnes. «Quis est homo, qui non fleret, Matrem Christi si videret In tanto supplicio?» (5. Strophe) Angesichts der aktuellen, bestürzenden Ereignisse ist auch uns elend; und die Betroffenheit ist gross.

Angesichts der bestürzenden Ereignisse ist auch uns elend; und die Betroffenheit ist gross. In den vergangenen Tagen und Wochen wurden in unserem Land Aktionen organisiert zur Unterstützung der Kriegsopfer in der Ukraine und der Flüchtlinge. Das ist ein Versuch, auf die Ohnmacht und Betroffenheit zu reagieren, die man angesichts des Krieges empfindet. Das ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten.»

