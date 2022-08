Solothurner Polizist entschärfte 1957 bewaffneten Banküberfall

Bewaffneter Raubüberfall «Erschiessen Sie mich» – «Keine Zeit»: Wie ein Solothurner Polizist 1957 zwei international gesuchte Gangster stellte Der 90-jährige Luterbacher Willy Mühlemann stellte als Polizist in Basel 1957 zwei Gangster nach einem Raubüberfall. Es kam zum Schusswechsel, Mühlemann wurde als Held gefeiert. Er hat das Ganze etwas anders in Erinnerung. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Willy Mühleman in seiner Wohnung in Luterbach. Hanspeter Bärtschi

Basel, 1957, es ist kurz vor 14 Uhr. Der gebürtige Zuchwiler Willy Mühlemann, 25 Jahre jung und frisch ab der Polizeischule, sitzt mit fünf Kameraden in der Hauptwache Spiegelhof. Sie machen gerade Mittagsrast, als ein Zivilist angerannt kommt. «Kommt schnell», schreit er. «Dort drüben wird eine Bank überfallen.»

«Auso heimer üsi Pistolene und Uniforme gno und si losgsecklet.»

65 Jahre später, mittlerweile ist er 90, sitzt Willy Mühlemann in seiner Wohnung in Luterbach. Weisses Hemd und Haar, wacher Blick. Vor ihm liegen Briefe, Fotos und Zeitungsberichte von damals. Nachlesen muss er beim Erzählen nichts. Die Geschichte hat sich ihm eingebrannt.

Die Bank, die überfallen wird, ist eine Wechselstube am Blumenrain, nur wenige hundert Meter von der Polizeistation entfernt. Als Mühlemann und seine Kollegen ankommen, wird der Bankier bereits in einen Krankenwagen geladen. Auf ihn wurde mit einem Schlagring eingeschlagen. Die beiden Gangster, es sollen zwei Männer sein, sind gemäss Zeugen in Richtung Rhein geflohen. Mühlemanns Kollegen rennen hinterher.

Menschenauflauf vor der Wechselstube nach dem Überfall. zvg

Er selbst überlegt: Wenn sie zum Rhein hinunter sind, müssen sie irgendwo auch wieder hochkommen. Neben ihm hält ein Wagen: «Kann ich helfen?», fragt der Fahrer. Mit gezogener Waffe steigt Mühlemann ein. Das Duo fährt los. Der nächste Abzweiger zum Rhein ist leer. Beim übernächsten kommen zwei Männer hochgelaufen.

«De hani dänkt, das müesse sie si.»

Mühlemann erzählt aus einem Guss. Und mit einer grossen Portion Schalk in der Stimme. Auch wenn der Vorfall todernst war – und seine Familie auch später noch heimsuchen sollte. Heute sieht er es gelassener.

«Dasch scho lang vrbi.»

Verschiedene Zeitungen berichteten damals über den Raubüberfall – und machten Mühlemann berühmt. Hanspeter Bärtschi

Als die beiden Männer den Polizisten sehen, wollen sie sich in eine Wohnung verdrücken. Doch die Tür ist abgeschlossen. Und da ist Mühlemann auch schon bei ihnen. Der erste richtet seine Pistole auf ihn. Drückt aber nicht ab. Mühlemann nimmt ihm die Waffe aus den Fingern und steckt sie ein.

«I ha mi no gfrogt: Wiso macht dä nüt?»

Später wird Mühlemann sagen, das sei eigentlich ein Harmloser gewesen. Selbst überfordert von der Situation. Doch hätte er zuerst den anderen Mann konfrontiert, dann wäre er wohl erschossen worden.

Der zweite hat inzwischen versucht, sich davonzuschleichen. «Halt! Polizei! Hände hoch!», schreit Mühlemann und stellt ihn. In der einen Hand die Dienstwaffe, mit der anderen beginnt er, den Mann abzutasten. In einer Tasche ertastet er etwas Hartes. Er zieht einen Schlagring heraus. In diesem Moment greift der Mann in die andere Tasche, zückt eine Pistole und drückt zweimal ab.

«I ha dänkt: I muess doch troffe si. Aber i gspüre nüt. Aber schiesse, das chani no.»

Und Mühlemann schiesst. Wie oft weiss er im ersten Moment nicht. Als der andere nicht reagiert, glaubt er, danebengeschossen zu haben. Und schiesst weiter. Sechsmal insgesamt, wird sich später herausstellen. Die Schüsse treffen den Mann im Oberschenkel. Dieser taumelt zurück, geht zu Boden. Am Boden liegend, zielt er weiter auf Mühlemann. Der Polizist rennt zu ihm und nimmt ihm die Waffe weg.

«Woner am Bode gläge isch, heter gseit: ‹Erschiessen Sie mich.› De hani gseit: ‹Keine Zeit.›»

Er sagt einem nahen Ladenbesitzer, er solle eine Ambulanz rufen. Während die beiden auf den Krankenwagen warten, wird der Mann immer schwächer.

«Im erste Momänt hani dänkt: Oh, jez hani dä verschosse. Dasch nid mini Absicht gsi.»

1955 schloss Willy Mühlemann die Polizeischule ab. zvg

Mühlemann steigt mit in den Krankenwagen und wartet vor dem Operationssaal. Immer noch alleine, ein Funkgerät hat er keines. Erst als klar wird, dass der Mann überleben wird und keine Fluchtgefahr besteht, kehrt Mühlemann auf den Polizeiposten zurück.

Dort sind mittlerweile sämtliche Vorgesetzten sowie die Staatsanwaltschaft eingetroffen, es herrscht ein gewaltiges Brimborium. Das Erste, was Mühlemann gefragt wird: «Ist es sicher, dass der andere zuerst geschossen hat?»

«De hani dänkt, bloset mr doch id Schueh.»

Mühlemann macht kehrt, geht zurück an den Tatort. Der Ladenbesitzer bestätigt ihm: Der andere schoss zuerst. Der Fahrer, der ihn mitnahm, sagt dasselbe. Mühlemann ist erleichtert.

Abends, in der Kaserne unter der Dusche, sucht er seinen Körper ab.

«I has fasch nid chönne glaube, dassi niene es Loch gfunge ha. I ha dänkt, das cha nid si, dass dä mi nid troffe het. Vo eim Meter.»

Vermutlich, glaubt Mühlemann heute, habe dieser abgerissen. Im Stress zu schnell am Abzug gezogen, dabei die Pistole bewegt und deswegen danebengeschossen. Das rettete ihm wohl das Leben. Und machte ihn zum Helden.

Zwei Tage später lässt der Chef des Kriminalkommissariats Mühlemanns Vorgesetzten einen Brief zukommen. Er danke ihm und der Mannschaft für die Ergreifung der Räuber. «Dass der Einsatz der Mannschaft der Hauptwache von Erfolg gekrönt war, ist zur Hauptsache darauf zurückzuführen, dass Sie sofort Ihre Mannschaft alarmiert und zweckmässig eingesetzt haben.»

Mühlemann lacht.

«Si hei dr Chef grüehmt. Drbi isch dä gar nid dörte gsi. Mir hei üs säuber igsetzt.»

Das Dankesschreiben des Staatsanwalts. zvg

Weiter wird Mühlemann im Brief direkt adressiert. Auch ihm wird gedankt, «dass er in unerschrockener Weise, nachdem er angegriffen wurde, von seiner Waffe Gebrauch gemacht hat».

Mühlemanns Lachen wird lauter.

«Das ‹un› bi ‹unerschrockener› isch überflüssig. Ig ha eifach nume Angst gha. I bi vor luter Angscht e Höud gsi.»

Zwei Wochen später schickt ihm der damalige Vorsteher des Polizeidepartements, Regierungsrat Fritz Brechbühl, höchstpersönlich ein Dankesschreiben. Und lässt ihm eine Belohnung von 150 Franken zukommen.

«Das hani de müesse verstüüre.»

Das Dankesschreiben des Polizeidirektors Fritz Brechbühl. zvg

Die beiden deutschen Räuber hiessen Ludwig Theobald und Gerhard Seel. Theobald war Leutnant der Wehrmacht während des Krieges, Seel, derjenige, der geschossen hatte, Oberfähnrich bei der Waffen-SS. Wegen Betrugs und verschiedener Raubüberfälle waren die beiden in den 1950ern in verschiedenen Ländern Europas zur Fahndung ausgeschrieben.

Fast ein Jahr lang wird Seel im Spital behandelt. An die Gerichtsverhandlung, an der er sich bei Mühlemann entschuldigt, wird er auf einer Bahre getragen. Seel erhält acht, Theobald sieben Jahre Gefängnis.

Nach einigen Jahren flüchtet Seel während eines Freigangs. Er geht nach Spanien. Das weiss zu diesem Zeitpunkt aber niemand. Jeden Abend macht Mühlemann einen Kontrollgang ums Haus. Seine Frau nimmt keine Telefone mehr ab und hat Schlafstörungen. Später wird Seel wieder gefasst. In seiner Zelle erhängt er sich.

Wenn Mühlemann die Geschichte heute erzählt, wirkt er noch immer ein wenig verblüfft. Dass das alles tatsächlich ihm widerfahren ist. Vielleicht, weil er immer noch nicht glauben kann, dass er damals nicht verletzt wurde. Vielleicht auch, weil er als Held gefeiert wurde. Denn eigentlich, sagt er, habe er damals fast alles falsch gemacht.

«Mir si abr au gar nid usbüudet gsi für das.»

Während der Polizeischule waren sie einmal im Monat im Schiessstand. Einen Schiesskeller sah er erstmals nach seiner Pensionierung von innen. Nach dem Alarm seien sie planlos losgerannt. Und als er den Seel stellte, hätte er diesen nie anfassen dürfen, sagt er. Stattdessen hätte er ihm befehlen müssen, sich hinzulegen, und dann auf die Verstärkung warten.

«Hüt wär aues ganz angersch.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen