Bevölkerungsstatistik 2021: Kanton Solothurn legt um 1 Prozent zu

Bevölkerungsstatistik Der Kanton Solothurn ist um ein Gretzenbach gewachsen Das Bevölkerungswachstum lag im Kanton Solothurn 2021 bei 1,0 Prozent. Der Kanton zählt 281'415 Einwohnerinnen und Einwohner. Das sind 2775 Personen mehr als im Vorjahr, fast auf den Kopf genau so viele wie in der Gemeinde Gretzenbach wohnen. Urs Moser Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Ortsbild von Gretzenbach mit dem Westportal des Eppenbergtunnels. Bruno Kissling

Nach einer Abschwächung in den letzten drei Jahren hat das Bevölkerungswachstum im Kanton Solothurn 2021 wieder etwas angezogen. Die ständige Wohnbevölkerung ist um exakt ein Prozent gewachsen, der Kanton zählte am Stichtag Ende Dezember 281'415 Einwohnerinnen und Einwohner.

Das sind 2775 Personen mehr als im Vorjahr. Viel oder wenig? Eine Frage der Perspektive. Zur Veranschaulichung: Die ständige Wohnbevölkerung ist fast auf den Kopf genau um die Einwohnerzahl der Gemeinde Gretzenbach gewachsen (2773).

Ständige Wohnbevölkerung: Der Begriff umfasst alle Personen mit Hauptwohnsitz im Kanton, schweizerische Staatsangehörige, ausländische Staatsangehörige mit einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie auch Personen im Asylprozess.

Die ausländische Bevölkerung hat im vergangenen Jahr deutlich mehr zugenommen (+ 2,4 Prozent) als die schweizerische (+ 0,6 Prozent), der Ausländeranteil ist von 23,7 auf 24 Prozent gestiegen.

Boomregion Gäu, Städte schwächeln

Ein Blick auf die regionalen Unterschiede bestätigt: Das Gäu ist die Solothurner Boomregion. Mit einem Plus von 2,2 Prozent verzeichnete man hier das stärkste Bevölkerungswachstum. Nur in Oberbuchsiten wurde ein ganz leichter Rückgang verzeichnet, die 0,2 Prozent entsprechen allerdings gerade mal fünf Personen.

Am stärksten legten (prozentual) Härkingen (+ 4,5 Prozent) und Egerkingen (+3,1 Prozent) zu, in absoluten Zahlen mit 158 Einwohnern mehr der Bezirkshauptort Oensingen, was einem Wachstum um 2,5 Prozent entspricht.

Mit Ausnahme des Stadtbezirks Solothurn verzeichneten alle Bezirke ein Wachstum, überdurchschnittlich war es neben dem Gäu auch im Wasseramt, im Thal und in Gösgen (je 1,3 Prozent), am geringsten im Bezirk Dorneck (+0,5 Prozent).

Grenchen ist die einzige der drei Städte, die im vergangenen Jahr gewachsen ist: um 1,5 Prozent oder 264 Personen auf 18'010 Einwohnerinnen und Einwohner. Wie Solothurn (zählt aktuell 16'859 Einwohnende, -0,1 Prozent oder 24 Personen) ist auch Olten im letzten Jahr «geschrumpft» (-0,7 Prozent oder 132 Personen), bleibt mit 18'417 Einwohnern aber knapp grösste Stadt vor Grenchen.

Anteil der Seniorinnen und Senioren nimmt weiter zu

Die demografische Entwicklung schlägt sich auch in der jüngsten Statistik nieder. Der Anteil der über 65-Jährigen an der gesamten Wohnbevölkerung ist im vergangenen Jahr erneut leicht von 20,0 auf 20,3 Prozent gestiegen, der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 61,0 auf 59,6 Prozent gesunken.

Immerhin rücken nun aber wieder geburtenstärkere Jahrgänge nach: Der Anteil der unter 20-Jährigen ist von 19,0 auf 20,1 Prozent gestiegen. Die grösste Gruppe machen bei den Männern (2342) wie bei den Frauen (2297) die 57-Jährigen aus. Insgesamt herrscht in der Solothurner Wohnbevölkerung fast exakte Geschlechterparität: 140'695 Frauen und 140'720 Männer.

Was sich aus der Publikation des Amts für Finanzen unter anderem auch noch herauslesen lässt: Die Solothurnerinnen und Solothurner haben leicht andere Namensvorlieben als der schweizerische Durchschnitt: Am beliebtesten (diese Erhebung bezieht sich auf das Jahr 2020) für neugeborene Knaben war hier wie in der ganzen Schweiz Noah, auf Platz zwei folgte Elias (schweizweit erst auf Rang sechs). Für Mädchen war der beliebteste Name Emilia (schweizweit Mia, Emilia auf Platz vier).

