Übersterblichkeit im Kanton Solothurn wegen Corona

Bevölkerung Übersterblichkeit in der Schweiz – auch der Kanton Solothurn verzeichnete 14,5 Prozent mehr Todesfälle Die Coronavirus-Pandemie hat die demografischen Ereignisse in der Schweiz beeinflusst. Unter anderem sind im vergangenen Jahr mehr Personen verstorben als im Jahr 2019. Das ist auch im Kanton Solothurn der Fall.

Der Kanton Solothurn verzeichnete mehr Todesfälle (Symbolbild). Hanspeter Bärtschi

Die Schweiz verzeichnete im vergangenen Jahr zwei Sterbewellen. Im ganzen Land verstarben 76’200 Personen, das sind 12,4 Prozent mehr als im Jahr 2019. Das schreibt das Bundesamt für Statistik in einer Medienmitteilung, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Insbesondere in den Monaten März und April sowie von Oktober bis Dezember starben in der Schweiz mehr Menschen als im Vorjahr. Zwischen Oktober und Dezember wurden gar 45 Prozent mehr Todesfälle registriert als im Vorjahr.

Auf nationaler Ebene nahm die Zahl der Todesfälle bei den Männern stärker zu, sie stieg um 13,7 Prozent. Bei den Frauen wurden 9,3 Prozent mehr Todesfälle verzeichnet. Besonders stark wuchs die Zahl der Todesfälle bei der Altersgruppe der über 80-Jährigen. Dort wurden in der Schweiz 15,5 Prozent mehr Verstorbene registriert als im Jahr 2019.

Mehr Todesfälle im Kanton Solothurn

Auch im Kanton Solothurn sind letztes Jahr mehr Personen verstorben als im 2019. Im Jahr 2020 verzeichnete das Bundesamt für Statistik 2646 Todesfälle, im Jahr 2019 waren es 2311 Personen. Damit hat die Zahl im Kanton im 2020 verglichen mit dem Vorjahr insgesamt um rund 14,5 Prozent zugenommen.

Aus der Statistik wird ersichtlich, dass vor allem die Altersgruppe der über 70-Jährigen mehr Todesfälle verzeichnet hat. In dieser Altersgruppe gab es im letzten Jahr 2189 Todesfälle, im Jahr 2019 waren es 1903. Das entspricht einer Zunahme von rund 15 Prozent, oder von 286 Personen.

In der Altersgruppe der unter 70-Jährigen gab es im letzten Jahr 457 Todesfälle, im Jahr 2019 waren es 408. Das entspricht einer Zunahme von 12 Prozent, oder von 49 Personen. Der Kanton Solothurn ist hier im schweizweiten Vergleich eine Ausnahme. In anderen Kantonen ist die Zahl der Todesfälle in dieser Altersgruppe gesunken.

Im Jahr 2020 hat der Kanton Solothurn 211 Personen registriert, die in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind. Ein Grossteil der Verstorbenen lebte in Alters- und Pflegeheimen. Insgesamt bis jetzt sind im Kanton Solothurn 272 Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Ein Blick zurück in die vergangenen Jahre zeigt, dass 2020 nicht nur im Vergleich mit dem Jahr 2019 mehr Todesfälle im Kanton verzeichnet wurden: Zwischen 2010 und 2020 gab es im Solothurnischen nie so viele Todesfälle wie im letzten Jahr.

Geburtenrate, Hochzeiten und Scheidungen

Die vom Bundesamt für Statistik veröffentlichten Zahlen geben aber nicht nur einen Überblick über die Todesfälle in den Kantonen. Auch die Zahl der Geburten, der Hochzeiten und der Scheidungen ist in der Statistik enthalten. Demgemäss verzeichnete der Kanton Solothurn im Jahr 2020 2663 Lebendgeburten; 2019 waren es noch 2592. Dafür wurde im Kanton weniger geheiratet: Im Jahr 2020 gaben sich hier 1175 Personen das Jawort, 2019 waren es 1259 Paare. Gestiegen ist im vergangenen Jahr gegenüber dem 2019 dagegen die Zahl der Scheidungen. Im Jahr 2020 liessen sich im Kanton 496 Paare scheiden, im Jahr davor waren es 486.