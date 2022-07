Däniken: Kantonspolizei Solothurn hebt Hanf-Indooranlage aus

Betreiber festgenommen Solothurner Kantonspolizei hebt in Däniken Indoor-Hanfanlage aus Über 1500 Hanfpflanzen zogen drei junge Männer einer Indooranlage in Däniken. Die Polizei hat die mutmasslichen Betreiber für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. 25.07.2022, 13.59 Uhr

Die Indoor-Hanfanlage in Däniken. Kapo Solothurn

Einer Patrouille der Kantonspolizei Solothurn fiel in der Nacht auf Montag in Däniken ein verdächtiges Fahrzeug auf. Dieses fuhr zu einer Lagerhalle im Industriegebiet, wie die Kapo in einer Mitteilung vom Montag schreibt.

Bei der Überprüfung des Fahrzeuglenkers seien die Polizisten dann in der Halle auf eine in Betrieb stehende Hanf-Indooranlage mit über 1500 Hanfpflanzen gestossen. Ein erster Test bezüglich – dem in der Schweiz illegalen – THC-Gehalt habe ein positives Resultat ergeben.

1500 Hanfpflanzen wuchsen in der Halle. Kapo Solothurn

Im Verlauf der eingeleiteten Ermittlungen konnten schliesslich die mutmasslichen Betreiber der Anlage angehalten werden. Die Polizei nahm die drei Schweizer im Alter zwischen 30 und 34 Jahren vorläufig fest. Die Hanfpflanzen und die Anlage wurden auf Verfügung der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn beschlagnahmt.