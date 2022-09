Betäubungsmittel Einsatz der Kantonspolizei Bern in Grenchen und Derendingen: Mehrere Kilogramm Haschisch und Kokain sichergestellt Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben eine gezielte Aktion durchgeführt: Dabei wurden im Kanton Solothurn mehrere Kilogramm Kokain und Haschisch sichergestellt. Drei Männer wurden angehalten. 06.09.2022, 18.05 Uhr

Der Aktion, die am Montag, 29. August, im Kanton Solothurn zur Anhaltung von drei Männern führte, waren polizeiliche Ermittlungen im Zusammenhang mit Betäubungsmitteldelikten im Kanton Bern vorausgegangen. Dabei hat sich der Verdacht ergeben, dass in einer Liegenschaft in Grenchen Betäubungsmittel gelagert werden.