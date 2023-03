Muslimische Bestattungen im Kanton Solothurn

Bestattungskultur In Olten gibt es sie seit Jahren: Besteht anderswo im Kanton kein Bedarf nach muslimischen Gräbern? Die Grenchner Islamwissenschaftlerin Amira Hafner-Al Jabaji findet, die Solothurner Städte müssten mehr Möglichkeiten für muslimische Bestattungen anbieten. Was tun die Städte konkret? Wir haben nachgefragt. Lena Thommen Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

An einem Dienstagmorgen ist nicht viel los auf dem Friedhof Meisenhard in Olten – Totenstille, könnte man sagen. Ein paar Vögel zwitschern, eine Taube verschwindet gerade im Gebüsch, die Sonne scheint auf die Gräber. Der Friedhof ist gross, beinahe könnte man es einen Wald oder einen Park nennen, spazieren lässt es sich gut auf dem grossen Gelände.

Der Oltner Waldfriedhof Meisenhard. Bild: Bruno Kissling

Ein bisschen abgeschottet und am äusseren Rand des Friedhofes befinden sich einige Gräber. Gräber muslimisch gläubiger Menschen. Auf die Steine und Hölzer sind keine typischen Schweizer Namen eingraviert – Agit, Aishe, Taha, Sadri, darunter Schriftzüge auf Arabisch oder Türkisch.

Ein Grab sticht heraus; es ist überhäuft mit Rosen, mehr Rosen als Grab. Das Bild eines jungen Mannes liegt auf der Blumendecke, er ist erst kürzlich verstorben. Daneben das Grab eines Kindes, zwischen dem Geburts- und Todesdatum liegen drei Tage. Es gibt viele Gräber mit nur einem Datum, Kindergräber.

Etwas abgelegen sind die muslimischen Grabfelder auf dem Friedhof Meisenhard in Olten. Bild: Lena Thommen

Wie eine muslimische Bestattung funktioniert, ist nicht wirklich schwierig herauszufinden, Bräuche und Rituale sind schnell recherchiert. Und doch wissen Schweizer und Schweizerinnen sehr wenig über die Bestattungskultur von muslimisch Gläubigen oder generell anderen Religionen.

Ein Gastkommentar von Amira Hafner-Al Jabji in dieser Zeitung warf Fragen dazu auf: Die Islamwissenschaftlerin und Publizistin schrieb über ihre Bekannte Siham und deren Wunsch, in der Schweiz muslimisch bestattet zu werden und dass sie sich nicht aufgehoben fühle, eher verzweifelt sei in diesem Wunsch. Hafner-Al Jabji schrieb: «Der Kanton Solothurn mit der hohen Dichte an religiösen Gemeinschaften wäre dazu prädestiniert, proaktiv Möglichkeiten für islamkonforme Bestattungen zu bieten.»

«Auswärtige Anfragen müssen zurückgewiesen werden»

Markus Dietler, Stadtschreiber von Olten. Bild: Bruno Kissling

In Olten gibt es seit 2003 Grabfelder für Muslime, 32 von 45 Feldern sind nach Angaben der Stadt belegt.

Markus Dietler, Oltens Stadtschreiber, sagt, dass es momentan sehr viele Nachfragen aus anderen Gemeinden gebe. Doch seit einem Beschluss des Stadtrates aus dem Jahr 2018 ist es nur noch für verstorbene Einwohner und Einwohnerinnen von Olten und Starrkirch-Wil möglich, eine Erdbestattung zu erhalten. «Somit müssen auswärtige Anfragen jeweils zurückgewiesen werden», so Dietler.

Eine Muslimin oder ein Muslim soll nach maximal 48 Stunden in der Erde liegen, geht das auf dem Friedhof Meisenhard in Olten? «Für die muslimischen Gräber wie auch alle anderen Gräber gilt das Friedhofreglement, das heisst eine Bestattung erst nach 48 Stunden und eine Bestattung im Sarg.» Er glaube ausserdem nicht, dass es Beschwerden von anderen Menschen wegen der muslimischen Gräber gegeben habe.

Solothurns Stadtschreiber Urs Unterlerchner. Bild: Michel Lüthi

Während die Nachfrage in Olten so gross ist, dass Anfragen abgelehnt werden, sagt Urs Unterlerchner, der Stadtschreiber Solothurns, dass es in der Kantonshauptstadt keine Nachfrage gebe.

«Von der Bevölkerung gibt es keine Nachfrage, Menschen anderen Glaubens werden lieber im Heimatland begraben.» Grundsätzlich würde er es aber nicht ausschliessen, muslimische Grabfelder anzubieten. Vor einigen Monaten wurde im Gemeinderat darüber diskutiert, dieser wäre nicht abgeneigt. Ebenso wäre es vom Platz her kein Problem, zumal es immer weniger Erdbestattungen gebe. «Nicht möglich ist es, dass die Gräber auf immer bestehen», so Unterlerchner.

«Die Gräber sind für die Hinterbliebenen, nicht für die Toten»

Luzia Meister, Stadtschreiberin Grenchen. Bild: Oliver Menge

Luzia Meister, Stadtschreiberin von Grenchen, schliesst sich an: Erdbestattungen seien kaum noch gewünscht, somit sei theoretisch mehr Platz für muslimische Bestattungen vorhanden. Und: Auch wenn das nicht explizit so angepriesen wird, werden in Grenchen muslimische Gräber angeboten. Die Stadt sei im Gespräch mit dem Kanton, wie man die Kriterien der muslimisch Gläubigen erfüllen könnte. «Wie auch bei den Christen, haben nicht alle Muslime die gleichen Ansprüche.»

Auch in Grenchen sei die Nachfrage noch nicht so gross, «doch das wird noch kommen», ist sich Luzia Meister sicher. «Es wird sein wie bei den italienischen oder spanischen Familien, die Kinder der Kinder werden hier aufwachsen und dann wird die Schweiz deren Heimatland sein. Die Verwandtschaft wird wohl kaum ans Grab kommen, wenn dieses im Ausland ist.» Sie fährt fort: «Die Gräber sind für die Kinder, für die Hinterbliebenen. Nicht für die Toten.»

Christliche Grabfelder sind deutlich in der Überzahl auf dem Friedhof Meisenhard. Bild: Lena Thommen

