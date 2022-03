Grosses Best-Of So schön war die Fasnacht 2022 im Kanton Solothurn: Die besten Bilder und Videos aus allen Kantonsteilen Die Spontanfasnacht in der Region Solothurn ist zum grössten Teil vorbei. Wie ein Magnet haben die Anlässe Feiernde auf die Strassen und in die Beizen gelockt. Grund genug, einen Blick zurückzuwerfen. Béatrice Beyeler Jetzt kommentieren 04.03.2022, 17.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Zauberwort der Fasnachtsausgabe 2022 war «spontan»: Spontane Umzüge, spontane Maskenbälle, spontanes Böögg-Verbrennen. Doch die Kurzfristigkeit tat dem fasnächtlichen Treiben keinen Abbruch – im Gegenteil: Viele Organisatorinnen und Organisatoren zeigten sich vom Grossaufmarsch der Närrinnen und Narren positiv überrascht.

Die ganze Fasnachtssause in der Stadt und im Kanton Solothurn zum Nachlesen gibt es in unserem beiden Tickern:

Das waren die Highlights in der Stadt Solothurn, in Olten und im Niederamt, in Grenchen, in der Region Lebern-Bucheggberg-Wasseramt und im Thal-Gäu:

In den frühen Morgenstunden des Schmutzigen Donnerstags wurde es laut in den Solothurner Gassen – so richtig laut: Mehrere Tausend Chesslerinnen und Chessler zogen durch die Stadt. Nicht nur Oberchessler Marco Lupi zeigte sich vom Grossaufmarsch begeistert. Bereits die Chinderchesslete am Vortag war äusserst gut besucht.

«Es hat dem Herzen gut getan.» Das sagten die Chesslerinnen und Chessler zum Fasnachtsauftakt:

Gülpinar Günes und Béatrice Beyeler

Nach der Chesslete kamen zahlreiche Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in den Beizen und am Aaremürli zusammen, um die traditionelle Mehlsuppe zu geniessen. «Suppenthurn» machte seinem Namen alle Ehre: Dicke Nebelschwaden legten sich über die Stadt. Bei der «Proklemazion» und dem spontanen Umzug am Donnerstagnachmittag lachte dann die Sonne mit den Närrinnen und Narren um die Wette.

Ein Garant für volles Haus waren die Maskenbälle am Freitagabend:

Auch am Wochenende befand sich die Stadt fest in Narrenhand. Gut gefüllt präsentierten sich die Gassen. Auf dem Riedholzplatz gaben Schnitzelbankgruppen ihre Texte zum besten.

Und schliesslich gab es doch noch einen richtig grossen Umzug durch die Stadt. Abgesagt heisst nicht automatisch, dass etwas nicht stattfindet: Das bewiesen die Fasnächtler am Dienstagnachmittag.

Ihr Ende fand die Solothurner Fasnacht am Aschermittwoch mit dem Böögg-Verbrennen. Was wird von der Fasnacht 2022 in Erinnerung bleiben? Sicher, dass vieles etwas anders war als sonst – getreu dem Motto «verchehrt».

So verhielt es sich auch beim Böögg-Verbrennen: Anstatt im Gegenuhrzeigersinn liefen die Mitglieder der Narrenzunft Honolulu, die Tambouren und die Hilarimusig im Uhrzeigersinn um die Bööggin.

Anstelle des Narrenstopfs gab es in Olten eine Ausstellung: Fasnächtlerinnen und Fasnächtler stellten im Kunstmuseum bis Aschermittwoch ihre Schätze aus.

Dann kam in Olten aber doch noch Partystimmung auf: Eventorganisator Mike Zettel liess eine Bühne für Guggen und Sängercliquen aufstellen. Und auch der ausverkauften Schützi wurde eingeheizt.

Volles Haus und ausgelassene Stimmung am Fasnachtssamstag in der Oltner Schützi:

Bruno Kissling

Der Startschuss für die Fasnacht in Grenchen fiel am Schmutzigen Donnerstag mit viel Lärm an der Chesslete.

Anschliessend entfaltete sich die Pop-up-Fasnacht in der Uhrenstadt. In den Beizen und auf den Strassen wurde der fünften Jahreszeit gefrönt. Die Premiere des Guggen-Day und der Lunapark lockte viele Menschen auf den Marktplatz.

Die Fasnacht in Grenchen fand ihren Abschluss am Sonntagabend mit dem Bööggverbrennen: Mit einer grossen Konfettischlacht für die Kinder, Dankesworten und Guggenmusikklängen ging die erfolgreiche Grenchner Kurzfasnacht zu Ende.

Auch in Bettlach wurde die Fasnacht frühmorgens mit einer Chesslete eröffnet. Strahlende Gesichter gab es an Hölle-Moore-Gwösch-Fuer.

Tambouren und Guggemusig bei der Amtsenthebung völlig ungewohnt ohne Kostüme, kein Schnägg vor Ort: Die Biberister Fasnächtler machten das Beste aus der Situation und schickten den Gemeindepräsidenten wenigstens für eine Woche in die Ferien.

Zusammenschnitt des Platzkonzerts in Biberist:

Rahel Meier / Béatrice Beyeler

Traditionellerweise übergibt die Chräbszunft am Schmutzigen Donnerstag der Gemeinde –besser gesagt, den Vertretern der Gemeinde – ein Geschenk. Dieses Jahr war es ein grosser Tresor.

Die Subinger Fasnacht endet erst am Samstag, 5. März, mit der Altfasnacht. Um 18.18 Uhr gehts ans Böögverbrennen, und ab 20.02 in den Abschlussabend mit Schnitzelbankgruppen und Guggenmusiken.

Getanzt wurde bereits ausgiebig am Feuerwehrball, hier die Bilder:

Über Hundert kleine Chesslerinnen und Chessler haben Zuchwil am Schmutzigen Donnerstag tüchtig eingeheizt.

Zahlreiche Fasnächtlerinnen und Fasnächtler am Kinderumzug und wilde Guggen auf der Gasse: In Balsthal war am Fasnachtswochenende so einiges los.

Normalerweise findet in Balsthal jeweils ein Schnitzelbankabend statt. Aber was war schon normal an der Fasnacht 2022? Spontanität und Kreativität waren angesagt. Also haben die Balsthaler Fasnächtler ein Video gedreht:

Gleich zwei Chessleten wurden in Wolfwil organisiert: Um 5 Uhr am Schmutzigen Donnerstag begann der normale Umzug, um 9 Uhr folgte die Kinderchesslete. «Die Chesslete war super», sagte Raphael Kissling, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Wolfwil. Am normalen Umzug nahmen etwa 200 Personen teil, an der Kinderchesslete 150.

Höhepunkt des fasnächtlichen Treibens in Wolfwil war schliesslich der stehende Umzug am Sonntagnachmittag. In normalen Jahren besteht der Gäuer Fasnachtsumzug aus rund 30 Nummern und einem etwa 3000-köpfigen Publikum.

Wolfwil und Neuendorf, die sich mit der Organisation abwechseln, erlebten in den vergangenen Jahrzehnten denkwürdige und unvergessene Ausgaben. Dauerhaft in Erinnerung bleiben wird auch der Umzug 2022, wegen Corona fand er unter dem Titel «stehender Gäuer Fasnachtsumzug» statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen