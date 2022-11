Besenval-Archiv In 75 Schachteln verpackt: Jetzt sind die Besenval-Dokumente komplett in Solothurn angekommen Kürzlich wurde es möglich, das Familienarchiv der einst mächtigen Patrizierfamilie Besenval aus dem Kanton Genf ins Staatsarchiv Solothurn überführen zu können. Zufälle, aber auch eine gehörige Portion Engagement von Fachleuten waren nötig. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Endlich gesamthaft in Solothurn: Das alte Besenval-Archiv, insgesamt 75 Schachteln mit Dokumenten aus der bedeutenden Patrizierfamilie, ist jetzt im Staatsarchiv Solothurn untergebracht. Auf dem Bild: Tobias Berger, wissenschaftlicher Mitarbeiter (links), und Staatsarchivar Stefan Frech. Bruno Kissling

Der Einfluss und der Reichtum der Familie Besenval sind – wie von so mancher Patrizierfamilie in Solothurn – bis heute in der Kantonshauptstadt sichtbar. Das Schloss Waldegg in Feldbrunnen, der Sommersitz der Familie oder das Palais Besenval in der Stadt zeugen bis heute davon.

Durch den Salzhandel reich geworden, besetzten einige Vertreter der Familie Spitzenpositionen vom 16. bis ins 18. Jahrhundert. Dies in der Solothurner Obrigkeit, ebenso standen sie als Solddienstoffiziere im Dienst des Königs von Frankreich.

Dort kommandierten sie zum Teil eigene Schweizerregimenter, verbanden sich durch Heiraten mit dem Hochadel und pflegten gar enge Beziehungen zum französischen Königshaus. Sie hatten also lange Einfluss auf die Geschichte der Eidgenossenschaft. Im Jahr 1927 starb die Familie aus.

Besenval-Familienmitglieder sind auf Waldegg zu sehen

Im Schloss Waldegg sind Porträts von einigen wichtigen Familienmitgliedern zu sehen. Dort werden auch Objekte, Bilder und Dokumente der Familie in der ständigen Ausstellung gezeigt.

Auf Schloss Waldegg gibt es verschiedenste Objekte der Familie zu sehen. Hier ein Blick in die spezielle Besenval-Ausstellung von 2021. Hanspeter Bärtschi

In den frühen 1960er-Jahren übernahm der Kanton Solothurn das Schloss Waldegg von der damaligen Besitzerfamilie und 1964 wurden Anstrengungen unternommen, das Besenval-Familienarchiv, welches sich zum damaligen Zeitpunkt bei den französischen Nachkommen, der Familie de Broglie in der Normandie befand, nach Solothurn zu holen.

Der damalige Regierungsrat setzte sich sehr für das Archiv ein und bemühte gar den Bundesrat, über den Schweizer Botschafter in Paris, bei der Familie de Broglie vorstellig zu werden. Doch die Bemühungen blieben erfolglos.

Zwischenhalt im Kanton Genf

Der «Fondation pour l’Histoire des Suisses dans le Monde», einer privaten Stiftung mit Sitz in der Domaine de Penthes in Pregny-Chambésy im Kanton Genf, gelang es im Jahr 1980, das gesamte Besenval-Familienarchiv in die Schweiz zu holen. 1982 kaufte der Kanton Solothurn dann drei Schachteln daraus mit Dokumenten, welche einen Bezug zu den Besenvalschen Besitzungen im Kanton Solothurn und im Elsass aufwiesen. Diese Dokumente befinden sich seither im Staatsarchiv Solothurn.

Eines der Dokumente aus dem Familienarchiv. Bruno Kissling

Im Mai 2021 ging diese Stiftung Konkurs und der Leiter des Schlosses Waldegg, Andreas Affolter, bekam Kenntnis davon. «Es kam die Befürchtung auf, dass aufgrund des Konkurses – nebst anderem – auch das Besenval-Archiv verkauft und somit auseinandergerissen wird», erklärt Staatsarchivar Stefan Frech.

Andreas Affolter habe deshalb mit der Stiftung Kontakt aufgenommen und diese leitete sein E-Mail an das Genfer Konkursamt weiter. «Von dort kam dann die Nachricht, dass es gut sei, wenn das Solothurner Staatsarchiv die Dokumente übernehmen würde. So stand ich dann weiter in Kontakt mit dem Konkursamt», erklärt Frech weiter. Vertreter des Staatsarchivs konnten schliesslich die Schachteln in Genf abholen.

Als im September 2022 eine Auktion der Stiftungsbestände über die Bühne ging, boten verschiedene Solothurner Museen mit und versuchten, das eine oder andere Objekt «nach Hause» zu holen; das Besenval-Archiv war zum Glück nicht mehr unter der Konkursmasse.

Inhalt der Dokumente im Internet abrufbar

Jetzt geht es um die Sichtung des Inhalts der Schachteln. Dafür ist Tobias Berger, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Staatsarchiv mit Schwerpunkt Geschichte vor 1841, der Richtige. «Obwohl – wir kennen den Inhalt der Dokumente bereits», erklärt er. «Die Fondation hatte noch vor ihrem Konkurs sämtliche Dokumente fachmännisch digitalisieren lassen. Sie sind – und bleiben es auch weiterhin – im Internet abrufbar.»

Im Archiv befindet sich auch der Adelsbrief von Kaiser Leopold I. aus dem Jahr 1695, in welchem er der Familie den Freiherrentitel verlieh. Bruno Kissling

Dennoch ist es für den Kanton Solothurn von unermesslichem Wert, die Dokumente – es sind Adelsbriefe, private oder diplomatische Korrespondenzen, Militär- und Geschäftsbriefe – nun physisch in Besitz zu haben.

«Und es gibt trotz Digitalisierung auch mehr als Papierdokumente in den Schachteln zu sehen. So beispielsweise ein Adelsbrief mit grossem goldenem Siegel, mit dem Kaiser Leopold I. von Österreich 1695 Johann Viktor, Peter Joseph und Karl Jakob Besenval den Freiherrentitel verlieh», berichtet Tobias Berger.

Staatsarchivar Stefan Frech erklärt, dass sich weitere Archive von Solothurner Patrizierfamilien – es sind rund 45 – im Staatsarchiv Solothurn befinden, wo sie zurzeit besser erschlossen, also zugänglich gemacht werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen