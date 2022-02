Steuerdebatte: Solothurner SVP zieht vor Bundesgericht

Beschwerdeverfahren Solothurner SVP-Kantonsräte ziehen den Solothurner Kantonsrat im Steuerstreit vors Bundesgericht Im Mai soll das Solothurner Stimmvolk über die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» und den Gegenvorschlag dazu abstimmen. Doch es gibt eine neue Wendung: Eine Beschwerde vor Bundesgericht verlangt, die Parlamentsbeschlüsse dazu seien aufzuheben und die Abstimmung damit abzusetzen. Urs Moser Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Abstimmung ungültig? Bild aus der Januarsession des Kantonsrats im Grenchner Velodrome. Hanspeter Bärtschi

Was ohnehin klar war, ist inzwischen auch offiziell: Über die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» und den Gegenvorschlag dazu wird am 15. Mai abgestimmt. Der Regierungsrat hat diese Woche die Einberufung der Stimmberechtigten beschlossen.

Doch nun gibt es neue Entwicklungen. Es stellt sich die Frage, ob die Abstimmung wirklich stattfinden kann. Die SVP hat ihre Drohung wahr gemacht und am Freitag eine «Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten» beim Bundesgericht eingereicht.

Um den Gegenvorschlag zur Steuersenkungsinitiative rechtzeitig unter Dach zu bringen, hatte der Kantonsrat die Januarsession, ohne dass dies vorgesehen gewesen wäre, spontan um einen Sitzungshalbtag verlängert. Dies unter mehreren Rechtsverletzungen findet man in der SVP, die den Gegenvorschlag ablehnt und die Initiative unterstützt.

Die Beschwerde beim Bundesgericht verlangt nun, dass die vom Kantonsrat im Rahmen der verlängerten Sitzung im Januar gefassten Beschlüsse aufzuheben seien. Und der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen, was bei Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht unüblich, aber möglich ist.

Der Gang direkt ans Bundesgericht ist vorgegeben, weil es keine andere Beschwerdeinstanz gegen Entscheide des Kantonsrats gibt. Die Forderung nach aufschiebender Wirkung liegt auf der Hand, weil die Abstimmung eben bereits im Mai stattfinden und der obsiegende Beschluss schon auf das nächste Jahr in Kraft gesetzt werden soll.

Kantonsräte an Ausübung ihres Amts behindert?

Als Beschwerdeführende treten die Kantonsratsmitglieder Silvia Stöckli (Lüterswil), Beat Künzli (Laupersdorf) und Adrian Läng (Horriwil) auf.

Stöckli, weil sie als frisch vereidigte Kantonsrätin von den angeblich rechtswidrigen Vorgängen in der Januarsession schlicht überfahren worden sei und gar nicht wusste, wie ihr geschieht.

Künzli, weil er als «alter Hase» bezeugen kann, dass noch nie Vergleichbares vorgekommen und toleriert worden wäre.

Läng, weil er exemplarisch dafür steht, worum es im Kern geht: Er ist Angestellter bei einer Treuhandgesellschaft, hatte an dem unangekündigten zusätzlichen Sitzungshalbtag unaufschiebbare berufliche Verpflichtungen, konnte somit nicht an der Nachmittagssitzung des Kantonsrats teilnehmen und weder über den zur Diskussion stehenden Gegenvorschlag zur Steuersenkungsinitiative abstimmen noch einen eigenen Änderungsantrag dazu selber begründen.

Mit der spontan verlängerten Session, so die Beschwerde, wurden die Solothurner Parlamentarierinnen und Parlamentarier an der freien Ausübung ihres Amts gehindert – eine krasse Verletzung der Verfassungsvorgaben.

Das Bundesgericht ist schwer zu überzeugen

Man sei sich bewusst, dass sich das Bundesgericht in der Aufhebung von Entscheiden kantonaler Parlamente in grösster Zurückhaltung übt, was auch zu begrüssen sei, wird in der Beschwerde gleich selber eingeräumt. Verfasst hat sie Rechtsanwalt David Sassan Müller, Amteiparteipräsident der SVP Thal-Gäu. Er gibt sich denn auch auf nicht weniger als 32 Seiten alle Mühe, um den Sanktionsbedarf zu untermauern.

Überhaupt nur den Ordnungsantrag der Mitte-Fraktion zuzulassen, der zur spontanen Verlängerung der Januarsession führte, habe gegen das Geschäftsreglement des Kantonsrats verstossen.

Die Sitzungsdaten und -zeiten des Kantonsrats werden im Amtsblatt publiziert. Damit seien sie nicht nur für die Kantonsratsmitglieder und deren Arbeitgeber verbindlich, sondern auch für die Öffentlichkeit. Die spontane Sitzungsverlängerung habe den Öffentlichkeitsgrundsatz der Kantonsverfassung verletzt, da sich das interessierte Publikum nicht auf die Verfolgung der Sitzung einstellen konnte.

Und dann wäre war da noch die Sache mit den Namensabstimmungen: Das unter den speziellen Bedingungen der Auswärtssession im Grenchner Velodrome angewandte, «vollkommen unbekannte Verfahren mit irgendwelchen farbigen Zetteln» statt einem echten Namensaufruf sei rechtswidrig und bestärke den Verdacht, dass «einfach auf möglichst bequemem Weg der Wille einer Parlamentsmehrheit im Schnellzugstempo durchgeboxt werden sollte».

Neben allen juristischen Feinheiten, um das Bundesgericht zu überzeugen, nimmt SVP-Anwalt Müller in der Beschwerdefrist denn auch sonst kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Beurteilung der parlamentarischen Beratung der Steuersenkungsinitiative und des Gegenvorschlags dazu geht. Beim Durchlesen des provisorischen Protokollauszugs komme schnell einmal der Verdacht auf, dass «auf Biegen und Brechen das kantonsrätliche Geschäft schnellstmöglich durchgeboxt werden sollte».

Die Beratung sei für ein derart komplexes Geschäft «eher kurz und auffallenderweise geprägt von formellen Diskussionen» gewesen. Ganz offensichtlich hätten mehrere Fraktionen «ihre Parlamentarierinnen und Parlamentarier an die kurze Leine genommen, um eine inhaltliche Debatte zu diesem Geschäft beziehungsweise den Anträgen zu diesem Geschäft möglichst zu unterbinden», heisst es in der Eingabe.

Eines Parlaments unwürdige Manöver

Ist der Gang ans Bundesgericht letztlich auch nicht mehr als politisches Säbelrasseln im Abstimmungskampf um die Steuererleichterungen für die unteren Einkommensklassen? Kantonsrat Beat Künzli, der als Beschwerdeführer auftritt, will diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen. Für ihn ist offensichtlich, dass es bei der Behandlung von Steuersenkungsinitiative und Gegenvorschlag im Eilzugtempo darum ging, die sogenannten Zwillingsinitiativen schachmatt zu setzen, bevor sie eingereicht sind.

Sie verlangen unter anderem ein Moratorium für eine Begrenzung des Pendlerabzugs, die im Gegenvorschlag zu «Jetz si mir draa» enthalten ist. Da müsse sich vielmehr die Gegenseite die Frage gefallen lassen, ob solche Schachzüge eines Parlaments würdig sind, so Künzli.

