Zwangsmedikation für den Brudermörder von Büsserach

Beschwerdeverfahren Medikamentöse Zwangsbehandlung soll den Brudermörder von Büsserach therapierbar machen Vor acht Jahren erschoss Karl J. seinen Bruder. Schuldunfähig, befand das Gericht aufgrund psychiatrischer Gutachten. Die Tat geschah im Wahn, der Täter leidet unter paranoider Schizophrenie. Und er wehrt sich bis heute gegen eine Behandlung seiner psychischen Störung. Urs Moser Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Derzeit ist Karl J. in der Justizvollzugsanstalt Solothurn untergebracht..



Das Recht jedes Menschen auf körperliche und geistige Unversehrtheit ist ein zentrales, von der Bundesverfassung garantiertes Grundrecht. Einschränkungen sind daher heikel, auch bei Menschen, die ihrer Freiheit beraubt sind, weil sie eine schwere Straftat begangen haben. Im Fall des hochgradig psychisch kranken Brudermörders von Büsserach rechtfertigt sich aber eine Zwangsmedikation, wie das Verwaltungsgericht entschieden hat.

Der Mann lebt bis heute in der Wahnvorstellung, damals in Notwehr gehandelt zu haben, beziehungsweise dass sein Bruder gar nicht tot sei und zusammen mit der Justiz einen Komplott gegen ihn führe. Die neuroleptische Medikation soll ihn für eine Therapie zugänglich machen. Derzeit ist seine forensisch-therapeutische Behandlung sistiert – zu gefährlich.

Die Tat ereignete sich am 13. August 2013. In einem Erbstreit mit seinem 55-jährigen Bruder griff der damals 48-jährige Karl J. zur Schrotflinte und drückte ab. Sein Bruder wurde noch mit der Rega in ein Spital geflogen, aber er überlebte die Nacht nicht.

Bei Karl J. wurde eine paranoide Schizophrenie festgestellt. Das Amtsgericht Dorneck-Thierstein erklärte ihn für schuldunfähig und ordnete eine stationäre therapeutische Massnahme an. Er selbst hielt sich keineswegs für schuldunfähig. Er plädierte auf Notwehr, aber wenn schon, wollte er lieber ins Gefängnis, statt als therapiebedürftig eingestuft zu werden. Doch der psychiatrische Befund war eindeutig, sowohl das Solothurner Obergericht wie das Bundesgericht wiesen seine Beschwerden ab.

Karl J. landete zunächst in der Justizvollzugsanstalt Thorberg, dann wurde der Massnahmenvollzug in der psychiatrischen Klinik Königsfelden im Aargau weitergeführt. Von dort brach er im Januar 2018 aber aus, wurde nach zwei Tagen gefasst und ist seither in der Justizvollzugsanstalt Solothurn untergebracht.

Karl J. würde lieber im Gefängnis bleiben

Dass stationäre therapeutische Massnahmen in einer Strafanstalt vollzogen werden, ist nicht aussergewöhnlich, aber für jemanden mit dem Störungsbild von Karl J. ist das Gefängnis eigentlich nicht der richtige Ort. Er selber sieht das aber anders als die psychiatrischen Gutachter, weshalb sich die Justiz nun erneut mit seinem Fall zu befassen hatte. Karl J. reichte Beschwerde gegen die vom Amt für Justizvollzug verfügte Einweisung in die universitären psychiatrischen Kliniken Basel und die Durchführung einer massnahmen-indizierten Zwangsmedikation beim Verwaltungsgericht ein. Dessen Urteil erfolgte am 5. Oktober, Karl J. kann es an das Bundesgericht weiterziehen.

Die Deliktsprävention steht im Zentrum

Das Verwaltungsgericht weist in seinem Urteil ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei einer Zwangsmedikation um einen schweren Eingriff in verfassungsmässige Rechte handelt, der «durch ein öffentliches Interesse oder den Schutz der Grundrechte Dritter gerechtfertigt und verhältnismässig» sein müsse. Es zeigt sich aber ebenso überzeugt, dass diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall gegeben sind. Es bestehe kein Anlass, von der übereinstimmenden Meinung der involvierten Gutachter und Fachpersonen abzuweichen, so der Richterspruch.

Vereinfacht zusammengefasst besteht die Einigkeit der Experten – Karl. J. wurde mehrfach begutachtet – darin, dass in einem solchen Fall, in dem der Betroffene in seinen Wahnvorstellungen gefangen und bezüglich der eigenen Behandlungsbedürftigkeit nicht urteilsfähig ist, ohne neuroleptische Medikation auch keine Aussicht auf einen Therapieerfolg besteht. Bei Karl J., so heisst es, bestehe derzeit nach wie vor eine erhebliche Gefahr, dass er erneut schwere Gewalttaten, auch gegen sein Betreuungspersonal, begeht.

Könne nicht einmal der Versuch unternommen werden, den Störungen beizukommen, werde sich auch die Legalprognose nicht verbessern, schreibt dazu das Gericht. Deshalb sei nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Erforderlichkeit der Zwangsmedikation bejaht hat. Die Beschwerde verkenne den eigentlichen Zweck der Bestimmungen im Strafgesetzbuch: Die Massnahmen würden vom Grundkonzept her nicht primär der Fürsorge, sondern der Deliktsprävention dienen.

Die Honorarnote des vom Staat bezahlten Rechtsbeistands von Karl J. für die Abfassung dieser neunseitigen Beschwerde schien dem Verwaltungsgericht im Übrigen überrissen. Es hat sie kurzerhand fast halbiert von 4650 auf 2666 Franken.