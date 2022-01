Masken für Solothurner Erstklässler: Beschwerden eingereicht

Verwaltungsgericht Fünf Beschwerden gegen Masken- und Testpflicht für Solothurner Erstklässler eingereicht Seit einer Woche gilt die Masken- und Testpflicht im Kanton Solothurn für Erstklässler. Dagegen wurden Beschwerden eingereicht. Es ist allerdings fraglich, ob die Gerichte definitiv entschieden haben, bevor die Maskenpflicht sowieso ausläuft. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 21.01.2022, 18.40 Uhr

Seit einer Woche tragen Erstklässler im Kanton Solothurn während des Unterrichts Masken. Donato Caspari

Seit einer Woche tragen auch Erstklässlerinnen und Erstklässler im Kanton Solothurn Masken. Ausserdem sind die repetitiven Tests obligatorisch – auch wenn Eltern ihre Kinder davon dispensieren können.

Mit diesen Schutzmassnahmen reagierte der Kanton auf die hohen Ansteckungszahlen. Andreas Walter, Leiter des Volksschulamts, sagt:

«Omikron ist schnell, also müssen auch wir schnell sein, um die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen dahingehend zu schützen, dass der Unterricht vor Ort als Präsenzunterricht stattfinden kann.»

Dass diese Entscheide heftige Emotionen auslösen würden, war absehbar. Eine Petition gegen die Maskenpflicht wurde bereits lanciert, zudem demonstrierten vergangenen Samstag 500 Personen in Solothurn.

Aufschiebende Wirkung wurde nicht beantragt

Und nun wurden gegen beide Entscheide (Masken- wie auch Testpflicht) rechtliche Schritte ergriffen. Gegen die Maskenpflicht wurden drei, gegen das Testobligatorium zwei Beschwerden eingereicht, die nun allesamt vom Verwaltungsgericht beurteilt werden.

Aufschiebende Wirkung (dass die Massnahmen aufgehoben werden, bis das Urteil vorliegt) wurde bei keiner der Beschwerde beantragt. Dass überhaupt ein Urteil vorliegt, bevor die Maskenpflicht Ende Februar sowieso ausläuft, ist damit zumindest fraglich.

Diese fünf Beschwerden sind nicht die ersten, die gegen die Schutzmassnahmen an den Schulen eingereicht wurden: Auch gegen die Maskenpflicht auf Stufe Sek I und diejenige ab der 5. Klasse wurden Beschwerden eingereicht. Auch dort sind die Urteile noch ausstehend.

Nicht nur das Gericht, auch das Volksschulamt hat ganz direkt zu spüren bekommen, dass nicht alle mit den Verschärfungen einverstanden sind. Es habe unterschiedliche Einschätzungen und Rückmeldungen gegeben, sagt Walter. Von Zustimmung bis hin zu Ablehnung.

Schwierigkeiten, Dringlichkeit der Massnahmen zu vermitteln

Grundsätzlich stellt er fest, wie schwierig es aktuell sei, den Menschen zu vermitteln, dass diese Massnahmen an den Schulen in der aktuellen Omikronphase dringlich seien. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in der Gesellschaft vermehrt über Lockerungen und ein mögliches Ende der Pandemie diskutiert wird.

Die verschärften Massnahmen hatten auch konkreten Einfluss auf den Schulalltag. Nicht nur für die Kinder, auch für die Lehrpersonen. Der zusätzliche Aufwand wurde grösser. «Im Unterricht beanspruchen das Tragen der Maske wie auch die Testungen Zeit», sagt Walter.

Hatten die Massnahmen schon den gewünschten Effekt? Das lasse sich nicht so einfach sagen. Und erst recht nicht an Zahlen festmachen. Denn: Noch nie waren die Fallzahlen so hoch. Deshalb seien Vergleiche nicht einfach, sagt Walter. Doch die Erfahrungen bei Delta hätten gezeigt, dass Masken und eine hohe Testbeteiligung sehr hilfreich seien.

Ab nächster Woche wird der Zusatzaufwand nochmals grösser: Ab dann wird in den Primarschulen zweimal die Woche getestet. Dafür würden mittlerweile auch genügend Laborkapazitäten bereitstehen, versichert Walter. Dies ist möglich, da die älteren Schülerinnen und Schüler teilweise auf das Testen verzichten.

Auf Stufe Sek I soll nächste Woche nochmals einmal getestet werden, erst ab übernächster Woche dann zweimal. Und auf Stufe Sek II, also an den Kantonsschulen, wird gar nicht getestet. So werden Laborkapazitäten für die jüngeren freigemacht.

Petition für Tests an Kantonsschule lanciert

Auch an diesem Entscheid gibt es Kritik. Zwei Schüler der Kantonsschule Solothurn haben online eine Petition lanciert. Sie fordern, dass die Tests zumindest an der Kanti Solothurn unverzüglich wieder eingeführt werden. Sollte dies nicht möglich sein, sollen stattdessen sportliche und musikalische Aktivitäten mit hoher Ansteckungsgefahr ausfallen.

Die Schutzmassnahmen dürften nicht ersatzlos gestrichen werden, schreiben die beiden in ihrer Begründung. Damit die Kantonsschule nicht zur «Superspreader-Schule» werde. Und auch wenn die meisten Schülerinnen und Schüler nicht zur Risikogruppe gehören würden, so sollten doch deren Angehörige nicht vergessen werden:

«Aufgrund der anhaltenden, prekären Situation sind wir der Ansicht, dass angemessene Massnahmen selten so wichtig waren wie jetzt.»

