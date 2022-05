Berufungsprozess Der mehrfach verurteilte Kinderschänder William W. zieht gegen seine Verwahrung vor das Bundesgericht Der Rechtsanwalt Thomas Fingerhuth des «Hochrisikotäters» bestätigt, dass das Obergerichtsurteil auf der ganzen Linie angefochten wird. Grund dafür seien «mehrere sachliche Fehler» im Urteil, so der Anwalt. Urs Mathys Jetzt kommentieren 09.05.2022, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die höchsten Richterinnen und Richter in Lausanne werden über William W. urteilen. Keystone

37 Monate Gefängnis und Verwahrung: So lautete im letzten November das Urteil des Solothurner Obergerichts im Berufungsprozess gegen den Kinderschänder William W.

Die Richter waren angesichts der wiederholten Taten – mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern in Olten (2018) und brutaler Missbrauch eines damals 8-jährigen Mädchens 2006 in Olten – zum Schluss gekommen, dass die Gesellschaft nur mit einer Verwahrung vor dem uneinsichtigen und therapieresistenten 49-jährigen «Hochrisikotäter» geschützt werden könne.

William W. waren in zwei übereinstimmenden Gutachten eine schwere kombinierte Persönlichkeitsstörung und eine Pädophilie nicht ausschliesslichen Typs zugeschrieben worden.

Wie zu erwarten war, akzeptiert William W. den Schuldspruch nicht. «Wir haben am 18. März 2022 Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht», bestätigt Rechtsanwalt Thomas Fingerhuth auf Anfrage dieser Zeitung. Die Beschwerde erfolge «auf ganzer Linie»: Gegen die Schuldvorwürfe, die Verwahrung und die vom Obergericht gutgeheissenen Zivilansprüche (Genugtuungssummen für Opfer).

Alternativ verlangt Fingerhuth die Rückweisung des Falles zur Neubeurteilung an die Solothurner Vorinstanz. Unter anderem mache er in seinem Begehren «mehrere sachliche Fehler» in deren Urteil geltend, erklärt der Rechtsvertreter, ohne in die Details zu gehen.

«Die Hoffnung stirbt zuletzt», antwortet er auf die Frage, ob er sich beim Gang nach Lausanne tatsächlich einen Durchbruch für seinen Mandanten ausrechne. Tatsächlich lägen «die Erfolgschancen für Beschwerden vor Bundesgericht bei nur rund fünf bis zehn Prozent».

Dazu komme, dass er in der jüngeren Rechtssprechung im Zusammenhang mit Sexualdelikten eine strengere Praxis feststelle. Bis zur Beurteilung der Beschwerde vor Bundesgericht werde es voraussichtlich ein halbes bis ein dreiviertel Jahr dauern, vermutet Fingerhuth.

Ausstandsbegehren gegen einen Oberrichter

Auf einem «Nebenkriegsschauplatz» in Sachen William W. ist der Zürcher Rechtsanwalt in Lausanne jüngst jedenfalls schon einmal gescheitert: Wie aus einem Bundesgerichtsentscheid vom 21. April 2022 hervorgeht, hatte William W. im Vorfeld der Solothurner Obergerichtsverhandlung von letztem November erfolglos ein Ausstandsbegehren gegen Oberrichter Rolf von Felten gestellt.

Dies deshalb, weil von Felten den Kinderschänder-Fall zur Grundlage einer schriftlichen Prüfung für Anwaltskandidaten gemacht hatte.

Indem von Felten die Anwaltskandidaten insbesondere danach gefragt habe, ob die erstinstanzlichen Freisprüche überzeugen würden und wie der Verzicht des Amtsgerichts Olten-Gösgen auf den Ausspruch einer Verwahrung zu beurteilen sei, ergebe sich der Eindruck, der Oberrichter habe sich zumindest in den Grundzügen bereits festgelegt – womit «der Anschein der Befangenheit» bestehe.

Davon könne keine Rede sein, stellt das Bundesgericht nun fest und weist eine Beschwerde als unbegründet ab. Dagegen, konkrete Fälle als Basis für eine Anwaltsprüfung herbeizuziehen, sei nichts einzuwenden, heisst es. Nach Prüfung der Materialien sei klar, dass das Augenmerk auf die Argumentation der Kandidaten gelegt und diese bewertet worden seien. Es sei kein Anschein einer Voreingenommenheit erkennbar und die Abweisung des Ausstandsgesuchs durch die Vorinstanz verletze kein Bundesrecht.

Das Bundesgericht weist die Beschwerde deshalb als unbegründet ab. Immerhin wird das Gesuch von William W. auf unentgeltliche Rechtspflege gutgeheissen: Die 2000 Franken Entschädigung für Rechtsanwalt Fingerhuth wird aus der Gerichtskasse ausgerichtet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen