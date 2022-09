Zwei Solothurnerinnen wollen an den SwissSkills ihr Können zeigen

Rund 1000 der besten jungen Berufsleute der Schweiz geben an den SwissSkills 2022 einen Einblick in die Vielfalt und Qualität der Schweizer Berufsbildung. In 85 Lehrberufen finden Schweizer Meisterschaften statt. In weiteren 65 Berufen bieten die Berufsverbände dem Publikum viele Möglichkeiten, die Berufe selber auszuprobieren.

An den SwissSkills 2022 kämpfen die Schweizer Berufstalente um die Titel der Schweizer Meisterin oder des Schweizer Meisters. Alle Teilnehmenden der SwissSkills wurden durch ihren Berufsverband für das Kräftemessen der besten Lernenden und Lehrabgänger der Schweiz ausgewählt; sie mussten dafür hohe Qualifikationshürden überwinden. In rund der Hälfte der Meisterschaften können sich die jungen Berufsleute über die SwissSkills 2022 für eine Teilnahme an den EuroSkills 2023 (Danzig) oder den WorldSkills 2024 (Lyon) qualifizieren.

Die Wettbewerbe werden von den jeweiligen Berufsverbänden durchgeführt und dauern insgesamt vier Tage, vom Mittwoch, 7. September, bis am Samstag, 10. September. So unterschiedlich die Berufe dieser Schweizer Meisterschaften sind, so verschieden sind auch die Wettkampfmodi und Aufgaben. Während in vielen Berufen die Teilnehmenden vier Tage am Stück im Einsatz stehen, gibt es in anderen Disziplinen Ausscheidungswettkämpfe mit Halbfinals und einem Final. Am Samstagabend, 10. September, findet die grosse Schlussfeier mit Siegerehrung statt.