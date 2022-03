Berufseinstieg Das Solothurner Sprungbrett schafft eine Austauschmöglichkeit zwischen Studierenden und Unternehmen Auch dieses Jahr können Studierende wieder Kontakte mit Unternehmen knüpfen und ihre Möglichkeiten für den Berufseinstieg ausloten. Die Karriereveranstaltung findet am 29. April statt. Online-Redaktion 31.03.2022, 07.59 Uhr

Sprungbrett-Event 2019. zvg / together ag

Die Standortförderung Kanton Solothurn sowie die Solothurner Handelskammer führen den Sprungbrett-Event Solothurn in Kooperation mit der together ag – Partner für Studium, Berufseinstieg und Karriere – durch. Dieses Jahr findet die Karriereveranstaltung am Freitag, 29. April, statt.