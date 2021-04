Berufsbildung Schule Dulliken will mit innovativen Elternabenden die Lehrstellensuche der Schulkinder unterstützen Die Schule Dulliken will mit dem Projekt «Elternarbeit in der Berufswahl» die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern verbessern. Ziel des Projekts ist es, dass die Eltern mit dem Berufssystem in der Schweiz vertraut sind und ihre Kinder bei der Lehrstellensuche unterstützen können. Rebekka Balzarini 10.04.2021, 05.00 Uhr

Die Schule Dulliken schafft es mit einem neuen Projekt, mehr Eltern an den Elternabend zu bringen.

Der Wechsel aus der Schule in das Berufsleben ist ein wichtiger Schritt für Jugendliche, die Suche nach einer passenden Lehrstelle oder einer weiterführenden Schule ist wohl so spannend wie anspruchsvoll.

Unterstützt werden die Jugendlichen dabei von den Schulen, aber auch von ihren Eltern. Damit die Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Eltern in dieser Zeit so gut wie möglich funktioniert, hat sich die Schule Dulliken eine neue Form der Elternarbeit überlegt: Weg vom bis anhin gewohnten Elternabend mit einer Lehr­person, die vor der Tafel steht und referiert, hin zu einer Veranstaltung, in der sich die Eltern intensiv austauschen und gemeinsam mehr über den Wechsel von der Schule in die Berufswelt lernen.

Ziel des Projekts «Elternarbeit in der Berufswahl» ist laut Co-Schulleiter Steffen Naydowski, dass alle Eltern mit dem Berufssystem in der Schweiz vertraut sind und ihre Kinder bei der Lehrstellensuche unterstützen können. «Die Volksschulen begleiten die Schülerinnen und Schüler während elf Jahren, aber die Unterschrift unter den Lehrvertrag setzen die Erziehungsberechtigten», so Naydowski. Umso wichtiger sei es, diese mit ins Boot zu holen, die Schnittstelle zwischen Schule und Eltern intensiv zu pflegen.

Kurzinputs und Workshops

Neu steht an einem Elternabend zum Thema Berufswahl nur kein langer Vortrag der Lehrpersonen, sondern ein Kurzinput von maximal sieben Minuten auf dem Programm. Danach sind die Eltern an der Reihe: Sie diskutieren einzelne Themen wie die Berufslandschaft Schweiz oder darüber, welche Möglichkeiten sich für die Jugendlichen nach einer Berufsausbildung ergeben. Zum Abschluss können sie an verschiedenen Workshops teilnehmen und verschiedene Themen wie die Schnupperlehre oder den Berufswahlprozess lernen.

Die Kinder sind an dem Abend auch dabei, die Familien sitzen am Ende des Abends noch einmal zusammen. «Das ist ein wichtiger Bestandteil des Abends», so Naydowski.

«Die Eltern können mit ihren Kindern die nächsten Schritte planen und Abmachungen treffen. Etwa, dass beim gemeinsamen Abendessen die Berufswahl ein Thema werden soll.»

Für Naydowski ist es wichtig, dass die Eltern an dem Anlass tatsächlich dabei sind. In der Anfangsphase des Projektes galt in Dulliken eine An- und Abmeldepflicht für den Elternabend. Wenn die Rückmeldung der Eltern ausblieb, fasste die Schule telefonisch nach. Mittlerweile setzt man in Dulliken auf die Überzeugungskraft der Schülerinnen und Schüler.

Diese legen sich laut dem Co-Schulleiter dafür ins Zeug, damit ihre Eltern den Anlass besuchen. «Wir sprechen das Thema im Unterricht an und erklären den Schülerinnen und Schülern, wie wichtig es ist, dass ihre Eltern sie bei der Berufswahl unterstützten können», erzählt Naydowski.

«Viele geben sich dann auch extrem Mühe, dass ihre Eltern tatsächlich in die Schule kommen.»

Die Besuchsquote ist dank dem Projekt auch gestiegen: Rund 90 Prozent aller Eltern besuchen die neu konzeptionierten Elternabende.

Informationen in allen Sprachen

In Dulliken gibt es punkto Elternarbeit noch eine zweite Herausforderung: Rund 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben einen Migrations­hintergrund, nicht alle Eltern sprechen fliessend Deutsch oder kennen das hiesige Berufs­system.

Statt den Anlass nur auf Deutsch durchzuführen, setzt die Schule in Dulliken deshalb auf Mehrsprachigkeit. An den Elternabenden sind Personen aus der Gemeinde dabei, welche die Eltern in den unterschiedlichen Sprachen informieren können.

Diese Personen werden in der Einladung zum Elternabend bereits in der jeweiligen Sprache vorgestellt und betonen, wie wichtig der Anlass für die Zukunft der Schülerinnen und Schüler ist.

Viele positive Rückmeldungen

Laut Naydowski gab es von den Eltern und den Schülerinnen und Schülern viele positive Rückmeldungen. «Nach dem Anlass kommen viele Eltern vorbei, bedanken sich und suchen den Austausch. Allein das ist schon eine deutliche Verbesserung – früher standen nach dem Elternabend meistens alle auf und gingen direkt heim.»

Auch von anderen Schulleitungen gab es positive Rückmeldungen. Im März hat Naydowski das Projekt aus Dulliken im Schulblatt vorgestellt. Anfragen, ob man die Idee aus Dulliken kopieren dürfe, gab es laut dem Co-Schulleiter bisher noch nicht, auch wenn er dagegen nichts einzuwenden hätte: «Ich kann unsere Idee sehr empfehlen. Ich bin überzeugt, dass die Elternarbeit der Zukunft so aussehen muss», erzählt er.

«Frontalveranstaltungen sind nach einem langen Arbeitstag nicht mehr zeitgemäss. Es braucht Abwechslung und den Austausch untereineinander, damit die Elternarbeit lebendig bleibt.»

Der Aufwand halte sich in Grenzen, auch wenn er im Vergleich zu herkömmlichen Veranstaltungen etwas grösser sei. «Ich möchte den Schulen gerne die Angst davor nehmen, das Thema anzupacken.»