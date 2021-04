Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben die Kantonspolizeien Bern und Solothurn am Freitagabend in der Region Oberaargau und im Kanton Solothurn an vier Kontrollstellen 175 Fahrzeuge überprüft. Elf Autolenker wurden dabei angezeigt und zwei Fahrzeuge ausser Verkehr genommen.

24.04.2021, 15.30 Uhr