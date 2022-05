Beobachtungsprogramm Im Kanton Solothurn wurde der Wald 38 Jahre lang erforscht: Klimawandel und Stickstoff schwächen Bäume Seit 1984 betreibt Solothurn mit anderen Kantonen ein Walddauerbeobachtungsprogramm. Verschiedene Flächen werden über Jahrzehnte erforscht. Standen früher Ozon und saurer Regen im Zentrum, setzen dem Wald heute vor allem Trockenheit und Stickstoff zu. Dimitri Hofer 16.05.2022, 09.00 Uhr

Der Klimawandel macht Bäumen überall in Schweizer Wäldern zu schaffen. Bild: Michel Canonica

Auf rund 190 Beobachtungsflächen in der Schweiz erforscht das Witterswiler Institut für angewandte Pflanzenbiologie die Gesundheit der Wälder. Die Untersuchungen sind Teil eines schweizweiten Walddauerbeobachtungsprogramms, das seit dem Jahr 1984 existiert. Solothurn betreibt dieses Programm gemeinsam mit weiteren Kantonen und in Zusammenarbeit mit den Zentralschweizer Umweltämtern und dem Bundesamt für Umwelt.

Am Montag führte das Solothurner Amt für Wald, Jagd und Fischerei die Medien über beobachtete Gebiete in Rodersdorf und informierte über den Zustand des Waldes. Bei den rund 190 Beobachtungsflächen würden insbesondere das Waldwachstum und der Nährstoffhaushalt der Böden untersucht, schreibt der Kanton Solothurn in einer Medienmitteilung. Darin heisst es:

«Während in den 1980er-Jahren die Auswirkungen des sauren Regens und der Ozonbelastung Aufmerksamkeit erregten, rückten später die erhöhten Stickstoffeinträge in den Vordergrund.»

In der letzten Vierjahresperiode, die von 2017 bis 2021 dauerte, seien zusätzlich die Auswirkungen des Klimawandels auf die Waldgesundheit unübersehbar geworden.

Stickstoffbelastung in 89 Prozent der Schweizer Wälder überschritten

Stark geschädigt werde der Wald durch Stickstoff: «Über die Luft gelangen Stickstoffverbindungen aus Landwirtschaft, Verkehr und Industrie in den Wald. Einträge von mehr als 15 Kilogramm Stickstoff pro Hektare und Jahr haben negative Auswirkungen auf das Waldökosystem.» Solche Belastungen würden auf allen untersuchten Flächen im Kanton Solothurn sowie in 89 Prozent der Schweizer Wälder überschritten. Die Folgen seien unter anderem Nährstoffungleichgewichte, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Trockenheit und Krankheiten sowie ansteigende Bodenversauerung. Mykorrhizapilze und Regenwürmer verschwänden aus dem Wald.

«Die Auswirkungen der Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019 haben alle bisherigen Erfahrungen überstiegen. Zum ersten Mal starben nicht nur Nadelbäume ab, sondern in grossem Stil auch Laubbäume», heisst es in der Mitteilung des Kantons Solothurn. Besonders betroffen seien die klimatisch wärmeren Kantonsteile wie insbesondere das Schwarzbubenland, und dort vor allem die tiefer gelegenen Gebiete wie etwa das Leimental.

«Sehr gut sichtbar wurde dies bei der Buche, quasi der Mutter der Jurawälder.»

Der Kanton Solothurn erachte es als seine Aufgabe, diese Transmission zu unterstützen und negative Einwirkungen von aussen zu unterbinden oder weitgehend zu vermeiden. Damit der Wald für die Zukunft gerüstet ist, müsse er vielfältig in Baumarten und Struktur sein. «Dies können wir mit waldbaulichen Massnahmen und Förderung verschiedener robusterer Baumarten erreichen.» Die Eiche scheine mit längeren Trockenheitsphasen besser umgehen zu können als Fichte und Buche.

Zur Vermeidung von übermässigen Stickstoffemissionen müssten Massnahmen ausserhalb des Waldes getroffen werden. Insbesondere die Landwirtschaft als grösster Stickstoff-Verursacher sei gefordert, schreibt der Kanton. Beschlossene agrarpolitische Massnahmen auf Bundesebene sollen in den kommenden Jahren zu einer Senkung der Stickstoffverluste führen.