Benzinpreis: Regierung soll Solothurner Pendler entlasten

Benzinpreise Regierung soll die Solothurner Pendler von steigenden Kosten entlasten Die Solothurner Jungfreisinnigen fordern den Regierungsrat dazu auf, von seiner Kompetenz Gebrauch zu machen und die Kilometerpauschalen für die Steuerabzüge von Berufspendlern zu erhöhen. Für «Jetz si mir draa»-Initiant Rémy Wyssmann ist die Regierung sogar dazu verpflichtet. Urs Moser 16.03.2022, 05.00 Uhr

Keine Frage: Benzinpreise weit über zwei Franken belasten das Haushaltsbudget von Automobilistinnen und Automobilisten ganz erheblich. Nicht auszudenken, wenn der Benzinpreis sogar auf vier Franken steigen würde, wie es Wirtschaftsminister Guy Parmelin für möglich hält.

Vorübergehend auf die staatlichen Abgaben auf Energieträgern verzichten, um die Preisexplosion abzufedern? Davon hält der Bundesrat dennoch nichts, wie er der SVP in der Antwort auf eine dringliche Interpellation im Nationalrat beschieden hat. Schon aus einem Grund: «Der Bundesrat verfügt gar nicht über die gesetzlichen Grundlagen für einen solchen Schritt.»

Abfederung über den Pendlerabzug

Die Solothurner Regierung würde dagegen über eine Kompetenz verfügen, um die Bürgerinnen und Bürger zumindest in bescheidenem Ausmass etwas zu entlasten: Über den vorderhand noch unlimitierten Pendlerabzug.

Aufgeworfen wird die Idee von den Jungfreisinnigen, die den Regierungsrat in einer Medienmitteilung dazu auffordern, im laufenden Steuerjahr die abziehbaren Kosten der Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsort anzupassen. Der Regierungsrat legt dafür Pauschalansätze auf dem Verordnungsweg fest. Er soll den Ansatz für die ersten 10'000 Kilometer von 70 auf 80 Rappen pro Kilometer anheben, fordern die Jungfreisinnigen.

Allzu stark einschenken würde das beim Steuerbetrag zwar nicht, aber immerhin: Der Abzug vom steuerbaren Einkommen würde um maximal 1000 Franken höher ausfallen. «Vielleicht ein Tropfen auf den heissen Stein, aber die Regierung könnte damit wenigstens ein Zeichen setzen», sagt Matthias Scheidegger, der Sprecher der Jungfreisinnigen.

Und vor allem: Die Entlastung würde gezielt bei den Personen ankommen, die wirklich auf ein Motorfahrzeug zur Ausübung ihres Berufs angewiesen sind (auch die Abzugspauschale für Motorräder soll von 40 auf 50 Rappen pro Kilometer angehoben werden).

Von einem Erlass oder einer Senkung der Mineralölsteuer, wie es die SVP auf Bundesebene ins Spiel brachte, hält man bei den Solothurner Jungliberalen nichts: Wer am Wochenende eine Dreipässefahrt macht, solle selber entscheiden, ob er sich das leisten kann und will, so Scheidegger. Wer aber zwingend auf sein Fahrzeug angewiesen ist, solle nicht dafür bestraft werden.

Kein Präjudiz für die Abstimmung am 15. Mai

Die Idee beisst sich grundsätzlich nicht mit dem Gegenvorschlag zur Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa», der eine Limitierung des Pendlerabzugs auf 7000 Franken vorsieht.

Bei einer Annahme des Gegenvorschlags müsste sie aber – wie das die Jungfreisinnigen auch vorsehen – auf das laufende Jahr beschränkt bleiben. Denn bei einem höheren Kilometeransatz würde sonst der Fahrtweg zwischen Wohn- und Arbeitsort, für den die vollen Kosten abgezogen werden können, noch kürzer. Mit dem Gegenvorschlag und der heutigen Pauschale läge er künftig bei knapp 23 Kilometern.

Ihre Forderung wollen die Jungfreisinnigen denn auch nicht als Präjudiz für die Positionierung zu «Jetz si mir draa» und Gegenvorschlag verstanden wissen, man fasst die Parole erst am 2. April.

Präsident Philipp Eng gibt aber zu verstehen, dass die Meinungen in ihren Reihen sicher geteilt seien und er persönlich durchaus Sympathien für die Initiative habe. Er finde es schade, dass man sich im Kanton Solothurn «schon fast damit abgefunden hat», in Steuerrankings auf den hintersten Plätzen zu landen.

Muss die Regierung die Pauschalen sogar anheben?

Mit der Mutterpartei abgesprochen ist die Aufforderung an die Regierung nicht. FDP-Fraktionschef Markus Spielmann bezeichnet den Vorschlag aber prima vista als «durchaus prüfenswert». Nächste Woche tagt der Kantonsrat. Es bestünde zum Beispiel die Möglichkeit, den Regierungsrat mit einem dringlichen Auftrag auf höhere Kilometeransätze beim Pendlerabzug zu behaften zu versuchen.

Man werde am Donnerstag in der Fraktionssitzung eine offene Diskussion über die Lage in der Ukraine und ihre Auswirkungen auf den Kanton führen, so Spielmann. Wer weiss, vielleicht stösst der Ansatz der Jungpartei dort auf Unterstützung.

Dass der Regierungsrat eigentlich so oder so darauf einsteigen müsste, steht für «Jetz si mir draa»-Initiant Rémy Wyssmann (SVP) ausser Frage. Aus folgendem Grund: Im Steuergesetz heisst es, als Berufskosten seien die «notwendigen Kosten für zwischen Wohn- und Arbeitsstätte» abzuziehen. Und diese seien mit 70 Rappen ganz sicher nicht gedeckt, das Gesetz stehe aber über der Verordnung, so Wyssmann. Also sei die Regierung verpflichtet, die Pauschalen anzuheben.

Er hält eher einen Franken als 80 Rappen für angemessen und kündigt er bereits an: Aus seinem Umfeld ist ganz sicher mit einem dringlichen Auftrag in der Session nächste Woche zu rechnen.