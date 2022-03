Solothurner Kantonsrat will hohe Benzinkosten nicht abfedern

Solothurner Wirtschaft Hess-Chef Alex Naef: «Das Vertrauen in das Regime von Belarus ist beschädigt»

Engpässe in globalen Lieferketten, die Coronakrise und nun der Krieg in der Ukraine wirken sich auf die Produktion im Industriekanton aus. Drei Mittel- und Schwergewichte der Solothurner Wirtschaft geben nun Einblick in ihre kreativen Lösungsfindungen.