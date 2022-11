Bellach: Minus im Budget und viele Investitionen

Bellach Investitionen in den Turbensaal und in eine Gemeinschaftspraxis: Der Gemeinderat genehmigt zusammen 2,65 Millionen Franken Der Turbensaal erhält einen Annexbau neben der Küche, und die Gemeinschaftspraxis soll im Gemeindehaus eingebaut werden. Das letzte Wort hat die Gemeindeversammlung. Urs Byland Jetzt kommentieren 16.11.2022, 14.42 Uhr

Im Turbensaal in Bellach wurden schon viele Feste gefeiert. Hier ein Bild von einem Guggetreffen. mjw

Der Turbensaal hat in den 30 Jahren seines Bestehens schon vielen eine Heimat gegeben. Sterne am Schlagerhimmel sangen auf der Bühne, Alt-Bundesrätin Doris Leuthard sprach vor vollem Saal, Guggen schränzten, bis die Ohren schmerzten, und Bellacherinnen und Bellacher lachten über manche Pointe in den Lustspielen der Turbenbühne.

«Der Turbensaal ist eine Erfolgsgeschichte», sagte Gemeinderat Beat Späti denn auch im Gemeinderat. Nun beginnt eine neue Ära. Und die kommt schneller als gedacht. Denn das Pächterpaar, Käthi und Hugo Uebelhart, geht früher als bisher kommuniziert in Rente.

«Sie sind für die Gemeinde ein Glücksfall und waren in den 30 Jahren immer präsent», so Gemeinderat Lukas Jäggi. Er ist in der Betriebskommission Turbensaal. Mit dem früheren Ende der Pacht sei die Betriebskommission etwas ins Schwitzen gekommen. «Wir müssen nicht nur neue Pächter suchen, wir müssen auch den Turbensaal sanieren.»

Der Turbensaal soll einen Annexbau erhalten

Grund seien die gesetzlichen Vorgaben. «Die Küche entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.» So soll die Gastroküche ersetzt werden, ebenso sich ablösende Wandplättli. Das Hauptproblem sind die nicht vorhandenen zentralen Kühlzellen und der nicht vorhandene Schreibplatz. «Aktuell sind mehrere Kühlschränke im Einsatz, welche verstreut aufgestellt sind. Zudem erledigt der Pächter Büroarbeiten in der Küche, was aus Sicht der kantonalen Lebensmittelkontrolle nicht haltbar ist.»

Gelöst werden soll dieses Problem mit einem Anbau, der mit etwas Abstand zum Turbensaal – «das Gesetz schreibt vor, dass die Küchenmitarbeiter Tageslicht erhalten» - auf der Westseite erstellt werden soll. Der Holz-Annexbau beinhaltet zwei Kühlzellen und eine Tiefkühlzelle, Schreibplatz, Vorbereitungsfläche und Lager.

Eine unverbindliche Schätzung geht von Kosten von 1,35 Millionen Franken aus. Lukas Jäggi will diesen Betrag um 100'000 Franken aufstocken, um auf der sicheren Seite zu sein. Im Gemeinderat war das Anliegen unbestritten. «Der Turbensaal gehört zum Dorf, dient den Vereinen und ermöglicht innovativen Pächtern ein Auskommen», so Späti. Das letzte Wort wird die Gemeindeversammlung haben.

Gemeinschaftspraxis nur nach Gründung einer AG

Investieren will der Gemeinderat auch in die geplante Gemeinschaftspraxis im Gemeindehaus. Die Gemeinde muss interessiert sein an einer medizinischen Grundversorgung im Dorf. Darüber war man sich im Gemeinderat einig. Die Kosten für den Einbau ohne mobile Praxis-Anlageteile werden auf 1,2 Millionen Franken beziffert. Verläuft alles nach Plan, wäre der Betrag, den die Gemeinde einsetzt, in 20 Jahren amortisiert. «Danach würden wir sogar verdienen», antwortet Vizegemeindepräsident Stefan Mollet auf eine entsprechende Frage. Aber das sei nicht das Ziel.

Dieses Projekt kann nur realisiert werden, wenn der im Gemeindehaus schon heute praktizierende Arzt Ralf Lechenmayr mit seinem Kundenstamm mit im Boot ist. Deshalb wird die Gemeinschaftspraxis erst nach der Gründung einer Aktiengesellschaft erstellt. Der Arzt und eine weitere Person wollen je 20 Prozent des Aktienkapitals erwerben, die Bürgergemeinde, die ein Darlehen vergibt, ebenfalls. Die Einwohnergemeinde Bellach soll die restlichen 40 Prozent übernehmen, im Verwaltungsrat einsitzen und mitbestimmen.

Sobald die Praxis funktioniert, sollen dies Aktien wieder abgestossen werden, am besten an interessierte Ärztinnen und Ärzte. Auch hier war sich der Gemeinderat einig und genehmigte die Anträge.

Mit einem Minus in eine schwierige Zeit Finanzverwalter Dieter Schneider rechnet im Budget 2023 mit einem Minus von gut 350'000 Franken im nächsten Jahr. In allen Bereichen sind Kostensteigerungen zu erwarten. Happig sind aber vor allem die zu erwartenden Einbussen bei den Steuereinnahmen. Aufgrund der Abstimmung «Jetz si mir draa» rechnet Schneider mit einem Minus von 1 Million Franken bei den natürlichen Personen. Auch die Steuererträge von Firmen und Gewerbe senkte er aufgrund verschiedener Telefonate mit den grössten Steuerzahlern um rund 1.3 Millionen Franken. Investieren will man laut Budget 4,915 Millionen Franken. In diesen Investitionen sind die Auslagen für den Turbensaal Bellach nicht berücksichtigt. Da der Turbensaal im Finanzvermögen angesiedelt ist, werden die entsprechenden Investitionen direkt in die Bilanz gebucht. Die Aussichten sind laut Finanzplan nicht rosig. Schulraumbauten sind bis 2026 mit bis zu 15 Millionen Franken eingerechnet. Die Verschuldung pro Kopf würde bis auf 3000 Franken steigen und das Eigenkapital von aktuell 8 auf 5 Millionen Franken schmelzen. Das Budget 2023 mit einer Teuerungszulage für das hauptamtliche Personal von 2.74 Prozent und einem unveränderten Steuerfuss von 125 war im Gemeinderat unbestritten.

