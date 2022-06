Bellach - Fraisa Sozialprozent: 130'000 Franken für soziale Zwecke gespendet

Der Bellacher Werkzeughersteller Fraisa spendet jährlich ein Prozent des Gruppengewinns für soziale Zwecke. Berücksichtigt wurden dieses Jahr das Zentrum für Frauen und Kinder Lilith in Oberbuchsiten, das Kinderhaus Momo in Bellach und der Cutohof in Kyburg-Buchegg.

Raphael Karpf 13.06.2022, 10.00 Uhr