Bellach Etwas für Frühaufsteher: Die neue Tanzinstallation der Dance Company Anja Gysin Nach den erfolgreichen Aussenproduktionen «Die blaue Stunde» und «Einklang» zieht es Anja Gysin wieder in die Natur. In die Umgebung des Bellacher Weilers – an den Ort, den sie als Kind mochte und an den sie tanzend zurückkehren wollte. Lucilia Mendes von Däniken 14.06.2022, 17.00 Uhr

«Hoffnung» der Tanzinstallation Dance Company Anja Gysi: Tanzend dem Tag entgegen. Sabine Burger

4.45 Uhr – der Tag blinzelt schon. Richtig wach ist er noch nicht. Die Menschen, die sich westlich des Bellacher Weihers treffen, sind leise. Man flüstert, man bewegt sich anders in dieser Herrgottsfrühe. Kein Wunder, befindet man sich noch irgendwo zwischen Traum und Realität.

Durchbrochen wird die Ruhe durch das erwachende Vogelgezwitscher. Ein Hauch von Morgentau klebt an den Grashalmen. Und an dieser magischen Schwelle zwischen Tag und Nacht tauchen sie auf: Die Tänzerinnen und Tänzer der Dance Company Anja Gysin bewegen sich, im Dickicht liegend, wie ein Wollknäuel ineinander verschlungen. Sind es Leintücher, welche die Gestalten umwickeln?

Immer eine Verbindung zum anderen suchend, rollt das Knäuel aus dem Wald über den Weg, um sich dann gehend weiter ostwärts zu bewegen. Ein erster Blick Richtung Sonne, die langsam der Natur Farbe gibt. Während die Tanzenden in den Wald eintauchen, erklingt ein Waldxylofon.

Weiter hinten huschen bunter gekleideten Menschen hin und her. Erinnern an Vögel, die herumstaken, an aufgeregte Rehe. Mit grossen Ästen bestückt, tauchen sie wieder aus dem Dickicht, spazieren rückwärts den Weg entlang, die Äste werden zu Bäumen. Holzpolter werden zur vertikalen Tanzfläche. In einem am Baumstamm befestigten Tuch bewegt sich eine Tänzerin wie eine Raupe in ihrem Kokon. Immer weiter geht es ostwärts, leichtfüssig tanzend, sich umschlingend, sich tragend, auf die Natur und das Gegenüber vertrauend.

Mitten auf dem Weg ein leichter weisser Vorhang, dahinter ein filigranes Schattenspiel. Und dann öffnet sich der Vorhang, die Tänzerinnen und Tänzer locken das Publikum weiter Richtung Sonnenaufgang. Der Tag erwacht – und ein Hoffnungsschimmer überzieht Felder sowie die Wälder und taucht alles in ein sanft-warmes Licht.

Später wird die Choreografin Anja Gysin erzählen: «Ich war als Kind viel hier. Von meinem Heimatort Oberdorf sind wir durch den Wald zum Bellacher Weiher spaziert. Diesen Ort hier habe ich als Kind schon gemocht – und hierhin wollte ich tanzend zurückkehren.»

Nach ihren erfolgreichen Aussenproduktionen «Die blaue Stunde» und «Einklang» zog es Anja Gysin auch dieses Jahr wieder zurück in die Natur. Sie fungiert bei der Tanzinstallation «Hoffnung» als Choreografin. Es tanzen Marta Capaccioli, Melanie Fuhrer, Kathrin Knöpfle, Sylvain Hemeryck. Musikalisch begleitet werden sie von Sébastien Aegerter.

Gemeinsam erweckt das Ensemble den Tag und stellt so den Sonnenaufgang ins Zentrum ihres Schaffens. Und während man sich in die Welt der Tanzenden fallen lässt, wird man vom Tag aufgefangen und nach rund 75 Minuten in den Alltag entlassen. Vollgetankt mit einer tänzerischen Traumwelt und mit Energie für einen neuen Tag, der ein Stück Hoffnung in sich trägt.

Premiere am Donnerstag, 16. Juni. Zum Aufführungsort führt ein Shuttlebus ab Hauptbahnhof Solothurn.