Bellach Carrosserie Hess liefert bis zu 70 Elektrobusse nach Winterthur Der Solothurner Busbauer Hess gewinnt die internationale Ausschreibung und den Rahmenvertrag für die Lieferung einer Elektrobusflotte an Stadtbus Winterthur. 07.04.2021, 11.00 Uhr

Visualisierung eines Doppelgelenktrolleybusses für den Stadtbus Winterthur. zvg/Stadtbus Winterthur

Die Lieferung umfasst bis zu 70 Fahrzeuge des Typs «lighTram®», wie es in einer Mitteilung des Unternehmens aus Bellach heisst. Nach Genf, Lausanne, Bern, Luzern, Zürich und St. Gallen kommen nun unter anderem auch die 24,7 langen Busse von HESS in Winterthur in den Einsatz. In Winterthur werden die Linien 5 und 7 von Dieselbussen auf Elektrobusse umgestellt. Die Submission hat einen Gesamtwert von rund 110 Mio. Franken.