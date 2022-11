Behring-Skandal Auf Finanzjongleur reingefallen: Betrugsopfer aus der Region warten noch immer auf ihr Geld – der Spital Club Solothurn hatte mehr Glück Wann bekommen die Geschädigten des Financiers Dieter Behring ihre Entschädigung? Viele Betroffene kommen aus dem Solothurnischen. Nur wenigen gelang es, Gelder auf anderem Weg zurückzubekommen. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Dieter Behring (1955–2019) im Sommer 2016 beim Prozess vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Pablo Gianinazzi/Keystone

Es ist einer der grössten, vielleicht der grösste Betrugsfall des Landes: Der Finanzjongleur Dieter Behring veruntreute rund 800 Millionen Franken. 1700 Personen und Firmen wurden vom ihm geschädigt. Vor nunmehr 18 Jahren flog Behrings Anlagesystem mit Schneeballprinzip auf. Rechtskräftig verurteilt wurde er aber erst 2018. Der gebürtige Solothurner verstarb im Jahr darauf, kurz bevor er eine langjährige Haftstrafe hätte antreten sollen.

Doch noch immer ist das letzte Kapitel dieser Geschichte nicht geschrieben. Die Opfer von Behring, einst angelockt von sagenhaften Renditeversprechungen, warten weiterhin auf eine Entschädigung. Sie hoffen darauf, dass sie zumindest einen kleinen Teil ihres Geldes zurückbekommen.

Immerhin bereitet das Bundesstrafgericht dieser Tage die Verteilung der sichergestellten Vermögenswerte vor. Vielen Betrugsopfern wurde Geld zugesprochen. Bei ihnen sorgt allerdings für Frust, dass sie sich so lange gedulden mussten – und weiterhin gedulden müssen. Er mache sich da keine Illusionen mehr, sagt ein Rentner aus dem Solothurnischen:

«Ich warte jetzt seit 18 Jahren und drehe Däumchen. Das ist es, was mich so fertig macht.»

Der Mann, der nicht zitiert werden will, hatte Behring einst eine tiefe sechsstellige Summe anvertraut. «Mit viel Geld kann ich so oder so nicht mehr rechnen. Ich wäre unterdessen einfach froh, wenn diese Sache erledigt ist.»

Diese Sache, sie hat gerade im Kanton Solothurn tiefe Wunden hinterlassen. Hier gibt es zahlreiche Privatpersonen und Firmen, die auf eine Entschädigung warten, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Kein Wunder: Die Zahl der Anleger, die ihr Geld nach den Methoden Behrings zu vermehren versuchten, war in der Region besonders gross.

Sie warten seit vielen Jahren auf ihr Geld: Der Betrugsfall Behring scheint für Betroffene nie enden zu wollen. DPA (Symbolbild)

Allein schon wegen seiner Herkunft war Behring, geboren in Solothurn und heimatberechtigt in Trimbach, mit dem Kanton eng verbunden. Über hiesige Verbindungsleute genoss der Finanzjongleur in seiner Basler Zentrale regen Zulauf aus Solothurn. Zudem war Behring mit einer Solothurner Stiftung verstrickt.

Verzögerungen und juristische Winkelzüge

Der Rechtsanwalt Lucius Richard Blattner hat viele Opfer Behrings vertreten. Als «unverständlich» bezeichnet er den Umstand, dass die Geschädigten noch immer nicht mit dem Fall abschliessen konnten:

Anwalt Lucius Richard Blattner. zvg/Archiv

«Das ist für sie eine grosse Belastung, zumal sich die Angelegenheit noch weiter hinziehen dürfte.»

Manche hätten vor diesem Hintergrund ihr Vertrauen ins Funktionieren der Justiz verloren. Rein inhaltlich betrachtet, sagt der Anwalt, sei dieser Fall von gewerbsmässigem Betrug ein eindeutiger. So sprachen laut den Richtern die Indizien und Beweise widerspruchsfrei gegen Behring. «Aber die Abwicklung eines derart umfangreichen Verfahrens mit so vielen Geschädigten hat die schweizerischen Justizbehörden offenkundig an Grenzen gebracht», so Blattner.

Wie konnte es so weit kommen? Tatsächlich kann man angesichts all der juristischen Winkelzüge in der Causa Behring rasch die Übersicht verlieren.

Angefangen bei der Verfahrensdauer, die vom Bundesstrafgericht als übermässig lange kritisiert wurde: Die Bundesanwaltschaft verzettelte sich laut einhelliger Einschätzung von Beobachtern zuerst heillos, während Behring wiederum jeden ihrer Schritte richterlich anfocht. Umstritten war auch der Entscheid, die Anklage nach einigen Jahren auf Behring zu konzentrieren.

Bereits vor der eigentlichen Gerichtsverhandlung musste sich das Bundesgericht über zehnmal mit dem Fall befassen. Gegen das Urteil des Bundesstrafgerichts ging Behring dann erneut vor.

Bleiben bloss 12,7 Millionen Franken?

Ebenso zähflüssig gestaltet sich nun die Verwertung und Verteilung von Behrings Vermögenswerten. So entpuppten sich namentlich die sichergestellten Aktien offenbar mehr oder minder als wertlos. Die Einziehung von ausländischen Geldern scheiterte an der mangelnden Kooperation anderer Behörden; die noch offenen Rechtshilfeersuchen dürften kaum mehr zu Ergebnissen führen.

Zudem blockierten Einsprachen gegen die Beschlagnahmung von Geldern zeitweise die Verteilung. Von einer vorzeitigen, anteilsmässigen Ausschüttung der bereits sichergestellten Gelder wollte das Bundesstrafgericht nichts wissen – unter anderem mit Verweis auf den unverhältnismässig grossen Aufwand.

Auf allzu viel Geld können die Betrugsopfer ohnehin nicht mehr hoffen. Sie dürften nur einen Bruchteil ihres Schadens ersetzt bekommen. Wie SRF-Recherchen Anfang dieses Jahres ergaben, konnten lediglich 12,7 Millionen Franken an Vermögenswerten bei Behring eingezogen und liquidiert werden. Dazu gehören unter anderem ein Basler Altstadtpalais, Kunst und eine Uhr. An besagter Sachlage soll sich wenig geändert haben, wie es aus dem Umfeld von Prozessbeteiligten heisst.

Jetzt wird’s nochmals komplizierter

Für Laien nur schwer nachvollziehbar sind auch die jüngsten Entwicklungen, die bislang nicht publik geworden sind. Vereinfacht erklärt, erhielten Geschädigte in einer «Extrarunde» nochmals die Gelegenheit, ihre Schadenersatzforderungen anzumelden – und diese an den Staat abzutreten. Letzteres hatten namentlich Betroffene ohne juristischen Beistand oder Geschädigte aus dem Ausland erst mal versäumt.

Doch nur wenn dieser Schritt erfolgt ist, kann das Bundesstrafgericht laut Gesetz die sogenannte «Verwendung zu Gunsten der Geschädigten» anordnen, die in diesem Fall notwendig ist. Wer seine Forderungen frühzeitig an den Staat abgetreten hat, muss wegen denjenigen, die dies noch nicht getan haben, quasi weiter auf der Wartebank sitzen.

Ein Jahr später flog sein Schneeballsystem auf: Dieter Behring 2003 in seiner «Zentrale» in Basel. Martin Töngi

Verkomplizierend kommt schliesslich hinzu: Nach Behrings Tod schlugen seine Erben die Erbschaft aus. Nun läuft parallel eine konkursamtliche Nachlassliquidation, auch in deren Rahmen können sämtliche Geschädigte ihre Ansprüche anmelden. Wobei das bekannte Vermögen Behrings allerdings grösstenteils im Strafverfahren eingezogen worden ist.

So weit, so verfahren. Nein, konstatiert der geschädigte Rentner aus dem Solothurnischen, von einem «Ausgleich für den erlittenen Schaden», wie es so schön heisse, wolle er lieber nicht mehr sprechen. «Was ich will, ist ein Schlussstrich.» Denn vor dieser Vorstellung graut es ihm: Dass sich vielleicht noch seine Erben mit dem Fall Behring herumschlagen müssen.

Behring-Opfer: Der Spital Club Solothurn kam nochmals glimpflich davon

Sie sind fein säuberlich aufgelistet: Das Bundesstrafgericht hat vor einigen Wochen einen Aufruf im Bundesblatt veröffentlicht. Darin werden Geschädigte des verstorbenen Dieter Behring aufgerufen, sich beim Gericht zu melden. Die Genannten können Ansprüche geltend machen, waren für das Gericht jedoch nicht erreichbar.

Was dabei ins Auge sticht: Auf der Liste des Gerichts findet sich auch eine in der Region bestens verankerte, schon fast öffentliche Institution – der Spital Club Solothurn. Es war bislang nicht bekannt, dass der Verein einst offenbar ebenfalls versucht hatte, sein Kapital mit den Methoden Behrings zu vermehren.

Wartet also auch der Spital Club weiterhin auf Schadenersatz? Nein, lautet die Antwort von Geschäftsleiter Ulrich König. Es gebe keine Ansprüche mehr, die man in dieser Angelegenheit geltend machen müsse.

Demnach konnte der Spital Club seinen erlittenen Schaden schon vor geraumer Zeit auf anderem Weg ersetzen. Die Verantwortlichen – längst ist ein neues Leitungsteam am Drücker – einigten sich mit jener Vorsorgefirma, via der man einst Kapital in Behring-Finanzprodukte investiert hatte. Details dazu werden nicht genannt; auch nicht die Summe, um die es dabei ging.

Das Angebot des Spital Clubs gilt unter anderem im Bürgerspital in Solothurn. Carole Lauener

Seinen Mitgliedern bietet der Spital Club eine kostengünstige Alternative zur Zusatzversicherung bei der Krankenkasse. Das Angebot funktioniert im Prinzip ähnlich, beschränkt sich aber auf die öffentlichen Spitäler im Kanton. Um sich zu finanzieren, muss der Spital Club auch Erträge am Kapitalmarkt erzielen.

In der Causa Behring dürfte die Institution somit vergleichsweise glimpflich davongekommen sein. Denn nur den wenigsten Geschädigten gelang es, zumindest über die involvierten Vermittler oder Anlagefirmen Gelder zurückzubekommen.

