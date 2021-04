Behinderung «Nicht in Ordnung»: Diese Solothurnerin setzt sich für das Wahl- und Stimmrecht für alle ein 144 Personen im Kanton Solothurn dürfen aufgrund einer schweren Behinderung nicht politisch mitbestimmen. Dagegen kämpft die 42-jährige Sabrina Gaetani an. Sie lebt mit leichter Beeinträchtigung selbstständig – und trifft auch in ihrem Alltag auf Ausgrenzung. Noëlle Karpf 03.04.2021, 05.00 Uhr

Sabrina Gaetani auf ihrem Balkon in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Wer in der Schweiz lebt, darf mitbestimmen. Stimmt, oder? Nicht ganz. Man muss, das ist bekannt, volljährig sein. Und nur wer den Schweizer Pass hat, ist stimmberechtigt. Zudem: Wegen Geistesschwäche oder Geisteskrankheit Entmündigte haben auch kein Stimm- und Wahlrecht, so steht es in der Bundesverfassung. Und im kantonalen Gesetz über die politischen Rechte steht, dass deren Ausschluss von der Stimmfähigkeit verhindern soll,

«dass Personen stimmfähig sind, die wegen eines Schwächezustands gar nicht zur Ausübung des Stimmrechts in der Lage sein können».

Diese Personen gelten als urteilsunfähig und stehen unter umfassender Beistandschaft. Diese wird von den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden veranlasst. Dann, wenn eine Person ihre Angelegenheiten nicht mehr selber regeln kann, und damit per Definition als besonders hilfsbedürftig gilt, sich oder andere gar gefährdet. Im Kanton sind dies 144 Personen.

144 volljährige Schweizer also, die nicht abstimmen dürfen. «Nicht in Ordnung», kommentiert Sabrina Gaetani. Diesen Satz wird die 42-jährige Solothurnerin im Verlaufe des Gesprächs mehrmals wiederholen. Es geht um Ausgrenzung, um Hindernisse. Um Treppenstufen vor dem Eingang in den Laden; um fehlende oder unterbrochene Leitlinien am Bahnhof; um Informationen in Museen oder eben im Abstimmungsbüechli, die es nur schriftlich gibt.

Dinge, die «Normalen» – so spricht Gaetani von Menschen ohne Beeinträchtigung – als Details erscheinen. Laut Gaetani sind aber genau dies Dinge, die Menschen ausschliessen: Menschen im Rollstuhl, blinde Personen, Analphabetinnen und Analphabeten. «Wir sind eine Randgesellschaft», sagt die Solothurnerin. Mit «wir» meint Gaetani Menschen mit einer Behinderung.

Hindernisse – nicht nur bei der politischen Mitbestimmung

«Behinderung ist Behinderung – ich habe eine Behinderung – ich schäme mich nicht dafür», sagt sie. Die 42-Jährige ist mit einem sogenannten Wasserkopf zur Welt gekommen. Hirn- oder Nervenwasser hat jeder Mensch, bei Gaetani kann dieses nicht richtig abfliessen. Laut ihren Schilderungen hat sie die ersten Lebensjahre im Spital verbracht, wurde mehrfach operiert. Mühe hat Gaetani heute etwa mit der Feinmotorik.

Geistig ist sie fit, lebt selbstständig in ihrer Wohnung, arbeitet in der Vebo Zuchwil, übersetzt – sie ist dreisprachig –, telefoniert mit Kunden, sucht Artikelnummern für Haushaltsgeräte aus, die in Zuchwil produziert werden. Auf die Frage, ob sie richtigen Lohn dafür erhält, lacht Gaetani trocken auf. Es gebe noch viele Hindernisse für Menschen wie sie, sei das im Bereich Arbeiten, beim Wohnen – oder schon nur im Umgang der Mitmenschen.

«Wenn am Tag der offenen Türe Besucher merken, dass ich am Telefon auf Italienisch Auskunft geben kann und danach mit Mitarbeitenden auf Deutsch wechsle, klappt denen der Kinnladen runter»,

erzählt Gaetani. Oft folge mit der Info, dass man in der Vebo arbeite, auch der Stempel «Dubeli». Und genau das, so Gaetani, sei nicht in Ordnung. Falsch sei es auch, davon auszugehen, Menschen mit Behinderung hätten keine politische Meinung, wollten gar nicht abstimmen.

«Auch wenn sich diese Leute vielleicht nicht so wie Normale ausdrücken können – man müsste die doch zumindest fragen, ob sie zu einem Thema eine Meinung haben», sagt die Solothurnerin, «ein Vormund kann das ja dann immer noch aufschreiben.»

Mitspracherecht für alle: Solothurn folgt Genfer Beispiel nicht

Gleichzeitig sagt Gaetani auch, dass für diejenigen, die abstimmen und wählen dürfen, die offiziellen Unterlagen viel zu kompliziert seien. Sie selbst habe auch nicht vom 18. Altersjahr an abgestimmt. Mit einem italienisch-sprechenden Vater und einer französisch-sprachigen Mutter zu Hause habe ihr das niemand erklären können. Gaetani hört aber viel Radio, auch, als es etwa 2007 um eine IV-Reform ging. «Ich dachte mir einfach: Das betrifft doch auch mich», so die IV-Bezügerin. Sie informiere sich durch Medien, höre etwa regelmässig Radio.

Gleichzeitig fordert Gaetani, dass die Abstimmungsunterlagen für alle einfacher werden. «Das ist doch viel zu kompliziert – auch für manche ‹Normale›.» 2019 hat die 42-Jährige deshalb bei einer Aktion des Behindertenrechtsvereins insieme mitgemacht und eine Broschüre in einfacher Sprache herausgebracht.

Im Kanton Genf dürfen seit diesem Jahr auch Menschen mit umfassender Beistandschaft abstimmen. Auf die Frage, ob es auch im Solothurnischen Gedanken oder entsprechende Ideen gibt, heisst es:

«Im Kanton Solothurn gilt die bundesrechtliche Lösung. Bislang gab es keine Veranlassung, eine davon abweichende Regelung zu treffen.»

Heisst: Es bleibt bei den gewohnten Abstimmungsvorlagen. Und Menschen mit umfassender Beistandschaft haben kein Stimm- und Wahlrecht. So wie es, wie eingangs erwähnt, das Gesetz vorsieht.

Ob sich das jemals ändert? Gaetani seufzt schwer. «Ich glaube nicht wirklich.» Und sind Menschen mit Behinderung irgendwann keine Randgesellschaft mehr? «Wenn sich das ändert, dann dauert's noch lange», sagt sie. Warum setzt sie sich ein – sei das als Beiständin beim Verein Selbstvertretung Solothurn, der sich für Gleichstellung stark macht, oder als Expertin zum Thema in verschiedenen Medienberichten? Darauf weiss Gaetani sofort eine Antwort: «Weil wir doch schlicht und ergreifend als Menschen gleich sind. Und weil es so, wies jetzt ist, nicht in Ordnung ist.»