Solothurn Tourismus: Zahlen der Hotellerie stimmen optimistisch

Beherbergung Auch die Solothurner Hotellerie scheint gut über die Krise hinwegzukommen Die Sommersaison lief gut in der Schweizer Hotellerie. Auch im Kanton Solothurn, vor allem in der Hauptstadt, kann man mit der Zahl der Logiernächte zufrieden sein, die Branche nähert sich dem Vorpandemie-Niveau. Urs Moser Jetzt kommentieren 06.12.2022, 17.00 Uhr

Die Hotelzimmer sind gut belegt. Hanspeter Bärtschi

Das Bundesamt für Statistik hat die Zahlen der «touristischen Beherbergung», wie das im Jargon heisst, für die Sommersaison 2022 präsentiert: Die Schweizer Hotellerie verzeichnete von Mai bis Oktober eine Zunahme der Logiernächte um 22 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Das ist das zweitbeste Ergebnis nach dem letzten «Vorpandemie-Jahr» 2019 seit langem.

Präsentiert sich die Situation im Kanton Solothurn auch so positiv, ist die Coronakrise definitiv ausgestanden? Nach der Beurteilung von Jürgen Hofer, Direktor von Region Solothurn Tourismus, müsste man wohl sagen Jein.

Jürgen Hofer, Direktor von Region Solothurn Tourismus. Hanspeter Bärtschi

In der Tat sehen die Zahlen insbesondere in der Hauptstadt Solothurn als wichtigstes Tourismusziel gut aus. Die Zahl der Logiernächte liegt aktuell bereits über dem Niveau von 2021 und mit rund 86'500 nur noch rund 12 Prozent unter dem Niveau von 2019. Berücksichtige man, dass mit dem «Astoria» und der «Wirthen» zwei Traditionshäuser ihre Türen geschlossen haben, dann würden die anderen Betriebe heute sogar wieder über dem Vorpandemie-Niveau arbeiten, so Jürgen Hofer.

Aber: Gastronomie und Hotellerie hätten in der Pandemiezeit natürlich schon einen grossen Substanzverlust hinnehmen müssen. Man musste sparen, Investitionen zurückstellen und spürt den Fachkräftemangel.

Ausgestanden sei das noch nicht, so der Tourismusexperte. Und: Obwohl man natürlich alles daran setzt, dass es so bleibt: Ob man in der Region wie in der Zeit der Reisebeschränkungen nachhaltig auf mehr einheimische Feriengäste zählen kann, ist nicht gesichert.

Auch andere Destinationen setzen auf Binnentourismus

In der Stadt Solothurn zeigt sich der Pandemie-Effekt sehr deutlich am Campingplatz. Im schweizweit guten Tourismusjahr 2019 zählte man hier 34'000 Übernachtungen, im pandemiegeprägten 2021 stieg die Zahl auf 52'000, dieses Jahr sind es 47'000. «Immer noch ein sehr hohes Niveau, aber die Kurve wird flacher», so Jürgen Hofer.

Zum einen würden die Leute natürlich wieder mehr Auslandsreisen unternehmen, zum anderen würden auch andere Destinationen neu stärker auf einheimische Gäste setzen als früher. Hofer: «Wir gehen mit vergleichsweise guten Voraussetzungen aus der Coronakrise, aber die Konkurrenz wird nicht kleiner.»

Für den ganzen Kanton Solothurn erfasst die Bundesstatistik 72 geöffnete Hotelleriebetriebe mit 3528 verfügbaren Betten. Per Ende Oktober wurden gut 353'000 Logiernächte gezählt. Damit ist die Zahl des ganzen Jahres 2021 bereits so gut wie egalisiert, hingegen liegt man doch noch rund 23 Prozent unter dem sehr guten 2019 mit über 435'000 Logiernächten.

Die Nettobettenauslastung (Anzahl Logiernächte dividiert durch die Bettenkapazität) lag über den ganzen Kanton betrachtet bei 33,8 Prozent, 2019 bei 37 Prozent, 2020 mit dem Lockdown war sie auf 24 Prozent abgesackt.

Am Autobahnkreuz spürt man den Chinaeffekt

In der Stadt Olten zum Beispiel lag man per Ende Oktober mit knapp 61'000 Logiernächten auch bereits wieder über den Zahlen vom letzten Jahr, aber doch noch viel deutlicher unter jenen von 2019 als in Solothurn. Das dürfte Ausdruck davon sein, dass die Hotellerie hier stärker vom Seminartourismus lebt und weniger von einer Zunahme einheimischer Feriengäste profitieren konnte.

Speziell muten wohl aus dem gleichen Grund die Zahlen in Egerkingen an: Hier wurden bis Ende Oktober mit über 41'000 sogar schon wieder deutlich mehr Logiernächte gezählt als im ganzen 2021 (+18 Prozent), aber nach wie vor fast die Hälfte weniger als noch 2019. Viele asiatischen Reisegruppen steigen (beziehungsweise stiegen vor Corona) hier für ihre Tour durch die Schweiz ab, und die bleiben nach wie vor aus.

