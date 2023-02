Solothurner Richter ist in anderem Fall Klient des einen Anwalts

Befangenheit Wenn der Richter in einem anderen Fall der Klient des einen Anwalts ist Kein Fall von Befangenheit: Ein Solothurner Amtsrichter musste nicht in den Ausstand treten, bestätigt nun auch das Bundesgericht. Urs Mathys Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Die Solothurner Altstadt, Hauptort des Kantons Solothurn, aus der Vogelperspektive: Hier trifft man sich offensichtlich immer zweimal. Simon Dietiker

Die Welt ist klein im Kanton Solothurn. Dies gilt nicht zuletzt auch für die Welt der Rechtsgelehrten. So trifft sich im Gerichtssaal mitunter wieder, wer in anderer Konstellation und in anderen Rollen auch schon zusammengetroffen ist. Dann kann sich in einem Rechtshandel zum Beispiel die Frage stellen, wann ein Richter als befangen gilt oder zumindest diesen Anschein erweckt. Dieses Thema wird vom Bundesgericht in einem Solothurner Fall exemplarisch wieder einmal höchstrichterlich durchexerziert.

Grundsätzlich hat jede Person, deren Fall in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, den verfassungsmässigen Anspruch, dass ihre Angelegenheit von einem unbefangenen, unvoreingenommenen und unparteiischen Richter beurteilt wird. Die Garantie dieser Unparteilichkeit wird bereits verletzt, wenn bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein von Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen.

Dabei ist allerdings nicht auf das subjektive Empfinden einer betroffenen Person abzustellen, vielmehr muss das Misstrauen in die Unvoreingenommenheit in objektiver Weise begründet erscheinen. Dann aber genügt schon, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit und Unvoreingenommenheit hervorrufen. Gerichtspersonen haben aber auch von sich aus in den Ausstand zu treten, wenn sie aus Freundschaft oder Feindschaft zu einer Partei befangen sein könnten.

Vorwurf: Anschein der Befangenheit

Vorliegend geht es um einen Fall, der Mitte Dezember 2021 vom Amtsgericht Solothurn-Lebern verhandelt worden ist. Der Kläger machte dort gegenüber der beklagten Firma X AG eine Forderung von 280’000 Franken aus einem Arbeitsvertrag geltend. Noch während der Hauptverhandlung informierte der Klägervertreter, Rechtsanwalt Fabian Brunner, den Amtsgerichtspräsidenten darüber, dass es einen Ausstandsgrund gegen den beteiligten Amtsrichter Christoph Geiser gebe; einen Tag später wurde ein schriftliches Ausstandsbegehren nachgereicht.

Der Rechtsanwalt begründete das Begehren damit, dass der Amtsrichter in einem anderen ihn privat betreffenden laufenden Prozess den Anwalt der beklagten Firma X AG, Hermann Roland Etter, als seinen Rechtsanwalt mandatiert habe. Aus diesem aktuellen Auftragsverhältnis ergebe sich «zumindest der Anschein der Befangenheit von Amtsrichter Geiser». Dies umso mehr, als die beiden Gerichtsfälle parallel – innerhalb nur einer Woche im Dezember 2021 – über die Bühne gingen.

Immer wieder Thema vor Bundesgericht

Das Amtsgericht wies das Ausstandsgesuch gegen Geiser im Juli 2022 ab, worauf der Fall vom Kläger mit Beschwerden zunächst ans Solothurner Obergericht und schliesslich auch ans Bundesgericht weitergezogen wurde: bis zuletzt ohne Erfolg. Mit der Konstellation nebenamtlicher Richter, die im Hauptberuf als Rechtsanwalt tätig sind, habe sich das Bundesgericht wiederholt beschäftigt, heisst es in seinen Erwägungen.

Dabei sei ein «strenger Massstab» anzulegen: «Ein als Richter amtierender Anwalt erscheint nach ständiger Rechtsprechung als befangen, wenn zu einer Partei ein noch offenes Mandatsverhältnis besteht oder er für eine Partei mehrmals oder kurze Zeit vorher anwaltlich tätig geworden ist.»

Diese strenge Rechtsprechung beziehe sich aber «auf Befangenheiten, die aufgrund einer anwaltlichen Tätigkeit des Richters entstehen können», präzisiert «Lausanne». Nicht gelten würden diese strengen Regeln anderseits «für Beziehungen des Richters zu einer Prozesspartei oder deren Gegenpartei ausserhalb der eigentlichen Anwaltstätigkeit».

«In kleinen Kantonen nicht auszuschliessen»

Im vorliegenden Fall sei der nebenamtliche Amtsrichter Geiser, ein Laienrichter, nicht als Rechtsanwalt tätig. Wohl begründe die Mandatierung als Rechtsanwalt ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Richter und dem betreffenden Rechtsanwalt: «Jedoch hat der Richter als Auftraggeber eine ganz andere Stellung, als wenn er selber beauftragter Rechtsanwalt ist und als solcher die Interessen seines Klienten wahren muss.»

Schliesslich müsse es auch einem Richter erlaubt sein, einen Rechtsanwalt mit seiner Rechtsvertretung zu beauftragen, hält das Bundesgericht fest: «Dass ebendieser Rechtsanwalt vor dem Gericht auftritt, an dem der Richter tätig ist, kann – zumal in kleineren Kantonen – nicht ausgeschlossen werden und erweckt objektiv gesehen für sich allein noch keinen Anschein der Befangenheit.»

Der abgeblitzte Beschwerdeführer muss die Gerichtskosten von 2000 Franken bezahlen und die Gegenpartei für das bundesgerichtliche Verfahren mit 2500 Franken entschädigen.

Urteil 4A_448/2022

