Erdbeeren selber pflücken: Nachfrage im Kanton Solothurn

Beerensaison Es wimmelt auf den Erdbeerfeldern: Die Saison zum selber Pflücken ist in vollem Gang – hier 10 Tipps Erfahrungen, Tipps und Tricks vom Besuch auf dem Feld der Beerenkulturen der Familie Mann in Selzach. Christina Varveris Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Aldo Mann von Mann Beerenkulturen in Selzach. Christina Varveris

Von weitem sieht man sie schon, die gekrümmten Rücken der Erdbeer-Selbstpflücker. Und sie müssen sich nicht lange bücken. Die Stauden biegen sich unter dem Gewicht der roten Früchte, nur ein paar Meter muss man sich bewegen und schon ist die Kiste voll.

«Der perfekte Saisonstart», sagt Aldo Mann von Mann Beerenkulturen in Selzach. Er hat vor zwei Jahren den Hof seines Vaters übernommen und konnte heuer dank dem guten Wetter bereits am Muttertag die ersten Erdbeeren ernten. Nachdem erst die regionalen Läden beliefert wurden, öffnete das Feld am 20. Mai für die Selbstpflücker. Sie kommen in Scharen.

Zum Reinbeissen. Christina Varveris

Astrid Casanova ist eine Stammkundin: «Ich bin schon das vierte Mal hier», sagt sie und reibt sich das Knie. Eben hat sie eine ungeschickte Bewegung gemacht und nun ist das Pflücken zur Qual geworden. Zum Glück ist das Becken bereits voll und sie hat genug für das Dessert vom nächsten Tag: Erdbeeren in selbst gemachter Vanillesauce auf Blätterteig.

Letztes Jahr haben die Pflanzen gelitten

Auch in Recherswil kann man nun Erdbeeren pflücken gehen. Bruno Schwaller bietet im zweiten Jahr Selbstpflücken an. Noch klappt nicht alles wie gewünscht. Die erste, frühe Sorte habe letztes Jahr unter dem Regen und Hagel gelitten und ist heuer deshalb krank und will keine Früchte machen. «Letztes Jahr sind die frühen Beeren erfroren, dann wurden die zweiten verhagelt und dann war es zu heiss.» Nur 60 Prozent der frühen Sorten hätten überlebt.

«Die späteren Sorten kommen aber gut», gibt sich Bruno Schwaller zuversichtlich. Er mag den Direktverkauf, «das ist für uns eine Wertschätzung», sagt er. Die Erdbeeren geben viel zu tun, aber wenn dann die Leute auf den Hof kommen dafür, das sei schön: «Balsam für die Seele.»

«Das Pflücken ist ein Erlebnis»

Von einem «guten Saisonstart» spricht man bei Hess-Beeren in Gretzenbach. Ihr Erdbeerfeld in Däniken ist bereits sein zwei Wochen offen und wird rege besucht. Trotzdem gibt sich Esther Tscharland vorsichtig optimistisch. «Man weiss ja nicht wie es weiter geht». Bleibt das schöne Wetter könnte es eine Rekord-Saison werden, verheerend wäre aber Dauerregen oder gar Hagel.

Ein Erlebnis für Gross und Klein. Christina Varveris

Und wieso die Erdbeeren selber pflücken gehen und nicht im Laden kaufen? «Weil sie dann so frisch sind, wie sonst nie», sagt Esther Tscharland. «Weil das Pflücken ein Erlebnis ist», sagt Aldo Mann. Deshalb ist es auch ok, wenn die eine oder andere Erdbeere direkt im Mund landet. «Aber die Idee ist schon, dass man pflückt, wägen geht, zahlt und dann erst isst», sagt Mann mit einem Lachen.

10 Tipps zum Selbstpflücken «Erdbeeren pflücken ist eine Kunst» sagt Aldo Mann. Seine Tipps für ein grandioses Erdbeer-Erlebnis: 1. Die Stauden bewegen. So sieht man, wo die Früchte sind und ob sie reif sind. 2. In die Knie gehen, um den Rücken zu schonen. Für eine bequeme, sichere Position das eine Knie auf den Damm (dort wo der Plastik ist) abstützen. 3. Erdbeeren möglichst nicht anfassen, um Druckstellen zu vermeiden. 4. Am Stiel fassen und einen halben Zentimeter oberhalb der Frucht abzwicken. So hat die Beere noch die Feuchtigkeit des Krauts auf sicher und bleibt länger haltbar. 5. Die schönste Zeit zum Pflücken ist am Sonntag um 8 Uhr morgens, wenns noch kaum Leute hat. 6. Am besten schmecken die Beeren bei 14 Grad. Also ein paar Minuten vor dem Verzehr aus dem Kühlschrank nehmen. 7. Lieber mehrere Male kleine Portionen pflücken kommen, als 10 Kilo eine Woche im Kühlschrank lagern. 8. Vorgängig überlegen, was man mit den Beeren machen will. Für Konfitüre empfehlen sich die ganz reifen Früchte. Für Desserts mit ganzen Erdbeeren, die etwas festeren. 9. Je nach Wetter Hut, Sonnenschutz oder Regenstiefel nicht vergessen. 10. Aldo Manns Lieblingsrezept, ein Erdbeer-Smoothie: Erdbeeren, einen Gutsch Holunderblütensirup, zwei Umdrehungen Pfeffer und 3 Blätter Minze pürieren. Mit Süssmost oder Shorle auffüllen. Je nach Stimmung mit Gin anreichern.

