Hägendorfer Pascal Meier ist der neue Schweizer Grill-Champion

Wettbewerb Der Hägendörfer Pascal Meier ist der neue Schweizer Grill-Champion Pascal Meier aus Hägendorf konnte sich im Rahmen der Bell Einzel-Grillmeisterschaft gegen die Konkurrenz durchsetzen und entschied den Grill-Final vom 26. Juni in Winterthur für sich. Er gewinnt ein Preisgeld von 5000 Franken. Online-Redaktion 27.06.2022, 19.21 Uhr

Tele M1

Nach einer zweijährigen Pause wurden dieses Jahr wieder die Bell Grillmeisterschaften durchgeführt. Zuerst mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Können an einem der verschiedenen Qualifikations-Events unter Beweis stellen – im Kanton Solothurn wurde ein solches am 18. Juni im Einkaufscenter Gäupark in Egerkingen durchgeführt.

Wer die Jury an einem Quali-Event überzeugen konnte, wurde zum Finaltag am 26. Juni in Winterthur eingeladen. So war auch der Hägendörfer Pascal Meier als einer der zehn Besten von über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am vergangenen Sonntag dabei.

Das Siegergericht von Pascal Meier. zvg

Die Aufgabe für die zehn Finalisten der Bell BBQ Single Masters 2022 lautete: Surf&Turf von Kalbstomahawk sowie Jakobsmuscheln mit Beilage und Sauce in Bio-Suisse-Qualität. Der Hägendörfer überzeugte die Jury mit seinem Menü.

Pascal Meier feiert seinen Sieg an der Grillmeisterschaft. zvg

Besonders in den beiden Wertungskriterien «Biss und Garstufe des Hauptbestandteiles» und «Geschmack des Hauptbestandteiles», welche von den insgesamt vier Kriterien am stärksten gewichtet wurden, holte sich Pascal Meier die höchste Punktzahl der Finalisten.

Meier ist der erste Grill-Champion aus dem Kanton Solothurn. Auf dem zweiten Platz landete Daniel Weiermann aus Wyssachen BE und dritter wurde Daniel Klausner aus Wohlenschwil AG. (mgt)